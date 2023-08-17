Індія планує купувати в РФ пшеницю зі знижкою, - Reuters

Індія веде з Росією переговори про імпорт пшениці зі знижкою. Таким чином індійський уряд хоче знизити рівень інфляції.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно", - цитує агентство своє анонімне джерело.

Індія вже багато років не імпортувала пшеницю шляхом міжурядових угод. Востаннє значну кількість пшениці завезли до цієї країни у 2017-му. Тоді приватні трейдери закупили 5,3 млн тонн.

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Зараз Індія переживає найбільшу за 15 місяців інфляцію. Імпорт пшениці з РФ - один з осовних заходів, які уряд цієї країни запланував для зниження цін на паливо, крупи та бобові.

Для покриття дефіциту Індії потрібно 3-4 млн тонн пшениці. Але уряд розглядає можливість імпортувати з Росії 8-9 тонн, щоб ще більше вплинути на ціни.

Переговори поки що мають приватний характер. Остаточне рішення можуть ухвалити за кілька тижнів.

"Росія заявила про свою готовність надати знижку від ринкових цін, що склалися. Обмежень на вивезення продовольчих товарів з Росії немає", - сказав один з чиновників.

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Індія купує в Росії нафту та соняшникову олію. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ стала для Індії другим за величиною продавцем.