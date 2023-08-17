"Украина должна избавиться от бездумной застройки городов", - народный депутат Шуляк

Во Львове СБУ задержала чиновника горсовета и архитектора на незаконной схеме предоставления разрешений на строительство. Именно во Львове местные власти критикуют реформу градостроительства, которая способна помочь Украине преодолеть коррупцию в сфере строительства, говорит народный депутат Елена Шуляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

Львовского чиновника горсовета и приближенного к руководству города местного архитектора Служба безопасности Украины поймала на системном незаконном механизме предоставления разрешительных документов на проведение строительных работ за взятки.

"Отмечу: во Львове, местные власти которого критикуют реформу градостроительства, рассказывая басни о том, что их полномочия уменьшают и что громада потеряет влияние на то, что строится в городе. А теперь отмечу второе: к схеме причастна архитектор, Национальный союз которых также выступает против реформы. В истории об этой схеме прекрасно все: чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала (!!!) Львова. Также в служебных помещениях управления горсовета и по месту жительства архитектора во время обысков обнаружили переданные средства, а также разрешительную документацию", - сообщила Елена Шуляк.

По ее мнению, проблема уничтожения культурного наследия, незаконная застройка имеют своих конкретных "героев". "И в свете последних событий в Киеве, когда историческое наследие нагло разрушается у всех на глазах, ясно понимаем, что таких много. Коррупционная система съела практически всю страну, каждый большой город", – говорит Шуляк.

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По ее словам, реформа градостроительства — это реальное включение общественности в процессы градостроительства, реальная и массовая цифровизация процессов выдачи разрешительной документации плюс высокая ответственность всех сторон. "Все это прописано в конкретных статьях закона. И только реализовав эту реформу, Украина наконец-то избавится от бездумной застройки городов и восстановит уважение к историческому прошлому", - уверена Шуляк.