Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

Трасса М-17 через оккупированный Армянск остается единственным транспортным сообщением с Крымом, но она уже сейчас перегружена.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Если плодотворно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, то у него остается паромная переправа. Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не позволяют использовать врагу эту переправу как логистическую артерию. Трасса М-17 через Армянск, остающаяся у окупантов для использования, уже сейчас перегружена. Ведь с большим ухудшением ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами и исключением понтонной переправы на этом направлении, трасса М17 и вовсе может остановиться", – рассказала она.

Также, по словам Гуменюк, кроме военных нужд, страдают и гуманитарные, потому что трасса фактически остается единственным сообщением для снабжения полуострова, а там гуманитарная ситуация обостряется.

Спикер отметила, что оккупанты обеспокоены тем, как сейчас склады вается их логистика на юге.

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