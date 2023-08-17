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Казахстан (740) пропаганда (3470)

Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

царьград

В Казахстане заблокирован интернет-сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград".

Об этом сообщают "Сибирь.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

На портале Министерства информации Казахстана отмечено, что сайт телеканала заблокирован за пропаганду экстремизма.

Перед этим власти страны вынесли четыре предупреждения о пропаганде экстремизма в адрес канала, связанного с российским олигархом Константином Малофеевым.

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Первое предписание канал получил еще в январе 2021 года за материал под названием "В Казахстане хотят поставить россиян на колени?"

Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала Царьград 01

Остальные три предупреждения "Царьграду" вынесли 31 мая 2023 г. за текст с заголовком "Казахские националисты терроризируют российских женщин" и новость, в которой в отношении жителя Казахстана используют оскорбительное слово "мамбет".
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Топ комментарии
+13
Это агалтелая русафобия ящетаю!!!!
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17.08.2023 17:52
+8
Необходимо закрыть все росийкие каналы и сайты. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.08.2023 18:30
+6
і ачєрєдной удар в псіну...
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17.08.2023 17:57
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Это агалтелая русафобия ящетаю!!!!
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17.08.2023 17:52 Ответить
і ачєрєдной удар в псіну...
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17.08.2023 17:57 Ответить
В ютюб работает, правда приуныли кацовысерки без гиркина-стрелкова, ссут когда страшно...
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17.08.2023 17:54 Ответить
малофєев організував і фінансував напад мордору на Донбасс. Казахи грають на випередження.
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17.08.2023 17:58 Ответить
Кацапські голодомори в Казахстані.
"Мы потеряли около 10 миллионов казахов"
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17.08.2023 17:59 Ответить
ну это прямые потери,причём гораздо заниженые..сколько укочевали в Монголию и Китай точно не известно.
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17.08.2023 18:29 Ответить
неизвестно
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18.08.2023 00:48 Ответить
Это ж надо было такое придурошное название телеканалу дать
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17.08.2023 18:00 Ответить
Это ж форум такой был - Mastercity. Так после начала войны этот форум переименовали в Mastergrad ) Типа скрепно
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17.08.2023 18:02 Ответить
Кстати Царьград это Стамбул нынче. То есть пропагандонский канал назвали в честь столицы Турции
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17.08.2023 18:08 Ответить
То есть древняя столица
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17.08.2023 18:09 Ответить
Царьград он же Константинополь был столицей греческой Византии
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17.08.2023 18:33 Ответить
Греческой?А не Римской?
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17.08.2023 18:35 Ответить
да восточно римская ,но греки там рулили
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17.08.2023 18:44 Ответить
Чьто: очєнь пріятно, царь?
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17.08.2023 18:03 Ответить
Молодці казахстанці!
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17.08.2023 18:05 Ответить
нацистофобия - не скажет лавров
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17.08.2023 18:13 Ответить
Необходимо закрыть все росийкие каналы и сайты. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.08.2023 18:30 Ответить
Алга Казахстан Бауырым!!!!!
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17.08.2023 18:34 Ответить
Пропоную піти у хрестовий похід на Царград. Це абсолютна дикість, що у цивілізованих США найбільшій у світі відеохостінг займається пропагандою війни та релігійним екстримізмом і поширює це на весь світ. Тому треба ставити це питання ребром, піднімати його на державном рівні, влаштовувати демонстрації проти американських амбасад, офісу Google, який володіє Youtube і врешті решт подати позов до суду. Царград треба стерти з лиця землі. Це величезне приниження українського народу перед усім світом, коли так нахабно і відкрито на весь світ закликають знищити наш народ, принижують його перед мільярдами користувачів ютуба. Зітріть раз і назавжди цю мразоту!
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17.08.2023 18:41 Ответить
 
 