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Новости Происшествия
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граница (4740) Национальная гвардия (1846) Уршалович Николай (19)

Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нгу,нацгвардія

Охрану государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях на прошлой неделе усилили 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом рассказал на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"100 военнослужащих НГУ на прошлой неделе приступили к выполнению задач по усилению охраны и защиты государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - проинформировал Уршалович.

Также он отметил, что на прошлой неделе военнослужащие Нацгвардии приняли участие в 45 мероприятиях контрдиверсионной борьбы. По словам чиновника, в ходе контрдиверсионных мер было задержано 40 человек за административные и пять – за уголовные правонарушения.

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Полковник НГУ заявил, что всего за неделю нацгвардейцы задержали за совершение правонарушений 2021 человека, из которых 85 - в отношении уголовных правонарушений.

"Были изъяты две единицы огнестрельного и 10 единиц холодного оружия, около трех тысяч патронов разных калибров, два артиллерийских боеприпаса, четыре сигнальные ракеты, 15 гранат, восемь запалов к ним, другие боеприпасы, взрывоопасные предметы и наркотические вещества", - добавил Уршалович.
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Топ комментарии
+15
Ха-ха. Ні, щоб північний, чи східний кордон укріплювати, зе-шобла укріплює західний кордон.
Напевно Румунія збирається нападати на Україну.
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17.08.2023 14:59
+13
Це вони будуть кордон від євросоюзу захищати? Вже вони чорнобильську аес захистили...
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17.08.2023 15:02
+7
Міцне підсилення, аж 100 нацгвардійців, тепер у контрабандистів і ухилянтів не залишилося жодного шансу перетнути кордон, на шару.
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17.08.2023 15:03
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нацгвардійці експерти з холодної зброї?
знов мусора повноваження перевищують та порушують закони
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17.08.2023 14:59 Ответить
Ха-ха. Ні, щоб північний, чи східний кордон укріплювати, зе-шобла укріплює західний кордон.
Напевно Румунія збирається нападати на Україну.
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17.08.2023 14:59 Ответить
НАТО збирається напасти?
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17.08.2023 15:02 Ответить
Це вони будуть кордон від євросоюзу захищати? Вже вони чорнобильську аес захистили...
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17.08.2023 15:02 Ответить
А хіба руzпотвори лезуть з того напрямку?
Чи то проти ухилянтів які драпають з країни?
Заград отряди
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17.08.2023 15:02 Ответить
Міцне підсилення, аж 100 нацгвардійців, тепер у контрабандистів і ухилянтів не залишилося жодного шансу перетнути кордон, на шару.
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17.08.2023 15:03 Ответить
розповідь трошніка(десь на кордоні з Молдовою): ми вчора збили 2 шахеда. начальство в шоці. 500 метрів від нас стоїть нацгвардія з кулеметами, які вистрелили лише 7 набоїв, а їх саме проти шахедів ставили. А ми, з калашів, впипустили 2 ящики на звук, вранці знайшли рештки.
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17.08.2023 15:03 Ответить
Кордон з росією та білорусю величезний. Краще замість цих ста нацгвардійців озброїти народ і тоді на кожному метрі цього кородону но орків будуть очіквати мільйони озброєних людей у прикородонних містах та селах, які швидко їм влаштують Гадяцьке Сафарі.
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17.08.2023 15:03 Ответить
ага, собі хіба.
"мільйони" ломануться проти броні, стріляючи врізнобіч, втрати будуть не особливо у орків, а у "мільйонів чекаючих".
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17.08.2023 15:47 Ответить
Мільйони краще ніж сотні, проя яких іде мова у статті, але і сотні спартанців хоч і не переможуть і навіть не зупинять, але затримають ворога, подарувавши нашим захисникам дорогоцінний час щоб підтягнути потужні резерви і розгорнути оборону і тим самим позбавти ворога фактору раптовості.
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17.08.2023 15:51 Ответить
теж так кажу.
краще забити на розвідку, забити на вже натуральну переполоховувальну риторику Заходу, а повірити Хрєніну і кинути "мільйони" громадян для затримування ворога.
ось навіть не совкове мислення у тебе. а просто якесь ..... мазо-релігійне. Замість розгортати підготовлених = краще кинути під гусениці орків простих громадян з пукалками, котрих будуть випалювати РСЗВ - просто після першого пострілу, поки товариші офіцери додумаються регулярні війська вивести супроти ворога.
прямо жертвоприношення.
я гарантую шо тобі років майже 55, бо таке дурнувате совкове мислення.
А шо якщо тебе - під танки з пукалкою? = Нєт! А мєня за што??(щире здивування)
а ще кажуть шо "совок мона видавити з себе" - та ніколи.
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17.08.2023 16:10 Ответить
Треба дивитися перед усім на факти, вивчати наш досвід і гіркий у тому числі. 8 років Україна готувалася до великого російського вторгнення і повинна була і вести розвідку і замінувати Чонгар і багато чого ще потрібна була, але факт у тому, що ворога зупиняли і випадкові, пересічні люди, які отримал автомати просто неба посеред вулиць. . Були нерівні бої, великі жертви, можна довго філософствувати і всих критикувати, але це спрацювало і ворог був зупинений. І не треба асоціювати народну війну лише з совком - поруч з досвідченими і добре озброєними козаками воювали і народні месники, гайдамаки, опришки і їх вила та коси не стали завадою для ефективного знищення ворога. Звісно потрібен серйозний копплексний підхід для захисту усього нашого кордону, але озброєний народ ніяк не завадить Хаймарсам і Леопардам. І ніхто нікого кидати не буде - народ показав бездоганну здатність самоорганізовуватись у перші дні війни і влаштувати чудове Гадяцьке Сафарі та навіть з ножами мелітопольську різанину, коли майже кожного дня вирізали орків на очах у перехожих,
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17.08.2023 16:47 Ответить
погранци не встигають бігати по лісі за ухилянтами, думають нацгаврдія дожене. після яєць резнікова по 17 грн за кг і міліонерів воєнкомів там потрібно стіну будувати і мінні поля закладати((
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17.08.2023 15:04 Ответить
тепловізорами забезпечили?
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17.08.2023 15:04 Ответить
за свої легше купити, ніж потім в 5-кратному розмірі за пошкоджений платити
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17.08.2023 15:09 Ответить
для поліцейськіх функцій за свої гроші ніхто тепловізори купляти не буде. Це вам не фронт, де за гроші від Золкіна бійці купляють собі екіп та мавіки. Різницю у мотиваціях відчуваєте?
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17.08.2023 15:32 Ответить
вже купують, бо ніхто не знає, де через місяць буде нести службу.
і я купив
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17.08.2023 15:53 Ответить
може не треба щоки дути? підозрюю, що ви самі зовсім не в темі
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17.08.2023 15:55 Ответить
тоді вдалої вам охоти на ухилянтів.
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17.08.2023 20:08 Ответить
захисту державного кордону у Чернівецькій та Івано-Франківській областях...
військовослужбовці Нацгвардії брали участь у 45 заходах контрдиверсійної боротьби...
**********
Нацгвардія ловить румунських диверсантів на кордоні. Шо за дурдом?

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17.08.2023 15:17 Ответить
Це коли не вистачає солдат на фронті.
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17.08.2023 15:18 Ответить
Межує. З Румунією.
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17.08.2023 15:50 Ответить
так дійсно є невелика ділянка держкордону,вибачаюсь переплутав з терн.обл
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17.08.2023 20:04 Ответить
Колись був самий *тихий*для *знаючих*по тих хащах ніяких *мухтарів* не було.
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17.08.2023 16:04 Ответить
Хахаха,западная граница на замке ната не пррйдет,когда на восточной границе будет порядок?
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17.08.2023 15:19 Ответить
Ухилянтам замість того щоб бігати через кордон треба записатися на дайвінг або на парапланеризм
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17.08.2023 15:20 Ответить
це небезпечно) до "слуг народу" нехай йдуть, звідти ніхто на фронт не пішов..
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17.08.2023 15:22 Ответить
Східний кордон захищають роботяги, а західний професійні військові!!!
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17.08.2023 15:44 Ответить
На Західні кордони треба відправити мобілізованих, а прикордонників, та отих бугаїв, які ******* викладати свої досягнення, коли натовпом затримують якогось дистрофіка в лісі - на передову, там з них буде більше користі, ніж з мобілізованих. Але цього не буде, бо на Західні кордони офіцери з династій військових в перші ж години війни перевели синочків, бо ж влаштовували їх в армію не воювати, а отримувати звання, пільги та ранній вихід на пенсію.
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17.08.2023 16:47 Ответить
Гвардія наступу?
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17.08.2023 17:02 Ответить
Бригади наступу відступають. А я казав, що ці бригади формують для захисту мародерів в урядовому кварталі. Починають привчати щемити своїх громадян біля кордону - прикордонна зона, військовий стан саме те місце і час привити звичку до безпрєдєлу.
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17.08.2023 21:06 Ответить
 
 