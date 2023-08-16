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Окупанти засудили до 24 років полонених азовців Артеменка та Романюка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовці

Окупаційний "суд ДНР" засудив до 24 років ув’язнення військовополонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Полонених азовців звинуватили в обстрілі під час відступу житлових будинків у Маріуполі навесні минулого року.

"24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя", — зазначили у Слідчому комітеті РФ.

У Слідкомі РФ зазначили, що у ході попереднього слідства потерпілими були заявлені цивільні позови до "обвинувачених" на загальну суму 27 млн. рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку полоненого бійця "Азова" Богдана засудили на 25 років

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
результати евакуації дурачка .
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16.08.2023 23:16
+16
"Окупаційний суд ДНР засудив...". А де український "моссад" на цих суддів ? Наче він вже працює ?
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16.08.2023 23:23
+16
рашистские ублюдки повесили свои преступления на парней
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16.08.2023 23:48
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результати евакуації дурачка .
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16.08.2023 23:16 Відповісти
я зразу казаза що азовців чекає пекло в полоні... але всі кричали тоді "ЗЕлупа найкращій"!
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17.08.2023 07:04 Відповісти
Як слідує з твого дебільного висіра, хлопців треба було залишити під завалами Азовсталі, щоб вони там усі загинули? І купа дебілів і ботів тебе лайкнуло
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17.08.2023 07:33 Відповісти
вітаю ти одинокій дебіл ! краще померти під завалами Азовсталі ніж під завалами Оленівки .
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17.08.2023 09:36 Відповісти
Де реакція ОП?
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16.08.2023 23:21 Відповісти
у 1 МІСЦІ!
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16.08.2023 23:37 Відповісти
З жОПою все ясно,(так було задумано), де реакція "командирів"???
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17.08.2023 12:01 Відповісти
"Окупаційний суд ДНР засудив...". А де український "моссад" на цих суддів ? Наче він вже працює ?
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16.08.2023 23:23 Відповісти
підпрацьовує...
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16.08.2023 23:36 Відповісти
Та хоть відпрацьовує, аби їхнім(судівським) родичам було куди квітки носити.
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16.08.2023 23:44 Відповісти
рашистские ублюдки повесили свои преступления на парней
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16.08.2023 23:48 Відповісти
ruZke kurwy
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16.08.2023 23:58 Відповісти
Скоро отсосут... все. Ми Скоро будемо там... а там подивимось, що буде ...
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17.08.2023 00:07 Відповісти
А "суд" України ворогам дає по 10 а іноді й 7..... отака х#йня .... малята.
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17.08.2023 00:22 Відповісти
Ми вже знаємо на багатьох прикладах, як закінчуються справи, які Найвеличніший бере під особистий контроль.
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17.08.2023 00:27 Відповісти
абсурдное судилище, касапы не люди.
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17.08.2023 03:36 Відповісти
быдло мокшанское-судилище!!!!
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17.08.2023 09:58 Відповісти
Я так думаю,що це така процедура,а потім буде обмін,так що я впевненний,що не потрібно панікувати,ніхто там сидіти небуде!!!!!!
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17.08.2023 17:01 Відповісти
 
 