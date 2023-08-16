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Болгарія долучиться до декларації G7 про гарантії безпеки для України

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болгарія

Болгарський уряд, відповідно до послідовної політики підтримки України, вирішив долучиться до декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Як зазначається, Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

"Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція підтримала гарантії безпеки для України, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що таке ж рішення прийняла Північна Македонія. 
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в Болгарії є 152mm - конче потрібно.
не плюйте зеленим на Болгарію, не на часі...
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16.08.2023 21:50 Відповісти
За підтримку - дякуємо!
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16.08.2023 22:00 Відповісти
 
 