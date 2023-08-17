Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев
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Охрану государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях на прошлой неделе усилили 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом рассказал на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"100 военнослужащих НГУ на прошлой неделе приступили к выполнению задач по усилению охраны и защиты государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - проинформировал Уршалович.
Также он отметил, что на прошлой неделе военнослужащие Нацгвардии приняли участие в 45 мероприятиях контрдиверсионной борьбы. По словам чиновника, в ходе контрдиверсионных мер было задержано 40 человек за административные и пять – за уголовные правонарушения.
Полковник НГУ заявил, что всего за неделю нацгвардейцы задержали за совершение правонарушений 2021 человека, из которых 85 - в отношении уголовных правонарушений.
"Были изъяты две единицы огнестрельного и 10 единиц холодного оружия, около трех тысяч патронов разных калибров, два артиллерийских боеприпаса, четыре сигнальные ракеты, 15 гранат, восемь запалов к ним, другие боеприпасы, взрывоопасные предметы и наркотические вещества", - добавил Уршалович.
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знов мусора повноваження перевищують та порушують закони
Напевно Румунія збирається нападати на Україну.
Чи то проти ухилянтів які драпають з країни?
Заград отряди
"мільйони" ломануться проти броні, стріляючи врізнобіч, втрати будуть не особливо у орків, а у "мільйонів чекаючих".
краще забити на розвідку, забити на вже натуральну переполоховувальну риторику Заходу, а повірити Хрєніну і кинути "мільйони" громадян для затримування ворога.
ось навіть не совкове мислення у тебе. а просто якесь ..... мазо-релігійне. Замість розгортати підготовлених = краще кинути під гусениці орків простих громадян з пукалками, котрих будуть випалювати РСЗВ - просто після першого пострілу, поки товариші офіцери додумаються регулярні війська вивести супроти ворога.
прямо жертвоприношення.
я гарантую шо тобі років майже 55, бо таке дурнувате совкове мислення.
А шо якщо тебе - під танки з пукалкою? = Нєт! А мєня за што??(щире здивування)
а ще кажуть шо "совок мона видавити з себе" - та ніколи.
і я купив
військовослужбовці Нацгвардії брали участь у 45 заходах контрдиверсійної боротьби...
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Нацгвардія ловить румунських диверсантів на кордоні. Шо за дурдом?