УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4605 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
2 525 16
війна (56332) Крим (12755) Гуменюк (668)

Погіршення логістики впливає на гуманітарну ситуацію в окупованому Криму, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст

Траса М-17 через окупований Армянськ залишається єдиним транспортним сполученням з Кримом, але вона вже зараз перенавантажена.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Якщо плідно попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, то у нього залишається поромна переправа. Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати ворогу цю переправу як логістичну артерію. Траса М-17 через Армянськ, яка в окупантів залишається для використання, вже зараз перенавантажена. Адже з більшим погіршенням ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами та виключенням понтонної переправи на цьому напрямку, траса М17 і зовсім може зупинитися", - розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, крім військових потреб страждають і гуманітарні, тому що траса фактично залишається єдиним сполученням для постачання на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється.

Речниця зауважила, що окупанти занепокоєні тим, як зараз облаштована їхня логістика на півдні.

Також читайте: Керченський міст працює в обмеженому режимі, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
17.08.2023 11:13
+4
Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

ДВА СВІТИ - Війна, ЗСУ, та ЗЕгадюччя на Банковій
показати весь коментар
17.08.2023 11:14
+4
Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів
показати весь коментар
17.08.2023 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А регулярні ракетні прильоти та удари дронами то вже рахується як камні з неба чи ще ні?
показати весь коментар
17.08.2023 11:10 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 11:13 Відповісти
Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

ДВА СВІТИ - Війна, ЗСУ, та ЗЕгадюччя на Банковій
показати весь коментар
17.08.2023 11:14 Відповісти
а у нас хіба був міністр закордонних справ? У нас був пацан на побігеньках Єрмака - принеси, подай
показати весь коментар
17.08.2023 11:16 Відповісти
А чим Кулеба кому не догодив? Можна конкретніше? Може щось ми - простий народ не розуміємо... І до чого, взагалі тут цей ваш пост, тема зовсім інша... За@рать ефір?
показати весь коментар
17.08.2023 11:39 Відповісти
Мінуси будуть? Чого це ми маємо переживати за рівень життя запроданців-уйобків крисчан?
показати весь коментар
17.08.2023 11:21 Відповісти
В них є способи доправляти свою гуманітарку - крадені у мирного населення човни. І їх не турбувала ситуація, коли в Херсоні зачинились усі магазини, в чергах з бортів машин треба було вистояти за одиницею товару 3 години, а за російською гуманітаркою - сутки - це, щоб отримати тільки папірець на іншу чергу де вже видавали якісь продукти, брати які більшість громадяни боялись, бо, виходячи з інформації на той час, що війська РФ творили з Київщиною, Маріуполем та на Харківщині - більшість Херсонців думали, що в продуктах - наркотики.
показати весь коментар
17.08.2023 11:34 Відповісти
На фото Чонгар, а не Арямськ, на жаль.
Дивним є те, що авто- та залізничний мости в Армянську ще "живі". Канал не пересох, мости у Армянську "працюють" на кацапів, а отже - законні воєнні цілі.
До того ж траса Е-95 (М-17) у степу як на долоні, видно далеко-далеко... Гарні "жирні" кацапські цілі на ній.
показати весь коментар
17.08.2023 11:56 Відповісти
Була стаття де ця пані казала, що ми залишили Армянськ, щоб нам легше було діставати. А те, що їм ближче пробиратись до лінії фронту, де взагалі-то мирне населення живе - нікого не ї.. І, для чого, взагалі, їх на материк на півдні пускати - для того, щоб вони провели ротації, в тому числі на АЕС? А...да - щоб на морі позагоряли. Вже давно можна було б об'єднати не два, а три фронти і вийти на схід. Зрадники.
показати весь коментар
17.08.2023 12:09 Відповісти
Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів
показати весь коментар
17.08.2023 12:26 Відповісти
Мабуть чекають, коли посунемося трохи на південь. Там зараз для населення майже усі товари з Криму везуть. Якщо перебити тот міст біля Армянську, буде трохи не камільфо місцевим. Якщо овочі та фрукти місцеві, то медикаменти з Криму. Та й багато людей у лікарні їздить. Місяці 1,5-2 можна потерпіти, а далі вже ні.
показати весь коментар
17.08.2023 12:42 Відповісти
Кацапи саме мирними там і прикриваються та будуть прикриватися завжди.
показати весь коментар
17.08.2023 12:42 Відповісти
Якщо люди...місцеві ще деякий час в такій обстановці посилять(обшуки, пресинг і т.д.) їм і медикаменти вже не допоможуть... тим паче кримські, що не допомагають. Розмова з бабусею в окупації(раніше старенька ревно вибирала між Харківськими, Дніпровськими та Київськими ліками). - Як ліки кримські допомагають тиск знизити? - Та... пью, що робити? Тільки після цього, як молотком в голові стукає.
показати весь коментар
17.08.2023 13:23 Відповісти
Зрадники чекають, щоб по-більше замінували та окопались. Раніше у сводках сміялись над "зубами дракона", а зараз, то вже перешкоди, виявляється...
показати весь коментар
17.08.2023 13:37 Відповісти
Так ведь это отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.08.2023 12:08 Відповісти
 
 