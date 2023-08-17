УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4536 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 265 11
Гуменюк (668) Керченський міст (363)

Керченський міст працює в обмеженому режимі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,керченський

Наразі Керченський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики окупантам.

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN опубліковала кадри СБУ атаки на Кримський міст: Морські дрони назвали "морський малюк". ВIДЕО

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Вдень 12 серпня у районі Керченського мосту знову пролунали вибухи.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Керченський міст має працювати лише в одному режимі - рельєф дна!
показати весь коментар
17.08.2023 09:45
+3
Ж.д. ветка работает,а это значит радоваться нечему.
показати весь коментар
17.08.2023 10:19
+2
А найкраще щоб ця транспортна артерія перестала працювати ПОВНІСТЮ, так ніби її не має. От саме цього Кримському мосту та всім іншим транспортним шляхам між Кримом і Московією (т.з. "роССією") бажаю!
показати весь коментар
17.08.2023 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А найкраще щоб ця транспортна артерія перестала працювати ПОВНІСТЮ, так ніби її не має. От саме цього Кримському мосту та всім іншим транспортним шляхам між Кримом і Московією (т.з. "роССією") бажаю!
показати весь коментар
17.08.2023 09:39 Відповісти
Керченський міст спеціально побудований Росією щоб ВСУ могли використовувати як мішень для обстрілів. Зараз міст знаходиться не в зовсім доброго стані, по його конструкціям пішли тріщини, але в якості мішені він для ВСУ підходить
показати весь коментар
17.08.2023 09:42 Відповісти
ЗСУ
показати весь коментар
17.08.2023 11:21 Відповісти
Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - зазначила вона.
Возять переважно пух, перо, та повітря
показати весь коментар
17.08.2023 09:43 Відповісти
Керченський міст має працювати лише в одному режимі - рельєф дна!
показати весь коментар
17.08.2023 09:45 Відповісти
А что с жд частью случилось? Вроде все последние неприятности выпали на автомобильную часть
показати весь коментар
17.08.2023 09:48 Відповісти
Вчора було відео з дрону, коли він вʼїхав в жд опору.
показати весь коментар
17.08.2023 10:13 Відповісти
Черное море - пожелтело.

Российские СМИ «впаривают» крымским обывателям, что вода в Черном море у побережья Крыма пожелтела от песка, который поднял со дна зимний шторм. Журналисты пишут то, что им поручила сообщить Лубянка. Вода в Черном море стала желтой не от песка, а от серы, которая лежит на дне у Крымского побережья.

11 ноября 2007 года в воскресенье в Керченском проливе разыгралась страшная трагедия. Четыре судна - сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», и «Хаш Измаил» (принадлежащий Грузии) - затонули. Шесть кораблей сели на мель. Серьезные повреждения корпусов получили 2 танкера «Волгонефть-139» и «Волгонефть-123». Баржа «БТ-3754» легла в дрейф.

В результате разлома танкера «Волгонефть» в море тогда вылилось около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате кораблекрушений трех сухогрузов «Вольногорск», «Ковель» и «Нахичевань» груженных комовой технической серой пошло в общей сложности около 6800 тонн серы. За прошедшие четырнадцать лет морские течения и осенние шторма выбросили часть серы на сушу, где её клюют водоплавающие птицы и погибают. Зимние шторма периодически поднимают серу со дна, и вода окрашивается в желтые оттенки. После этой катастрофы в Крыму опасно купаться и кушать рыбу, выловленную в районе Арабатской стрелки.
показати весь коментар
17.08.2023 09:59 Відповісти
Ж.д. ветка работает,а это значит радоваться нечему.
показати весь коментар
17.08.2023 10:19 Відповісти
Почему полностью не обрушить мост? Что за странная война? Мост стоит, верховная рада тоже не под обстрелами, а бойцы на передовой только рубятся....Что за странная война....
показати весь коментар
17.08.2023 11:40 Відповісти
Наші речники, не знаю, хто їм пише такі речі, вже говорять, що харчі кримчанам не буде як привозити... обережно згадуючи переправу, яка існувала до побудови цього мосту, а ще раніше речники матраци також презентували.
показати весь коментар
17.08.2023 12:36 Відповісти
 
 