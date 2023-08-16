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G20 (255) Індія (238) Україна (5204)

Індія підтвердила, що Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки": G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів

Новини Цензор.НЕТ Події

велика,двадцятка

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у середу під час зустрічі в Нью-Делі з представниками міжнародних ЗМІ.

Міністр розповів, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, крім них та держав-членів, не братиме участі в заході.

Також читайте: Індія не запросила Україну на саміт G-20, проте покликала Путіна. ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ

Джайшанкар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Глава МЗС Індії нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в минулому неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.

Також читайте: Поки що присутність Путіна на саміті G20 у Індії не підтверджена, - прессекретар президента Євроради Кузькевич

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Якщо мова йде про зростання і розвиток, то чому туди запросили верховне х@йло
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16.08.2023 19:55
+38
тому що цей індійський субраманьяк ******* шо дихає, бо для них головне - рупії і дешева кацапська нафта для перепродажу у Європу.
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16.08.2023 20:01
+22
Отже, московія теж "займається зростанням та розвитком"?
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16.08.2023 19:55
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Бл*дство, Индия бордель а не страна.
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16.08.2023 22:05 Відповісти
Ну, ну, який в біса розвиток на фоні вже глобального конфлікта в фазі війни.
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16.08.2023 22:08 Відповісти
Гнилість керівництва індії проявляється у цій події з новою силою.
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16.08.2023 22:10 Відповісти
ВВП на душу населення в Україні на 01.07.2023 - 4650 дол., в Індії - 2600. Країна, в яких половина населення миється в Ганзі, мнит себе великою. Бере не якістю, а кількістю, а туди ж, у передові.
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16.08.2023 22:11 Відповісти
Війна висвітила всю мразоту у світі.
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16.08.2023 22:18 Відповісти
Українці не ображаються, що кудись там не запросили Шашликовича. Його вже і до Закарпаття незабаром не запросять. Та й рояль до Делі не везуть - як у попередніх серіях до Вільнюса та Джидди.
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16.08.2023 22:36 Відповісти
То есть будут развивать сотрудничество с государством террористом являясь соучастниками его преступлений.
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16.08.2023 22:46 Відповісти
Авжеж, запуск російських ракет по України - це зростання і розвиток, а попадання їх в українські житлові будинки і порти - це руйнування і занепад.
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16.08.2023 22:46 Відповісти
Мексіка і Аргентина - бувші іспанські колонії входять в G20, а Іспания - ні .
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16.08.2023 23:03 Відповісти
Якось не зайшла їм гра на піаніно у вкраденому номері...
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16.08.2023 23:57 Відповісти
За такі демарші, треба вимагати бойкот індійській товарів
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17.08.2023 04:15 Відповісти
Да, россия - это такой рост, что аж прямо развитие.
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17.08.2023 08:40 Відповісти
Нажаль Індія має рацію. Якби не допомога західну, гауляйтером України був би зараз Єрмак, Зеленський повернувся би за контрактом до цирку, Арахамія пристроїв ся би десь біля Абрамовича. Арістович змінив би шкарпетки, тощо
Про який розвиток може йти мова коли під час війни країна не змогла відбудувати власний ВПК ???
Боляче то розуміти? Що є банановою республікою? ТАК.
Але висновків ніхто досить не робить.
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17.08.2023 12:00 Відповісти
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