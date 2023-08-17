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Новости Политика Украины
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застройка (701) градостроительство (41) Шуляк Елена (79)

"Украина должна избавиться от бездумной застройки городов", - народный депутат Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуляк

Во Львове СБУ задержала чиновника горсовета и архитектора на незаконной схеме предоставления разрешений на строительство. Именно во Львове местные власти критикуют реформу градостроительства, которая способна помочь Украине преодолеть коррупцию в сфере строительства, говорит народный депутат Елена Шуляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

Львовского чиновника горсовета и приближенного к руководству города местного архитектора Служба безопасности Украины поймала на системном незаконном механизме предоставления разрешительных документов на проведение строительных работ за взятки. 

"Отмечу: во Львове, местные власти которого критикуют реформу градостроительства, рассказывая басни о том, что их полномочия уменьшают и что громада потеряет влияние на то, что строится в городе. А теперь отмечу второе: к схеме причастна архитектор, Национальный союз которых также выступает против реформы. В истории об этой схеме прекрасно все: чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала (!!!) Львова. Также в служебных помещениях управления горсовета и по месту жительства архитектора во время обысков обнаружили переданные средства, а также разрешительную документацию", - сообщила Елена Шуляк.

По ее мнению, проблема уничтожения культурного наследия, незаконная застройка имеют своих конкретных "героев". "И в свете последних событий в Киеве, когда историческое наследие нагло разрушается у всех на глазах, ясно понимаем, что таких много. Коррупционная система съела практически всю страну, каждый большой город", – говорит Шуляк.

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По ее словам, реформа градостроительства — это реальное включение общественности в процессы градостроительства, реальная и массовая цифровизация процессов выдачи разрешительной документации плюс высокая ответственность всех сторон. "Все это прописано в конкретных статьях закона. И только реализовав эту реформу, Украина наконец-то избавится от бездумной застройки городов и восстановит уважение к историческому прошлому", - уверена  Шуляк.
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Топ комментарии
+35
а я нагадаю - це саме та ШУЛЯК, яка прибіжала в госпіталь ображати активіста та правозахисника в сфері забудови, який саме після операцій, без ніг лежав. а читати далі від неї щось чи ні - ваш вибір
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17.08.2023 18:44
+25
Корупційна система з'їла практично всю країну, кожне велике місто", - каже Олена Шуляк.

А ничего страшного то ********* уже более 4 лет при власти? Что, твари продажные, готовитесь к выборам и потом снова грабить?
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17.08.2023 18:43
+19
У цієї тварюки шуляк, чоловік і син втікли з країни під вас війни з чемоданом грошей. А ще вона причетна до тієї потворної незаконної новобудови на Подолі (при з'їзді з рибальского мосту). Так що я не вірю у її щирість позбавити міста від хаотичної забудови.
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17.08.2023 18:50
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Має. Але Зельоним це величезний куш вимивання коштів з бюджету. Говорити не означає робити.
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17.08.2023 18:40 Ответить
"Хабарі мають концентруватись в одних руках, на Банковій".
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17.08.2023 19:05 Ответить
Та там вже давно проблема. Кешем декілька кімнат завалено. Пробували за кордоном знайти пункти вкладення. Але американці прибили на злеті. Друга спроба була через дипломатів у Швейцарії. Здали їх американцям. Це тепер контролюється жорстко. Спроби вкласти кудись великі суми готівкою вказують на їхнє незаконне походження. Зеленскій в активному пошуку. Он, до арабів, на "саміт миру", дипломатичним багажем валізи вивезли. Пишуть про 270 кг. Перша проба була?
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17.08.2023 20:00 Ответить
Корупційна система з'їла практично всю країну, кожне велике місто", - каже Олена Шуляк.

