Погіршення логістики впливає на гуманітарну ситуацію в окупованому Криму, - ОК "Південь"
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Траса М-17 через окупований Армянськ залишається єдиним транспортним сполученням з Кримом, але вона вже зараз перенавантажена.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Якщо плідно попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, то у нього залишається поромна переправа. Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати ворогу цю переправу як логістичну артерію. Траса М-17 через Армянськ, яка в окупантів залишається для використання, вже зараз перенавантажена. Адже з більшим погіршенням ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами та виключенням понтонної переправи на цьому напрямку, траса М17 і зовсім може зупинитися", - розповіла вона.
Також, за словами Гуменюк, крім військових потреб страждають і гуманітарні, тому що траса фактично залишається єдиним сполученням для постачання на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється.
Речниця зауважила, що окупанти занепокоєні тим, як зараз облаштована їхня логістика на півдні.
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Дивним є те, що авто- та залізничний мости в Армянську ще "живі". Канал не пересох, мости у Армянську "працюють" на кацапів, а отже - законні воєнні цілі.
До того ж траса Е-95 (М-17) у степу як на долоні, видно далеко-далеко... Гарні "жирні" кацапські цілі на ній.
З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів