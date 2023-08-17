Керченский мост работает в ограниченном режиме, - ОК "Південь"
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На данный момент Керченский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.
Об этом пресс-секретарь ОК "Південь" Наталия Гуменюк рассказала в эфире национального марафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Мост поставили на "проветривание", поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно", - отметила она.
Гуменюк добавила, что таким образом эта максимально мощная мостовая артерия, которая соединяет Россию и временно оккупированный Крым, не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.
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Российские СМИ «впаривают» крымским обывателям, что вода в Черном море у побережья Крыма пожелтела от песка, который поднял со дна зимний шторм. Журналисты пишут то, что им поручила сообщить Лубянка. Вода в Черном море стала желтой не от песка, а от серы, которая лежит на дне у Крымского побережья.
11 ноября 2007 года в воскресенье в Керченском проливе разыгралась страшная трагедия. Четыре судна - сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», и «Хаш Измаил» (принадлежащий Грузии) - затонули. Шесть кораблей сели на мель. Серьезные повреждения корпусов получили 2 танкера «Волгонефть-139» и «Волгонефть-123». Баржа «БТ-3754» легла в дрейф.
В результате разлома танкера «Волгонефть» в море тогда вылилось около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате кораблекрушений трех сухогрузов «Вольногорск», «Ковель» и «Нахичевань» груженных комовой технической серой пошло в общей сложности около 6800 тонн серы. За прошедшие четырнадцать лет морские течения и осенние шторма выбросили часть серы на сушу, где её клюют водоплавающие птицы и погибают. Зимние шторма периодически поднимают серу со дна, и вода окрашивается в желтые оттенки. После этой катастрофы в Крыму опасно купаться и кушать рыбу, выловленную в районе Арабатской стрелки.