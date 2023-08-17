Большая часть российских пленных не сдавалась в плен добровольно, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Значительная часть россиян сдалась в плен добровольно, но большинство было взято в ходе боевых действий.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Их достаточно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за остающиеся там семьи (в РФ. – Ред.) ", – отметил он.
Юсов заявил, что для того, чтобы решиться на какие-либо коллективные действия, нужно все-таки иметь опыт самоорганизации и практику, а у россиян ее нет. По его словам, все, что касалось гена борьбы за свободу, в РФ активно выбивалось.
"Но, тем не менее, в плен сдается значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы (уклонение от участия в войне – ред.). Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта.Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – рассказал он.
По его данным, среди российских военных фиксируются и случаи самострелов.
Он добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.
Одна Юсов замечает, что массового раскаяния среди россиян нет.
"Откровенно говоря, только в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но в большинстве своем это все же таки попытки выжить и попасть назад к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Ещё заявления усатого террориста:
▪️Путин не предупредил его о начале "СВО", но попросил "прикрыть если что";
▪️признал, что отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Беларуси;
▪️цели "СВО" в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет "столь агрессивной и прозападной";🤡
▪️про план взять Киев за три дня: это было образно сказано.
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Ом мани падме хум,***** !!! (С)
в Антиколорадоса така є трошки несповна розуму "пані"
так само кричить. воно то правильно, але людина хвора.
Чорного кобеля не відмити до біла.
Скільки вовка не годуй ....
"Азовців" же вже всіх за рік повернув та й взагалі українських бранців немає.
То чого б не розвивати співпрацю з фейгіними/невзоровими?
ШО???? "проЄкту"?
ти сам звідки?
х..єкту мля.
(чи там якщо комусь карма вкаже вбивати путінських злочинців, то з них треба формувати окремих росіян, але це окрема тема, сумніваюся, що з них набереться кілька рот),
проте тих, що не здавалися, але душі пускалися, щоб якнайбільше вбити українців, але потрапили у полон, тих не треба брати у полон, навіть заради рештків азовців,
ідеологічно вмотивованих україноненависників треба вбивати на місці, бо наші військові і цивільні чиновники великі гуманісти і врятують їх, щоб вони знову вбивали українців
йди сам
береш в полон, а може тебе
і потім п..зди.
йди бери полонених і чекай
Сотні азовців обміняли, решту теж обміняють,
не думаю, що ти когось брав у полон,
не усіх полонених кацапів можна було міняти, є ідеологічні садисти-вбивці, обміняєте його на одного азовця, а він потім повбиває багато українських військових і мирних жителів,
особисто знайомого пілота Путлєра обміняли, який не лише руйнував українські міста, але й коли його збили, вбив на землі з пістолета беззбройного мирного жителя, сподіваюся воно того було варте
https://www.youtube.com/watch?v=iSu8uPvEbCo
Ведь телик и командиры им внушили, что укро-фашистам лучше в плен не сдаваться: пытки калённым железом, расплавленное олово в рот, подвешивание на дыбу, снятие скальпа....
А пытки голодом, когда сытые укро-бандеровцы смачно едят борщ с салом и чесноком?
Поэтому лучше гранату в рот, запал в задницу и в рай, который обещал пуйло....
все інше він робить або "по нуждє" або "по прінуждєнію"
"Когда российские войска стояли на окраинах Киева, Зеленский сидел в погребе, у него не было войск, чтобы защитить столицу".
Маразм крепчал.