Ухудшение логистики влияет на гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"
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Трасса М-17 через оккупированный Армянск остается единственным транспортным сообщением с Крымом, но она уже сейчас перегружена.
Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Если плодотворно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, то у него остается паромная переправа. Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не позволяют использовать врагу эту переправу как логистическую артерию. Трасса М-17 через Армянск, остающаяся у окупантов для использования, уже сейчас перегружена. Ведь с большим ухудшением ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами и исключением понтонной переправы на этом направлении, трасса М17 и вовсе может остановиться", – рассказала она.
Также, по словам Гуменюк, кроме военных нужд, страдают и гуманитарные, потому что трасса фактически остается единственным сообщением для снабжения полуострова, а там гуманитарная ситуация обостряется.
Спикер отметила, что оккупанты обеспокоены тем, как сейчас склады вается их логистика на юге.
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Дивним є те, що авто- та залізничний мости в Армянську ще "живі". Канал не пересох, мости у Армянську "працюють" на кацапів, а отже - законні воєнні цілі.
До того ж траса Е-95 (М-17) у степу як на долоні, видно далеко-далеко... Гарні "жирні" кацапські цілі на ній.
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів