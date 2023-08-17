РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4873 посетителя онлайн
Новости За рубежом
3 248 34
зерно (996) Индия (327) Россия (91236)

Индия планирует покупать у РФ пшеницу со скидкой, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Индия ведет с Россией переговоры об импорте пшеницы со скидкой. Таким образом, индийское правительство хочет снизить уровень инфляции.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - цитирует агентство свой анонимный источник.

Индия уже в течение многих лет не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения. В последний раз значительное количество пшеницы завезли в эту страну в 2017 году. Тогда частные трейдеры закупили 5,3 млн тонн.

Сейчас Индия переживает самую большую за 15 месяцев инфляцию. Импорт пшеницы из РФ - одно из основных мероприятий, которые правительство этой страны запланировало для снижения цен на топливо, крупы и бобовые.

Читайте также: Индия не пригласила Украину на саммит G-20, однако позвала Путина. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ

Для покрытия дефицита Индии нужно 3-4 млн тонн пшеницы. Однако правительство рассматривает возможность импортировать из России 8-9 тонн, чтобы еще больше повлиять на цены.

Переговоры пока носят частный характер. Окончательное решение может быть принято через несколько недель.

"Россия заявила о своей готовности предоставить скидку от сложившихся рыночных цен. Ограничений на вывоз продовольственных товаров из России нет", - сказал один из чиновников.

Индия покупает у России нефть и подсолнечное масло. После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ стала для Индии вторым по величине продавцом.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Від цих кучерявих макак нічого іншого очікувати не варто. Я з ними пропрацював 2 роки. Циганьва гнила.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:33
+9
Можна подумати, хтось не в курсі, що срана індусь топить за мразію. Теж мені новини.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:37
+5
Ну а що Ви хочете від країни, звідки втекли, свого часу, навіть цигани?
показать весь комментарий
17.08.2023 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від цих кучерявих макак нічого іншого очікувати не варто. Я з ними пропрацював 2 роки. Циганьва гнила.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:33 Ответить
Та да, они уже п'ятий год как Україною керуют....
показать весь комментарий
17.08.2023 11:36 Ответить
Как на єто реагирует "величайший"?
Нахамит союзникам?
показать весь комментарий
17.08.2023 11:35 Ответить
Индусы союзники сами себе как и китайцы.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:37 Ответить
Так зебилье будет гавкать на поляків, например.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:44 Ответить
На індусів гавкати не цікаво. Їм все це до сраки, менталітет такий. А от поляки заводяться з пів оберта
показать весь комментарий
17.08.2023 11:54 Ответить
Можна подумати, хтось не в курсі, що срана індусь топить за мразію. Теж мені новини.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:37 Ответить
Не розумію, чому Британія не може повпливати на Індію? Індуси багато інвестували в британські бізнеси, їм легко повітря перекрити...
показать весь комментарий
17.08.2023 11:38 Ответить
Ну а що Ви хочете від країни, звідки втекли, свого часу, навіть цигани?
показать весь комментарий
17.08.2023 11:43 Ответить
стырили у Украины зерно и не только зерно, и торгуют налево и направо
показать весь комментарий
17.08.2023 11:44 Ответить
Вести переговори, заключать договора со страной агрессором, оккупантом, которая игнорирует международное право это потерять свое лицо, уважение к своей стране. С такой страной цивилизованный мир перестанет сотрудничать, помогать. Это дорога в некуда.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:45 Ответить
Схоже, Індію це мало хвилює.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:54 Ответить
Індія це країна гівноїд.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:46 Ответить
Більшість з них не здогадується про існування України, нічого не поробиш.
показать весь комментарий
17.08.2023 12:02 Ответить
Одні мародери вкрали зерно, інші його купують...гниди!!!!
показать весь комментарий
17.08.2023 11:47 Ответить
Мордору все ще не вистачає рупій
показать весь комментарий
17.08.2023 11:50 Ответить
До нас повернулися студенти з індії ( Київ дарниця,) всі гуртожитки забиті мавпами ! На початок війни вони зникли, а зараз як повно, як говна!!
показать весь комментарий
17.08.2023 11:52 Ответить
яка точна адреса?
показать весь комментарий
17.08.2023 12:17 Ответить
Вул, Горлівська (біля Юзика) якщо хочеш сходити подивитися!
показать весь комментарий
17.08.2023 12:28 Ответить
Індія і Китай користуються статусом «країн що розвиваються». Це надає певні привілеї в торгівлі ось цим і користуються в плані санкцій.Коли Трамп хотів прикрити цю лавочку його затюкали глобалісти і тепер принаймі із Китаєм кусають лікті.
показать весь комментарий
17.08.2023 11:54 Ответить
Рупіями розрахуються з кацапами, це добре…
показать весь комментарий
17.08.2023 12:00 Ответить
Індія знищує свою карму зі стаханівськими темпами.
показать весь комментарий
17.08.2023 12:08 Ответить
От циганва галімая... Зате вони гарно пляшут на голубом"глазу"
показать весь комментарий
17.08.2023 12:11 Ответить
Індуси роблять шо кращє їм, але народ України повиннен це завжди памятати, і коли Індію почнуть вябувати, то вижимати із цього по повній, наприклад продавати зброю їхнім ворогам
показать весь комментарий
17.08.2023 12:14 Ответить
зброю пакистану...
показать весь комментарий
17.08.2023 12:18 Ответить
Скупщики краденого, ****.
показать весь комментарий
17.08.2023 12:23 Ответить
Краще раскажи скільки підняв бабла казахстан, !
показать весь комментарий
17.08.2023 13:05 Ответить
Чому Індія має переживати за Україну? Індія переживає за індусів. До того ж Індія десятки років озброювалася радянським та російським військовим мотлохом. Усе логічно.
показать весь комментарий
17.08.2023 12:44 Ответить
Щиро бажаю подавитися, йоги недой..ні
показать весь комментарий
17.08.2023 12:55 Ответить
индусы, это скупка краденого
показать весь комментарий
17.08.2023 13:59 Ответить
звичайні індійські безпринципні субраман'яки, якї спокіно жеруть кривавий хліб, але не вбивають корів. Моральні збоченці, які ментально застрягли у середньовіччі.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:02 Ответить
...скупка краденного во время 3 мировой войны,также военное преступление
показать весь комментарий
17.08.2023 15:27 Ответить
У этих циган нет вообще никаких принципов. С ними не следует вести ни каких дел.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:23 Ответить
 
 