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Новини За кордоном
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Індія планує купувати в РФ пшеницю зі знижкою, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Індія веде з Росією переговори про імпорт пшениці зі знижкою. Таким чином індійський уряд хоче знизити рівень інфляції.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно", - цитує агентство своє анонімне джерело.

Індія вже багато років не імпортувала пшеницю шляхом міжурядових угод. Востаннє значну кількість пшениці завезли до цієї країни у 2017-му. Тоді приватні трейдери закупили 5,3 млн тонн.

Читайте: Індія підтвердила, що Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки": G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів

Зараз Індія переживає найбільшу за 15 місяців інфляцію. Імпорт пшениці з РФ - один з осовних заходів, які уряд цієї країни запланував для зниження цін на паливо, крупи та бобові.

Для покриття дефіциту Індії потрібно 3-4 млн тонн пшениці. Але уряд розглядає можливість імпортувати з Росії 8-9 тонн, щоб ще більше вплинути на ціни.

Переговори поки що мають приватний характер. Остаточне рішення можуть ухвалити за кілька тижнів.

"Росія заявила про свою готовність надати знижку від ринкових цін, що склалися. Обмежень на вивезення продовольчих товарів з Росії немає", - сказав один з чиновників.

Також читайте: Індія не запросила Україну на саміт G-20, проте покликала Путіна. ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ

Індія купує в Росії нафту та соняшникову олію. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ стала для Індії другим за величиною продавцем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Від цих кучерявих макак нічого іншого очікувати не варто. Я з ними пропрацював 2 роки. Циганьва гнила.
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17.08.2023 11:33
+9
Можна подумати, хтось не в курсі, що срана індусь топить за мразію. Теж мені новини.
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17.08.2023 11:37
+5
Ну а що Ви хочете від країни, звідки втекли, свого часу, навіть цигани?
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17.08.2023 11:43
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Від цих кучерявих макак нічого іншого очікувати не варто. Я з ними пропрацював 2 роки. Циганьва гнила.
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17.08.2023 11:33 Відповісти
Та да, они уже п'ятий год как Україною керуют....
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17.08.2023 11:36 Відповісти
Как на єто реагирует "величайший"?
Нахамит союзникам?
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17.08.2023 11:35 Відповісти
Индусы союзники сами себе как и китайцы.
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17.08.2023 11:37 Відповісти
Так зебилье будет гавкать на поляків, например.
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17.08.2023 11:44 Відповісти
На індусів гавкати не цікаво. Їм все це до сраки, менталітет такий. А от поляки заводяться з пів оберта
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17.08.2023 11:54 Відповісти
Можна подумати, хтось не в курсі, що срана індусь топить за мразію. Теж мені новини.
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17.08.2023 11:37 Відповісти
Не розумію, чому Британія не може повпливати на Індію? Індуси багато інвестували в британські бізнеси, їм легко повітря перекрити...
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17.08.2023 11:38 Відповісти
Ну а що Ви хочете від країни, звідки втекли, свого часу, навіть цигани?
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17.08.2023 11:43 Відповісти
стырили у Украины зерно и не только зерно, и торгуют налево и направо
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17.08.2023 11:44 Відповісти
Вести переговори, заключать договора со страной агрессором, оккупантом, которая игнорирует международное право это потерять свое лицо, уважение к своей стране. С такой страной цивилизованный мир перестанет сотрудничать, помогать. Это дорога в некуда.
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17.08.2023 11:45 Відповісти
Схоже, Індію це мало хвилює.
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17.08.2023 11:54 Відповісти
Індія це країна гівноїд.
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17.08.2023 11:46 Відповісти
Більшість з них не здогадується про існування України, нічого не поробиш.
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17.08.2023 12:02 Відповісти
Одні мародери вкрали зерно, інші його купують...гниди!!!!
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17.08.2023 11:47 Відповісти
Мордору все ще не вистачає рупій
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17.08.2023 11:50 Відповісти
До нас повернулися студенти з індії ( Київ дарниця,) всі гуртожитки забиті мавпами ! На початок війни вони зникли, а зараз як повно, як говна!!
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17.08.2023 11:52 Відповісти
яка точна адреса?
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17.08.2023 12:17 Відповісти
Вул, Горлівська (біля Юзика) якщо хочеш сходити подивитися!
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17.08.2023 12:28 Відповісти
Індія і Китай користуються статусом «країн що розвиваються». Це надає певні привілеї в торгівлі ось цим і користуються в плані санкцій.Коли Трамп хотів прикрити цю лавочку його затюкали глобалісти і тепер принаймі із Китаєм кусають лікті.
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17.08.2023 11:54 Відповісти
Рупіями розрахуються з кацапами, це добре…
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17.08.2023 12:00 Відповісти
Індія знищує свою карму зі стаханівськими темпами.
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17.08.2023 12:08 Відповісти
От циганва галімая... Зате вони гарно пляшут на голубом"глазу"
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17.08.2023 12:11 Відповісти
Індуси роблять шо кращє їм, але народ України повиннен це завжди памятати, і коли Індію почнуть вябувати, то вижимати із цього по повній, наприклад продавати зброю їхнім ворогам
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17.08.2023 12:14 Відповісти
зброю пакистану...
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17.08.2023 12:18 Відповісти
Скупщики краденого, ****.
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17.08.2023 12:23 Відповісти
Краще раскажи скільки підняв бабла казахстан, !
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17.08.2023 13:05 Відповісти
Чому Індія має переживати за Україну? Індія переживає за індусів. До того ж Індія десятки років озброювалася радянським та російським військовим мотлохом. Усе логічно.
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17.08.2023 12:44 Відповісти
Щиро бажаю подавитися, йоги недой..ні
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17.08.2023 12:55 Відповісти
индусы, это скупка краденого
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17.08.2023 13:59 Відповісти
звичайні індійські безпринципні субраман'яки, якї спокіно жеруть кривавий хліб, але не вбивають корів. Моральні збоченці, які ментально застрягли у середньовіччі.
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17.08.2023 15:02 Відповісти
...скупка краденного во время 3 мировой войны,также военное преступление
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17.08.2023 15:27 Відповісти
У этих циган нет вообще никаких принципов. С ними не следует вести ни каких дел.
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17.08.2023 19:23 Відповісти
 
 