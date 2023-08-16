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Франция осуждает удары России по украинским зернохранилищам как подрывающие продовольственную безопасность в мире

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

Министерство иностранных дел Франции осудило новые удары России по украинским зернохранилищам – очередное нарушение международного гуманитарного права.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Франция решительно осуждает российские беспилотные удары, нанесенные этой ночью по зернохранилищам в одном из портов на Дунае в Одесской области. Эти удары, в результате которых, в частности, были повреждены зерновые элеваторы, были намеренно направлены против инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для глобальной продовольственной безопасности. Этими новыми атаками Россия снова нарушает международное право", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия продолжает препятствовать экспорту зерна, ставить под угрозу судоходство в Черном море и шантажировать в вопросе глобальной продовольственной безопасности.

"В условиях столь циничной инструментализации Россией продовольственной безопасности Франция и ее европейские партнеры избрали путь ответственности и международной солидарности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сегодняшняя ракетная атака россиян "свидетельствует о цинизме и полном игнорировании Россией всех принципов международного гуманитарного права", - МИД Франции

В МИД Франции напомнили, что в прошлом году страна на национальном уровне задействовала более 840 миллионов евро на цели продовольственной помощи, в том числе около 250 миллионов евро экстренной помощи для поддержки наиболее пострадавшему населению. Она вносит свой вклад в работу "коридоров солидарности", созданных Европейским союзом, позволивших вывезти более 60% украинского зерна автомобильным, железнодорожным и речным транспортом.

Кроме того, отмечается, что Франция продолжит оказывать поддержку украинским судебным органам и Международному уголовному суду с целью борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией.

Как сообщалось, в ночь на 16 августа Россия дважды атаковала портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области. В результате пострадали склады и зернохранилища порта "Рени" на Дунае.
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Топ комментарии
+11
В России сегодня массовый падёж скота,второй пошел..
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16.08.2023 21:24
+5
Я скоро полюблю Нигер!
Что он с французами - то делает!
Переворот сознания буквально
А ведь еще совсем недавно Макрон
Скучал по Вольдемару
И ждал звонка
Позвони мне ,позвони.....
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16.08.2023 21:25
+5
"...по українським зерносховищам..."
---------------------------------------
Треба: ...по українськиХ зерносховищаХ...
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16.08.2023 21:37
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В России сегодня массовый падёж скота,второй пошел..
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16.08.2023 21:24 Ответить
Їх ватосамиці в істериці, бо виводкам тих, хто здох від хвороб халявні "пєльмєшкі" не видають.
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16.08.2023 21:32 Ответить
Я скоро полюблю Нигер!
Что он с французами - то делает!
Переворот сознания буквально
А ведь еще совсем недавно Макрон
Скучал по Вольдемару
И ждал звонка
Позвони мне ,позвони.....
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16.08.2023 21:25 Ответить
сдаётся мне ,джентльмэны,это был хокку.
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16.08.2023 21:28 Ответить
Нет ,сэр
Это был галку
И это вы еще моей музыки не слышали
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16.08.2023 22:10 Ответить
Найкраще продемонструвати це Франція могла б передавши нам трохи ракет, а ЗСУ вже відправлять їх за призначенням.
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16.08.2023 21:30 Ответить
дайте ракети і ЗСУ вашу стурбованість перетворить на щось гідніше ніж просто слова
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16.08.2023 21:35 Ответить
Віва люба Франціє!
Ви просто не уявляєте як рашистські падли полюбили отримувати від ЗСУ французькі Scalp EG! Візги, воплі, стогони, розльот частин кацапів на кілометри - просто свято життя - побачити Париж та померти !
Гран мерсі, любо Франція за надані ракети та прохання дати ще - свято має тривати!
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 21:32 Ответить
День бабака
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16.08.2023 21:33 Ответить
"...по українським зерносховищам..."
---------------------------------------
Треба: ...по українськиХ зерносховищаХ...
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16.08.2023 21:37 Ответить
шкода українське зерно , але не шкода українців ! так ось які ви європейські цінності !
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16.08.2023 21:57 Ответить
Нехай негри сидять без нашого хліба до кінця війни! може голод заставить їх кричати-"дайте Україні зброю!" Накрайняк-путін-)(уйло!
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16.08.2023 22:32 Ответить
 
 