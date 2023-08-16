Франция осуждает удары России по украинским зернохранилищам как подрывающие продовольственную безопасность в мире

Министерство иностранных дел Франции осудило новые удары России по украинским зернохранилищам – очередное нарушение международного гуманитарного права.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Франция решительно осуждает российские беспилотные удары, нанесенные этой ночью по зернохранилищам в одном из портов на Дунае в Одесской области. Эти удары, в результате которых, в частности, были повреждены зерновые элеваторы, были намеренно направлены против инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для глобальной продовольственной безопасности. Этими новыми атаками Россия снова нарушает международное право", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия продолжает препятствовать экспорту зерна, ставить под угрозу судоходство в Черном море и шантажировать в вопросе глобальной продовольственной безопасности.

"В условиях столь циничной инструментализации Россией продовольственной безопасности Франция и ее европейские партнеры избрали путь ответственности и международной солидарности", - говорится в сообщении.

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В МИД Франции напомнили, что в прошлом году страна на национальном уровне задействовала более 840 миллионов евро на цели продовольственной помощи, в том числе около 250 миллионов евро экстренной помощи для поддержки наиболее пострадавшему населению. Она вносит свой вклад в работу "коридоров солидарности", созданных Европейским союзом, позволивших вывезти более 60% украинского зерна автомобильным, железнодорожным и речным транспортом.

Кроме того, отмечается, что Франция продолжит оказывать поддержку украинским судебным органам и Международному уголовному суду с целью борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией.

Как сообщалось, в ночь на 16 августа Россия дважды атаковала портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области. В результате пострадали склады и зернохранилища порта "Рени" на Дунае.