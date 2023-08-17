Керченський міст працює в обмеженому режимі, - ОК "Південь"
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Наразі Керченський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики окупантам.
Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.
Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.
Вдень 12 серпня у районі Керченського мосту знову пролунали вибухи.
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Возять переважно пух, перо, та повітря
Российские СМИ «впаривают» крымским обывателям, что вода в Черном море у побережья Крыма пожелтела от песка, который поднял со дна зимний шторм. Журналисты пишут то, что им поручила сообщить Лубянка. Вода в Черном море стала желтой не от песка, а от серы, которая лежит на дне у Крымского побережья.
11 ноября 2007 года в воскресенье в Керченском проливе разыгралась страшная трагедия. Четыре судна - сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», и «Хаш Измаил» (принадлежащий Грузии) - затонули. Шесть кораблей сели на мель. Серьезные повреждения корпусов получили 2 танкера «Волгонефть-139» и «Волгонефть-123». Баржа «БТ-3754» легла в дрейф.
В результате разлома танкера «Волгонефть» в море тогда вылилось около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате кораблекрушений трех сухогрузов «Вольногорск», «Ковель» и «Нахичевань» груженных комовой технической серой пошло в общей сложности около 6800 тонн серы. За прошедшие четырнадцать лет морские течения и осенние шторма выбросили часть серы на сушу, где её клюют водоплавающие птицы и погибают. Зимние шторма периодически поднимают серу со дна, и вода окрашивается в желтые оттенки. После этой катастрофы в Крыму опасно купаться и кушать рыбу, выловленную в районе Арабатской стрелки.