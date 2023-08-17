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Новости Война в Украине
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Гуменюк (473) Керченский мост (339)

Керченский мост работает в ограниченном режиме, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мост,керченский

На данный момент Керченский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.

Об этом пресс-секретарь ОК "Південь" Наталия Гуменюк рассказала в эфире национального марафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мост поставили на "проветривание", поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно", - отметила она.

Гуменюк добавила, что таким образом эта максимально мощная мостовая артерия, которая соединяет Россию и временно оккупированный Крым, не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN опубликовала кадры СБУ атаки на Крымский мост: Морские дроны назвали "морський малюк". ВИДЕО

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.
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Топ комментарии
+5
Керченський міст має працювати лише в одному режимі - рельєф дна!
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17.08.2023 09:45
+3
Ж.д. ветка работает,а это значит радоваться нечему.
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17.08.2023 10:19
+2
А найкраще щоб ця транспортна артерія перестала працювати ПОВНІСТЮ, так ніби її не має. От саме цього Кримському мосту та всім іншим транспортним шляхам між Кримом і Московією (т.з. "роССією") бажаю!
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17.08.2023 09:39
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А найкраще щоб ця транспортна артерія перестала працювати ПОВНІСТЮ, так ніби її не має. От саме цього Кримському мосту та всім іншим транспортним шляхам між Кримом і Московією (т.з. "роССією") бажаю!
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17.08.2023 09:39 Ответить
Керченський міст спеціально побудований Росією щоб ВСУ могли використовувати як мішень для обстрілів. Зараз міст знаходиться не в зовсім доброго стані, по його конструкціям пішли тріщини, але в якості мішені він для ВСУ підходить
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17.08.2023 09:42 Ответить
ЗСУ
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17.08.2023 11:21 Ответить
Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - зазначила вона.
Возять переважно пух, перо, та повітря
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17.08.2023 09:43 Ответить
Керченський міст має працювати лише в одному режимі - рельєф дна!
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17.08.2023 09:45 Ответить
А что с жд частью случилось? Вроде все последние неприятности выпали на автомобильную часть
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17.08.2023 09:48 Ответить
Вчора було відео з дрону, коли він вʼїхав в жд опору.
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17.08.2023 10:13 Ответить
Черное море - пожелтело.

Российские СМИ «впаривают» крымским обывателям, что вода в Черном море у побережья Крыма пожелтела от песка, который поднял со дна зимний шторм. Журналисты пишут то, что им поручила сообщить Лубянка. Вода в Черном море стала желтой не от песка, а от серы, которая лежит на дне у Крымского побережья.

11 ноября 2007 года в воскресенье в Керченском проливе разыгралась страшная трагедия. Четыре судна - сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», и «Хаш Измаил» (принадлежащий Грузии) - затонули. Шесть кораблей сели на мель. Серьезные повреждения корпусов получили 2 танкера «Волгонефть-139» и «Волгонефть-123». Баржа «БТ-3754» легла в дрейф.

В результате разлома танкера «Волгонефть» в море тогда вылилось около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате кораблекрушений трех сухогрузов «Вольногорск», «Ковель» и «Нахичевань» груженных комовой технической серой пошло в общей сложности около 6800 тонн серы. За прошедшие четырнадцать лет морские течения и осенние шторма выбросили часть серы на сушу, где её клюют водоплавающие птицы и погибают. Зимние шторма периодически поднимают серу со дна, и вода окрашивается в желтые оттенки. После этой катастрофы в Крыму опасно купаться и кушать рыбу, выловленную в районе Арабатской стрелки.
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17.08.2023 09:59 Ответить
Ж.д. ветка работает,а это значит радоваться нечему.
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17.08.2023 10:19 Ответить
Почему полностью не обрушить мост? Что за странная война? Мост стоит, верховная рада тоже не под обстрелами, а бойцы на передовой только рубятся....Что за странная война....
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17.08.2023 11:40 Ответить
Наші речники, не знаю, хто їм пише такі речі, вже говорять, що харчі кримчанам не буде як привозити... обережно згадуючи переправу, яка існувала до побудови цього мосту, а ще раніше речники матраци також презентували.
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17.08.2023 12:36 Ответить
 
 