А ничего страшного то ********* уже более 4 лет при власти? Что, твари продажные, готовитесь к выборам и потом снова грабить?
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17.08.2023 18:43 Ответить
Тобто, знову 73%? Шо, апать?
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17.08.2023 18:52 Ответить
Надеюсь что нет... Но эта надежда тает потихоньку. Давайте это проверим друг с другом: я буду голосовать за Порошенко потому что это единственный проукраинский кандидат с опытом выполнения обязанностей в условиях глубокого кризиса в условиях войны. Каков Ваш кандидат?
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17.08.2023 20:23 Ответить
Будут новые выборы. Каждый волен избирать кого хочет.
Старых коррупционеров, новых, или без опыта работы.
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17.08.2023 20:09 Ответить
Волен, согласен. Выборы на то и выборы. Мне не то что интерсно. Мне становится немного не по себе, если выборы пройдут как в 2019 году... У нас что, страна-эксперимент, тренажер, для дебильных избирателей, которые сами же страдают от своего выбора?
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17.08.2023 20:18 Ответить
а я нагадаю - це саме та ШУЛЯК, яка прибіжала в госпіталь ображати активіста та правозахисника в сфері забудови, який саме після операцій, без ніг лежав. а читати далі від неї щось чи ні - ваш вибір
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17.08.2023 18:44 Ответить
"За її словами, реформа містобудування - це про реальне включення громадськості до процесів містобудування..." Джерело: https://censor.net/ua/n3438096
І я навіть здогадуюсь, хто ця громадськість...
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17.08.2023 18:46 Ответить
Ви правильно здогадуєтесь! До війни потерпілі від недобросовісних забудовників майже щомісяця проводили акціїї протесту, у т.ч. й пропонували багато чого як налагодити роботу, у т.ч. дободувати покинуті ЖК по всій Україні, але всі пропозиції на всіх рівнях влади були проігноровані у т.ч. й самою Шуляк!
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17.08.2023 19:30 Ответить
Так ти ж хотіла скасувати всі обмеження для забудовників. І ще й ходила в госпіталь сварилася х військовим бо він твій законопроект критикував!
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17.08.2023 18:46 Ответить
А це не донька Шуляка Петра Івановича???
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17.08.2023 18:46 Ответить
Хто це такий? Хоча не здивуюсь, якщо таки цого
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17.08.2023 18:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17.08.2023 19:56 Ответить
Вона така шуляк, як лЮля тимошенко, а натаха мосійчук.
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17.08.2023 19:00 Ответить
А де ******* будівельні норми? От на#уя приймати якісь лобістські закони для такої сфери, як булівництво? Норми в генплани забудови, все, які, бл@дь, закони? Під ********* маю на увазі обов'язковість наявності у квартирах чи будинках бомбосховищ, як це зроблено в Ізраїлі. Нє, бл@дь, закон - аж свербить, так закончик прийняти хочеться
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17.08.2023 18:48 Ответить
У цієї тварюки шуляк, чоловік і син втікли з країни під вас війни з чемоданом грошей. А ще вона причетна до тієї потворної незаконної новобудови на Подолі (при з'їзді з рибальского мосту). Так що я не вірю у її щирість позбавити міста від хаотичної забудови.
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17.08.2023 18:50 Ответить
Вона очолює партію сн, а це вже вирок
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17.08.2023 18:53 Ответить
Чія б корова мичала, а твоя мовчала.

"Як голова "Слуги народу" Шуляк вже на міжнародному рівні лобіює "реформу" для будівельної мафії"

Депутати Європарламенту розглядають закон 5655 як перешкоду для вступу України до ЄС - АМУ
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17.08.2023 18:51 Ответить
Шулячка со товарищи оросила клюв вперед, 100 відсотків обіцяли. А на виході Хрипатий не підписав. Ось і шулячка біситься, організовує громадські слухання та несе всяку пургу. Бо так звані партнери зелених прозріли -хер отримаєте бабло без місцевих ради.
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17.08.2023 18:52 Ответить
Голова Слуги народу Шуляк настільки тупа курка, що навіть не читала резолюцію, яку вихваляє. Бо у цій резолюції депутати Європарламенту фактично назвали її корупціонеркою і закликали президента не підписувати законопроєкт 5655.

https://t.me/Porohobotchenko/18152
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17.08.2023 18:54 Ответить
правильно красть и дерибанить нужно вдумчиво чтоб сразу не попасться))
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17.08.2023 18:55 Ответить
воно при пам"яті??? дозвіл на будівництво видає ЇЇ ДІАМ, а не архітектор!!!
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17.08.2023 18:57 Ответить
Це тп яка ні на що не здатна, просто прожирає наші податки, та цинічно займає місце на якому б фахівець міг би налагодити роботу будівельної галузі!
Це непорозуміння багато років завжди входить у всі комісіїї по вирішенню питань недобудов, у т.ч. і головуючою, але жодного разу комісія за її участі жодного разу так і нічого не вирішила де знайти нового забудовника та добудувати недобудовані ЖК
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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17.08.2023 19:20 Ответить
у вас було 4 роки щоб позбутись - вся влада була ваша - мозгів не вистачило хоч щось зробити
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17.08.2023 18:57 Ответить
А також, таких генераторів курупційних законів як Шуляк, яка своїми законами стримує нормальну роботу будівельної галузі! В Україні немає моживості побудувати собі нове житло щоб тебе не ошукали!
Чому це непорозуміння яке нінащо не здатна крім створювати умови для корупції, досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування??

