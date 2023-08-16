Індія підтвердила, що Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки": G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів
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Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у середу під час зустрічі в Нью-Делі з представниками міжнародних ЗМІ.
Міністр розповів, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, крім них та держав-членів, не братиме участі в заході.
Джайшанкар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.
Глава МЗС Індії нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в минулому неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.
Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.
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Про який розвиток може йти мова коли під час війни країна не змогла відбудувати власний ВПК ???
Боляче то розуміти? Що є банановою республікою? ТАК.
Але висновків ніхто досить не робить.