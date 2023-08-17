"Украина должна избавиться от бездумной застройки городов", - народный депутат Шуляк
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Во Львове СБУ задержала чиновника горсовета и архитектора на незаконной схеме предоставления разрешений на строительство. Именно во Львове местные власти критикуют реформу градостроительства, которая способна помочь Украине преодолеть коррупцию в сфере строительства, говорит народный депутат Елена Шуляк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.
Львовского чиновника горсовета и приближенного к руководству города местного архитектора Служба безопасности Украины поймала на системном незаконном механизме предоставления разрешительных документов на проведение строительных работ за взятки.
"Отмечу: во Львове, местные власти которого критикуют реформу градостроительства, рассказывая басни о том, что их полномочия уменьшают и что громада потеряет влияние на то, что строится в городе. А теперь отмечу второе: к схеме причастна архитектор, Национальный союз которых также выступает против реформы. В истории об этой схеме прекрасно все: чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала (!!!) Львова. Также в служебных помещениях управления горсовета и по месту жительства архитектора во время обысков обнаружили переданные средства, а также разрешительную документацию", - сообщила Елена Шуляк.
По ее мнению, проблема уничтожения культурного наследия, незаконная застройка имеют своих конкретных "героев". "И в свете последних событий в Киеве, когда историческое наследие нагло разрушается у всех на глазах, ясно понимаем, что таких много. Коррупционная система съела практически всю страну, каждый большой город", – говорит Шуляк.
По ее словам, реформа градостроительства — это реальное включение общественности в процессы градостроительства, реальная и массовая цифровизация процессов выдачи разрешительной документации плюс высокая ответственность всех сторон. "Все это прописано в конкретных статьях закона. И только реализовав эту реформу, Украина наконец-то избавится от бездумной застройки городов и восстановит уважение к историческому прошлому", - уверена Шуляк.
Пожалуйста, подождите...
А ничего страшного то ********* уже более 4 лет при власти? Что, твари продажные, готовитесь к выборам и потом снова грабить?
Старых коррупционеров, новых, или без опыта работы.
І я навіть здогадуюсь, хто ця громадськість...
"Як голова "Слуги народу" Шуляк вже на міжнародному рівні лобіює "реформу" для будівельної мафії"
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https://t.me/Porohobotchenko/18152
Це непорозуміння багато років завжди входить у всі комісіїї по вирішенню питань недобудов, у т.ч. і головуючою, але жодного разу комісія за її участі жодного разу так і нічого не вирішила де знайти нового забудовника та добудувати недобудовані ЖК
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Чому це непорозуміння яке нінащо не здатна крім створювати умови для корупції, досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування??
До Шуляк багато років зверталися тисячі людей просили допомогти вирішити питання покинутих недобудов України, допомогти провести аудит вільних площ та надати нового забудовника. Але Шуляк байдужа до чужих проблем, та саботує вирішення питання завершення будівництва щоб люди нарешті отримали свої квартири! А також розхвалює незаконні організовані угрупування кооперативи, які в недобудовах роздерибанили вільні площі, а з людей шляхом залякувань та шантажу сьомий рік збирають гроші по другому колу, але віз і нині там.
По суті, Шуляк це шкідник, який стримує нормальну роботу будівельної галузі чим шкодить державі та суспільству!
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Кто там покупает квартиры? Не понимаю. Вам же жить в этом уродстве!
https://www.facebook.com/100066550662071/posts/pfbid02WTMnWdYQik4heMqDWjKPwetYWBxwSQjz4eGcUkb3MVDfa3ywXQhYBuUojnubYCXkl/