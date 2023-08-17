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Для передачи современных истребителей Украине необходимо отдельное решение, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перед поставкой истребителей для Украины нужно отдельное решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dagsavisen.

Генсека спросили, целесообразно ли предоставить Украине современные истребители НАТО.

"Вполне возможно. Даем согласие на начало подготовки пилотов. Но перед поставкой современных истребителей требуется отдельное решение", – сказал Столтенберг.

"Мы на шаг ближе к тому, чтобы потом дать такой тип оружия", - добавил генсек Альянса.

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Топ комментарии
+7
Це ''окреме рішення по поставці ******** винищувачів Україні'' приймає тільки одна людина в світі.
Тільки президент США, а ніяке колективне НАТО, ніякі інші організації та люди в світі.
По суті та по формі, це буде виглядати так.
Байден просто скаже - поставити.
І через декілька днів F-16 будуть в небі України.
Все залежить тільки від нього.
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17.08.2023 15:48
+4
Вже не знають, що його придумати, щоб не надавати літаки Україні.
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17.08.2023 16:01
+3
Все ніяк не можуть визначитись з причиною для невидачі літаків.
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17.08.2023 15:37
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Це ніхто. Як виявилося. Навіщо цитувати ніхто?
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17.08.2023 15:35 Ответить
Це агент ФСБ з поганялом Стєклов.
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17.08.2023 20:43 Ответить
Все ніяк не можуть визначитись з причиною для невидачі літаків.
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17.08.2023 15:37 Ответить
Не буде ніяких винищувачів, не буде ніякої перемоги, поки будуть сидіти кремлівські кроти на Банковій!
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17.08.2023 15:47 Ответить
Це ''окреме рішення по поставці ******** винищувачів Україні'' приймає тільки одна людина в світі.
Тільки президент США, а ніяке колективне НАТО, ніякі інші організації та люди в світі.
По суті та по формі, це буде виглядати так.
Байден просто скаже - поставити.
І через декілька днів F-16 будуть в небі України.
Все залежить тільки від нього.
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17.08.2023 15:48 Ответить
Вже не знають, що його придумати, щоб не надавати літаки Україні.
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17.08.2023 16:01 Ответить
держись Украина и надейся только на себя
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17.08.2023 16:02 Ответить
которое будет через 12 лет
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17.08.2023 16:05 Ответить
НАТО, ЦРУ вже лишень як не натякає українцям що ні АТАКАМС, ні F-16, ні чого небуть серйознішого не буде поки агент кремля дєрмак керує країною, про зелепука не йдеться він серйозно вже ніким і ніде не розглядається.
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17.08.2023 16:15 Ответить
..сие утверждение не совсем звучит так как было сказано..Там речь шла об обслуживании а не о поставках ..Подолью керосина в сказанное Йон у...
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17.08.2023 16:17 Ответить
Тоненьке намекування царям світу, - у нас хто кому міняє колір одеж, царі світу БОГУ, чи БОГ царям світу. А ще каже ЗАКОН, що праведник, що скоїв злочин перестає бути таким. До речі, - РАЙ ЛЮДСЬКИЙ МАЄ В СОБІ ЛЮДЕЙ, ЩО ПОДІБНО БОГУ ВИКОНУЮТЬ ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ: - БОГОПОДІБНІ. Царі світу порахували вже скільки виконують вони? А те, що РАЙ МАЄ ЗА ЦАРЯ БОГА, а не царів світу їм нічого не говорить? У царів нема коштів поглянути на таких , як самі, що пещерно воскресли? Чи може пророки не сказали їм, що повзуть в Академію Джунглів(АД) як тупі барани? Цицька дикунки Кембріджем не годує. АРХ М
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17.08.2023 18:35 Ответить
Ну ссыте да к так и скажите. Хватит вилять хвостом.
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17.08.2023 19:55 Ответить
 
 