До Шуляк багато років зверталися тисячі людей просили допомогти вирішити питання покинутих недобудов України, допомогти провести аудит вільних площ та надати нового забудовника. Але Шуляк байдужа до чужих проблем, та саботує вирішення питання завершення будівництва щоб люди нарешті отримали свої квартири! А також розхвалює незаконні організовані угрупування кооперативи, які в недобудовах роздерибанили вільні площі, а з людей шляхом залякувань та шантажу сьомий рік збирають гроші по другому колу, але віз і нині там.

По суті, Шуляк це шкідник, який стримує нормальну роботу будівельної галузі чим шкодить державі та суспільству!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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17.08.2023 18:59 Ответить
бджоли проти меду...
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17.08.2023 19:14 Ответить
І все
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17.08.2023 19:14 Ответить
І все це, вже з висновками євроінституцій про корупційність її законопроекту?
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17.08.2023 19:16 Ответить
Алле Шулек піздик-****.... підстилка ЗЕленого лІдера.... хоча якщо конкретно прочитав проект Закону який бовтається як гімно у прорубі бо його не підписав Велічайший і нічого такого так страшного не побачив.... хіба що надмірно усі процедури завантажуються у Е-реестри, казали знайомі проектувальники що з вересня 2021 року коли вносили дані у електронний реестр ридали усім Гіпроградом.... ну то мабуть хвороба росту..... Спілкувався зі знайоми живе у Каліфорнії у них є і електронні реестри і бумажні.... будинку 200 років і існує домова книга з усіми записами усіх ремонтів, реконструкцій.... а також спілкувася з нотаріусом стосовно спадщіни так нотаріуси категорично проти електронних реестрів нерухомості....
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17.08.2023 19:21 Ответить
Настільки тошнотворного я ше не читала... Ці люди вже 4 роки при владі і так хочуть там зостатись, що не гребують нічим... (
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17.08.2023 19:24 Ответить
Писал уже, лет 15 назад! По моему, у Роберта Шекли был рассказ, выборному чиновнику надевали на шею медальон, символ власти и ответственности! Медальон давал много прав! Но и отвечать приходились головой! Не справился до перевыборов, рейтинг отрицательный медальон взрывается! Без всяких НАБУ, СБУ и других. жрущих ресурсы!
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17.08.2023 19:27 Ответить
Зміна бенефіціарів
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17.08.2023 19:32 Ответить
Шуляк це корабельна сосна забудовників України
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17.08.2023 19:55 Ответить
Лично я с грустью смотрю во что превращается Киев. Все эти 25 этажные человечники с сумашедшей плотностью, без школ и садиков, без зеленой зоны, без парковок... Такое чувство, что каждый застройщик стремиться в конкурсе, у кого уродливей и неуютней получится для жилья комплекс.
Кто там покупает квартиры? Не понимаю. Вам же жить в этом уродстве!
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17.08.2023 20:15 Ответить
СБУ продовжує займається хабарями під час війни. Треба думати, що всіх диверсантів та зрадників вже спіймали, або їх не розглядають як загрозу безпеці країні якій вони начебто служать
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17.08.2023 21:23 Ответить
Хто б казав
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17.08.2023 21:29 Ответить
Вона це перднула. Мафія розказує про Закон.
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17.08.2023 22:17 Ответить
Львівський осередок НСАУ спростовує наклеп Шуляк - підозрювані особи не мають відношення до НСАУ та не є сертифікованми архітекторами

https://www.facebook.com/100066550662071/posts/pfbid02WTMnWdYQik4heMqDWjKPwetYWBxwSQjz4eGcUkb3MVDfa3ywXQhYBuUojnubYCXkl/
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18.08.2023 15:47 Ответить
 
 