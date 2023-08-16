Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією

15 серпня Уряд ухвалив постанову, яка змінює механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в межах Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Північною Македонією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства економіки України.

"Завдяки прийнятому документу ми повністю запускаємо оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні. Важливим досягненням для України у зв’язку з Угодою є приєднання Північної Македонії до Регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та Сертифікату з перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів. Крім того, українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС", - розповів заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

Ухвалена постанова, зокрема, змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів. Відтепер суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності не треба отримувати ліцензії на імпорт товарів з Північної Македонії в межах тарифної квоти. Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується".

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