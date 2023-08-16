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Оккупанты приговорили к 24 годам пленных "азовцев" Артеменко и Романюка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационный "суд ДНР" приговорил к 24 годам заключения военнопленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Пленных "азовцев" обвинили в обстреле при отступлении жилых домов в Мариуполе весной прошлого года.
"24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя", - отметили в Следственном комитете РФ.
В Следкоме РФ отметили, что в ходе предварительного следствия потерпевшими были заявлены гражданские иски к "обвиняемым" на общую сумму 27 млн рублей.
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