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Оккупанты приговорили к 24 годам пленных "азовцев" Артеменко и Романюка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовці

Оккупационный "суд ДНР" приговорил к 24 годам заключения военнопленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Пленных "азовцев" обвинили в обстреле при отступлении жилых домов в Мариуполе весной прошлого года.

"24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя", - отметили в Следственном комитете РФ.

В Следкоме РФ отметили, что в ходе предварительного следствия потерпевшими были заявлены гражданские иски к "обвиняемым" на общую сумму 27 млн рублей.

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Топ комментарии
+35
результати евакуації дурачка .
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16.08.2023 23:16
+16
"Окупаційний суд ДНР засудив...". А де український "моссад" на цих суддів ? Наче він вже працює ?
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16.08.2023 23:23
+16
рашистские ублюдки повесили свои преступления на парней
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16.08.2023 23:48
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результати евакуації дурачка .
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16.08.2023 23:16 Ответить
я зразу казаза що азовців чекає пекло в полоні... але всі кричали тоді "ЗЕлупа найкращій"!
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17.08.2023 07:04 Ответить
Як слідує з твого дебільного висіра, хлопців треба було залишити під завалами Азовсталі, щоб вони там усі загинули? І купа дебілів і ботів тебе лайкнуло
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17.08.2023 07:33 Ответить
вітаю ти одинокій дебіл ! краще померти під завалами Азовсталі ніж під завалами Оленівки .
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17.08.2023 09:36 Ответить
Де реакція ОП?
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16.08.2023 23:21 Ответить
у 1 МІСЦІ!
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16.08.2023 23:37 Ответить
З жОПою все ясно,(так було задумано), де реакція "командирів"???
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17.08.2023 12:01 Ответить
"Окупаційний суд ДНР засудив...". А де український "моссад" на цих суддів ? Наче він вже працює ?
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16.08.2023 23:23 Ответить
підпрацьовує...
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16.08.2023 23:36 Ответить
Та хоть відпрацьовує, аби їхнім(судівським) родичам було куди квітки носити.
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16.08.2023 23:44 Ответить
рашистские ублюдки повесили свои преступления на парней
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16.08.2023 23:48 Ответить
ruZke kurwy
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16.08.2023 23:58 Ответить
Скоро отсосут... все. Ми Скоро будемо там... а там подивимось, що буде ...
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17.08.2023 00:07 Ответить
А "суд" України ворогам дає по 10 а іноді й 7..... отака х#йня .... малята.
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17.08.2023 00:22 Ответить
Ми вже знаємо на багатьох прикладах, як закінчуються справи, які Найвеличніший бере під особистий контроль.
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17.08.2023 00:27 Ответить
абсурдное судилище, касапы не люди.
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17.08.2023 03:36 Ответить
быдло мокшанское-судилище!!!!
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17.08.2023 09:58 Ответить
Я так думаю,що це така процедура,а потім буде обмін,так що я впевненний,що не потрібно панікувати,ніхто там сидіти небуде!!!!!!
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17.08.2023 17:01 Ответить
 
 