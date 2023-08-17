Стефанишина: На сегодня единственный источник финансирования развития Украины – это европейская интеграция

Единственным источником развития государства, его реформирование сейчас процесс евроинтеграции

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы говорили о крупном проекте поддержки Украины на сумму 50 млрд евро на четыре года, более 50 млрд евро поддержки от США, программа МВФ – это огромные деньги, но они не на "большое восстановление", это средства для нашего выживания в течение следующих четырех лет", – объясняет она.

Чиновница заверила, что Украина уже сейчас закладывает основу для того, чтобы после войны западные партнеры помогли ей осуществить большое восстановление.

"Это прозрачность текущего восстановления, Ukraine Facility план, предусматривающий структурные реформы и трансформации, то есть, когда это произойдет, мы будем к этому готовы и эти средства придут. Но никто не знает, когда это произойдет, когда кончится война и когда начнется этот массовый процесс. И фактически на сегодняшний день единственный источник финансирования развития Украины - не выживания - это европейская интеграция", - сказала Стафанишина, имея в виду реформы, связанные с присоединением к ЕС.

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"Поэтому мы делаем селфскрининг, поэтому мы определяем приоритеты в отношении реформ, поэтому это единственный инструмент, который позволит формировать нам бюджет и программу развития государства в условиях войны, не дожидаясь большого восстановления. Это большое положительное следствие политического решения, принятого 23 июня 2022 года о предоставлении Украине статуса кандидата", - сказала она.

Стефанишина добавила, что ее команда сожалеет о том, что они не услышали подобного четкого решения в Вильнюсе (саммит НАТО, который состоялся в июле и где Украина ожидала сигнала о вступлении в альянс).