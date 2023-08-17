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Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,мост

Трасса М-17 через оккупированный Армянск остается единственным транспортным сообщением с Крымом, но она уже сейчас перегружена.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Если плодотворно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, то у него остается паромная переправа. Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не позволяют использовать врагу эту переправу как логистическую артерию. Трасса М-17 через Армянск, остающаяся у окупантов для использования, уже сейчас перегружена. Ведь с большим ухудшением ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами и исключением понтонной переправы на этом направлении, трасса М17 и вовсе может остановиться", – рассказала она.

Также, по словам Гуменюк, кроме военных нужд, страдают и гуманитарные, потому что трасса фактически остается единственным сообщением для снабжения полуострова, а там гуманитарная ситуация обостряется.

Спикер отметила, что оккупанты обеспокоены тем, как сейчас склады вается их логистика на юге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян в Крыму увеличиваются логистические проблемы: Осуществляют снабжение гражданскими путями, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+6
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17.08.2023 11:13
+4
Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

ДВА СВІТИ - Війна, ЗСУ, та ЗЕгадюччя на Банковій
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17.08.2023 11:14
+4
Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів
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17.08.2023 12:26
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А регулярні ракетні прильоти та удари дронами то вже рахується як камні з неба чи ще ні?
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17.08.2023 11:10 Ответить
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17.08.2023 11:13 Ответить
Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

ДВА СВІТИ - Війна, ЗСУ, та ЗЕгадюччя на Банковій
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17.08.2023 11:14 Ответить
а у нас хіба був міністр закордонних справ? У нас був пацан на побігеньках Єрмака - принеси, подай
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17.08.2023 11:16 Ответить
А чим Кулеба кому не догодив? Можна конкретніше? Може щось ми - простий народ не розуміємо... І до чого, взагалі тут цей ваш пост, тема зовсім інша... За@рать ефір?
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17.08.2023 11:39 Ответить
Мінуси будуть? Чого це ми маємо переживати за рівень життя запроданців-уйобків крисчан?
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17.08.2023 11:21 Ответить
В них є способи доправляти свою гуманітарку - крадені у мирного населення човни. І їх не турбувала ситуація, коли в Херсоні зачинились усі магазини, в чергах з бортів машин треба було вистояти за одиницею товару 3 години, а за російською гуманітаркою - сутки - це, щоб отримати тільки папірець на іншу чергу де вже видавали якісь продукти, брати які більшість громадяни боялись, бо, виходячи з інформації на той час, що війська РФ творили з Київщиною, Маріуполем та на Харківщині - більшість Херсонців думали, що в продуктах - наркотики.
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17.08.2023 11:34 Ответить
На фото Чонгар, а не Арямськ, на жаль.
Дивним є те, що авто- та залізничний мости в Армянську ще "живі". Канал не пересох, мости у Армянську "працюють" на кацапів, а отже - законні воєнні цілі.
До того ж траса Е-95 (М-17) у степу як на долоні, видно далеко-далеко... Гарні "жирні" кацапські цілі на ній.
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17.08.2023 11:56 Ответить
Була стаття де ця пані казала, що ми залишили Армянськ, щоб нам легше було діставати. А те, що їм ближче пробиратись до лінії фронту, де взагалі-то мирне населення живе - нікого не ї.. І, для чого, взагалі, їх на материк на півдні пускати - для того, щоб вони провели ротації, в тому числі на АЕС? А...да - щоб на морі позагоряли. Вже давно можна було б об'єднати не два, а три фронти і вийти на схід. Зрадники.
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17.08.2023 12:09 Ответить
Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів
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17.08.2023 12:26 Ответить
Мабуть чекають, коли посунемося трохи на південь. Там зараз для населення майже усі товари з Криму везуть. Якщо перебити тот міст біля Армянську, буде трохи не камільфо місцевим. Якщо овочі та фрукти місцеві, то медикаменти з Криму. Та й багато людей у лікарні їздить. Місяці 1,5-2 можна потерпіти, а далі вже ні.
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17.08.2023 12:42 Ответить
Кацапи саме мирними там і прикриваються та будуть прикриватися завжди.
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17.08.2023 12:42 Ответить
Якщо люди...місцеві ще деякий час в такій обстановці посилять(обшуки, пресинг і т.д.) їм і медикаменти вже не допоможуть... тим паче кримські, що не допомагають. Розмова з бабусею в окупації(раніше старенька ревно вибирала між Харківськими, Дніпровськими та Київськими ліками). - Як ліки кримські допомагають тиск знизити? - Та... пью, що робити? Тільки після цього, як молотком в голові стукає.
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17.08.2023 13:23 Ответить
Зрадники чекають, щоб по-більше замінували та окопались. Раніше у сводках сміялись над "зубами дракона", а зараз, то вже перешкоди, виявляється...
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17.08.2023 13:37 Ответить
Так ведь это отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.08.2023 12:08 Ответить
 
 