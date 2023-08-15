Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України
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Північна Македонія стала 15 країною, яка приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що Греція також підтримала декларацію.
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