Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград"

В Казахстане заблокирован интернет-сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград".

Об этом сообщают "Сибирь.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

На портале Министерства информации Казахстана отмечено, что сайт телеканала заблокирован за пропаганду экстремизма.

Перед этим власти страны вынесли четыре предупреждения о пропаганде экстремизма в адрес канала, связанного с российским олигархом Константином Малофеевым.

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Первое предписание канал получил еще в январе 2021 года за материал под названием "В Казахстане хотят поставить россиян на колени?"

Остальные три предупреждения "Царьграду" вынесли 31 мая 2023 г. за текст с заголовком "Казахские националисты терроризируют российских женщин" и новость, в которой в отношении жителя Казахстана используют оскорбительное слово "мамбет".