Керченский мост работает в ограниченном режиме, - ОК "Південь"

На данный момент Керченский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.

Об этом пресс-секретарь ОК "Південь" Наталия Гуменюк рассказала в эфире национального марафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мост поставили на "проветривание", поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно", - отметила она.

Гуменюк добавила, что таким образом эта максимально мощная мостовая артерия, которая соединяет Россию и временно оккупированный Крым, не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.