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Стефанишина: На сегодня единственный источник финансирования развития Украины – это европейская интеграция

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ольга,стефанішина

Единственным источником развития государства, его реформирование сейчас процесс евроинтеграции

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы говорили о крупном проекте поддержки Украины на сумму 50 млрд евро на четыре года, более 50 млрд евро поддержки от США, программа МВФ – это огромные деньги, но они не на "большое восстановление", это средства для нашего выживания в течение следующих четырех лет", – объясняет она.

Чиновница заверила, что Украина уже сейчас закладывает основу для того, чтобы после войны западные партнеры помогли ей осуществить большое восстановление.

"Это прозрачность текущего восстановления, Ukraine Facility план, предусматривающий структурные реформы и трансформации, то есть, когда это произойдет, мы будем к этому готовы и эти средства придут. Но никто не знает, когда это произойдет, когда кончится война и когда начнется этот массовый процесс. И фактически на сегодняшний день единственный источник финансирования развития Украины - не выживания - это европейская интеграция", - сказала Стафанишина, имея в виду реформы, связанные с присоединением к ЕС.

Читайте: Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина

"Поэтому мы делаем селфскрининг, поэтому мы определяем приоритеты в отношении реформ, поэтому это единственный инструмент, который позволит формировать нам бюджет и программу развития государства в условиях войны, не дожидаясь большого восстановления. Это большое положительное следствие политического решения, принятого 23 июня 2022 года о предоставлении Украине статуса кандидата", - сказала она.

Стефанишина добавила, что ее команда сожалеет о том, что они не услышали подобного четкого решения в Вильнюсе (саммит НАТО, который состоялся в июле и где Украина ожидала сигнала о вступлении в альянс).
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Топ комментарии
+6
Якого розвитку??? Зельоним ці гроші дають для погашення соц. виплат, та підтримку гривні. І то під жорстким контролем. Це вони так тупо хочуть відмазатись, що у відсутності розвитку винуватий Захід, бо мало для ОПи грошей виділяє?
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17.08.2023 18:25
+5
Своє ******** та проїбали. Едине джерело - заможній дядя.
Ну молодці чо...

От тільки заможній дядя за кожний з'їдений вітамін спитає. І інтеграція не відбудеться поки цей дядя не отримає відповідей, які його задовільнять.
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17.08.2023 18:25
+4
А де вагон інвестицій який Зяма привіз з Оману?
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17.08.2023 18:50
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Саботують хто як може в надії отримати заохочення від Зелі.
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17.08.2023 18:22 Ответить
"..та велике будівництво" подумала про себе стефанішина,бо звикла до халяви
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17.08.2023 18:25 Ответить
Якого розвитку??? Зельоним ці гроші дають для погашення соц. виплат, та підтримку гривні. І то під жорстким контролем. Це вони так тупо хочуть відмазатись, що у відсутності розвитку винуватий Захід, бо мало для ОПи грошей виділяє?
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17.08.2023 18:25 Ответить
Финансирование развития. У меня башка забита мыслями, как осень-зиму пережить и не поправиться килограмм на десять, ака Женя Кошевой
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17.08.2023 18:25 Ответить
Своє ******** та проїбали. Едине джерело - заможній дядя.
Ну молодці чо...

От тільки заможній дядя за кожний з'їдений вітамін спитає. І інтеграція не відбудеться поки цей дядя не отримає відповідей, які його задовільнять.
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17.08.2023 18:25 Ответить
Подоляк каже що децентралізація це зло - ми вже побачили шо стратегія уряду була - велике будівництво - тепер інші обставини? які будуть ідеї розвиту україни? хоч одна? нащо тоді було йти у владу якщо не знаєте для чого вона і як приймати закони - чотири роки топчуться на місті з евроінтеграцією - побачимо в кінці року оцінку ЕС щодо законів
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17.08.2023 18:26 Ответить
Життя показало, що першим повинно бути фінансування армії, виготовлення озброєння і формування всього до цього причетного - науки, економіки. Далі - як не дивно - логістика - навіть не самі дороги. Бо... це чим відрізняється цивілізований світ зараз від нашої держави - з любої віддаленої місцевості можна добратись в любу точку своєї та сусідніх держав - на електричці. А в нас - атомки на кожному кроці, а народ не може чайник включити, бо автомати енергозбут такі поставив, щоб вибивали. Питання - куди йшла енергія з шести блоків (чи чую, що більше) ЗАЕС, якщо народ навкруги дровами топив?
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17.08.2023 18:50 Ответить
засмучена раша МІДшкапа тут до речі : (-' дебіли *** оті зелені...)
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17.08.2023 18:27 Ответить
Зеленое кодло врет безостановочно
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17.08.2023 18:27 Ответить
Чтоб было понятно, что она имеет в ввиду. Сесть на шею Евросоюзу. Они будут рады упираться из всех сил.
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17.08.2023 18:30 Ответить
Ви помиляєтеся, вона має на увазі заробітчан, наша праця за кордоном і надсилання грошей до України.
Після того як надходження від заробітчан стали вищими від прибутку сільського господарства, вони все добре зрозуміли, залишилося лише випердолити всіх за кордон до праці.
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17.08.2023 19:01 Ответить
Євросоюз потому і стал Євросоюзом, что в своє врємя получіл такую же помощь от США в своє врємя, єслі ви помнітє План Маршала такой бил.
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17.08.2023 20:23 Ответить
А де вагон інвестицій який Зяма привіз з Оману?
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17.08.2023 18:50 Ответить
В офшорах
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17.08.2023 18:53 Ответить
Ага, а не буде євроінтеграції то не буде фінансування. Тільки зелені хочуть отримати фінансування не проводячи євроінтеграційних реформ. Як кажуть ''і рибку з'їсти і на... у воду не лізти''
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17.08.2023 18:52 Ответить
ЯКЕ ФІНАНСУВАННЯ? Ви трошки, чи...? Де ви бачили, щоб капіталіст бездумно вкладав гроші, без зиску? Що ви мелете? Вони втихця викупляють наші надра, а заодно й нашою кров'ю за їхні папірці, які насправді - мотлох, нічого не вартий, свої сраки прикривають!
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17.08.2023 18:54 Ответить
Починайте з інтеграції заробітньої платні
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17.08.2023 18:55 Ответить
Це точно. Бо це складова ціни любого товару, проданого за кордон за їх євро і ще й за пільговий ПДВ. В той час, як в нас людина платить зі своїх копійок майже 20% і потім ще і маркетах віддає ще 20% зі свого карману.
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17.08.2023 22:37 Ответить
Єдине джерело фінансування то заборона виводу в офшори.
Наївно думати що закордонні інвестори будуть вводити гроші туди де чомусь місцеві українці їх виводять. Чи влада знову рахує що є хтось дурніший за неї?
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17.08.2023 19:27 Ответить
 
 