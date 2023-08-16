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Окупанти засудили до 24 років полонених азовців Артеменка та Романюка
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Окупаційний "суд ДНР" засудив до 24 років ув’язнення військовополонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Полонених азовців звинуватили в обстрілі під час відступу житлових будинків у Маріуполі навесні минулого року.
"24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя", — зазначили у Слідчому комітеті РФ.
У Слідкомі РФ зазначили, що у ході попереднього слідства потерпілими були заявлені цивільні позови до "обвинувачених" на загальну суму 27 млн. рублів.
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