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Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

македонія

Північна Македонія стала 15 країною, яка приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що Греція також підтримала декларацію. 

Також читайте: Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій, - Офіс президента
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Топ коментарі
+6
Потужний гарант безпеки. Такий же потужний як і так званий "президент".
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15.08.2023 20:52
+3
Сильно. І скільки фаланг піхоти, колісниць та бойових слонів готова відправити Македонія у гарантійному випадку ?
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15.08.2023 21:04
+2
🤣🤣🤣
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15.08.2023 20:50
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🤣🤣🤣
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15.08.2023 20:50 Відповісти
Потужний гарант безпеки. Такий же потужний як і так званий "президент".
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15.08.2023 20:52 Відповісти
Ти про бункерного, чи про вусатого?
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15.08.2023 21:14 Відповісти
Про того у якого є скумбрія по 8.
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15.08.2023 21:18 Відповісти
Це у вас у мордорі, "так звані", а в Україні (який би не був і кому б не подобався) - обраний згідно Конституції та Законів України, шляхом воєвиявлення більшості виборців (громадян України). Так що, чорти лахтинські, киздуйте запорєбрік!
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15.08.2023 21:24 Відповісти
І що з того? Расєя теж підписувалася під якоюсь там "бамажкою" про нашу безпеку та наш суверенітет!
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15.08.2023 21:00 Відповісти
Сильно. І скільки фаланг піхоти, колісниць та бойових слонів готова відправити Македонія у гарантійному випадку ?
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15.08.2023 21:04 Відповісти
Цілого Олександра Македонського. Хоча він грек, а не болгаромовний югослав (як вважають мешканці Північної Македонії)
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15.08.2023 21:42 Відповісти
Наконец то буду спать спокойно. Сегодня обстрелов не будет. А нет, стреляют. Чей то не работают гарантии.
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15.08.2023 21:37 Відповісти
Ну як діти малі! Гарантію може дати тільки наявність потужної армії озброєної до зубів ************* зброєю від пістолета до ядерного арсеналу.
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15.08.2023 22:25 Відповісти
Путіну коли довели цю інформацію, кажуть обісцявся, від страху чи сміху не відомо...
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16.08.2023 03:44 Відповісти
Вот теперь заживем.
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16.08.2023 10:48 Відповісти
 
 