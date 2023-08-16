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Болгария присоединится к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

болгарія

Болгарское правительство, согласно последовательной политике поддержки Украины, решило присоединиться к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Болгарии получило поручение проинформировать о принятом решении.

Ранее сообщалось, что такое решение приняла Северная Македония.

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в Болгарії є 152mm - конче потрібно.
не плюйте зеленим на Болгарію, не на часі...
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16.08.2023 21:50 Ответить
За підтримку - дякуємо!
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16.08.2023 22:00 Ответить
 
 