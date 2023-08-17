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Большая часть российских пленных не сдавалась в плен добровольно, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,полонені

Значительная часть россиян сдалась в плен добровольно, но большинство было взято в ходе боевых действий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Их достаточно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за остающиеся там семьи (в РФ. – Ред.) ", – отметил он.

Юсов заявил, что для того, чтобы решиться на какие-либо коллективные действия, нужно все-таки иметь опыт самоорганизации и практику, а у россиян ее нет. По его словам, все, что касалось гена борьбы за свободу, в РФ активно выбивалось.

"Но, тем не менее, в плен сдается значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы (уклонение от участия в войне – ред.). Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта.Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – рассказал он.

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По его данным, среди российских военных фиксируются и случаи самострелов.

Он добавил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций и содержание российских военнопленных в соответствии с международным правом.

Одна Юсов замечает, что массового раскаяния среди россиян нет.

"Откровенно говоря, только в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но в большинстве своем это все же таки попытки выжить и попасть назад к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+15
Смерть москалям
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17.08.2023 19:39
+13
Москаль завжди бреше.
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17.08.2023 19:45
+10
Хто такой есть кацап? Кацап, это в первую очередь, такой нах чилавек, каторому фсё *****, кроме Родины. Родину настаящий кацап любит больше всиго. Патаму, что за ниё можна ******* умиреть. А умирать кацапы любят патаму, что настаящий кацап панимает, что жить на самом деле ваапче смысла нет.Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа пастаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********.Патом у них на валне паявился новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряпи его... Но шота не пашло. Решено была восстановить Вяликую Ымперию. Шоб незамарачивацца порешали начать так, как уже проверено на практике. ************ у Ади и Гебельса все замутки и понеслась.Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.Хоть Пиндосия жывет жырно, но кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца и Кабздона полечить не хотят. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё! Даже ******** на глазах планеты всей полуостров, и ни*** не смущаясь гнать гумконвои с боеприпасами братьям по разуму, или шо там у них вместа этого, в другую страну, все время теряясь на международных сходняках, поддерживают они даунбасов и лугандонов оружием и песнями или нет доказательств.По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг!- У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но (!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и жидам добро, духовные скрепы и руцкий мир.Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя, отключить природный придахранитель в мозгах, заполнить асвабадившееся место гавном папалам с ваткой, и тогда за несколька мгнавеней до отруба можна ащутить это . Ибо ф каждом ватнике сидит кацап.
Ом мани падме хум,***** !!! (С)
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17.08.2023 19:48
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Смерть москалям
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17.08.2023 19:39 Ответить
общался с москвичами. Они считают всех пленных предателями и хотят их всех расстрелять или посадить. Причем они считают, что сажать в тюрьму будет ошибкой.
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18.08.2023 05:51 Ответить
Беларусь не вступит в войну против Украины, если украинцы не пересекут границу, но помогать России РБ будет всегда, - Лукашенко🤡

Ещё заявления усатого террориста:
▪️Путин не предупредил его о начале "СВО", но попросил "прикрыть если что";
▪️признал, что отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Беларуси;
▪️цели "СВО" в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет "столь агрессивной и прозападной";🤡
▪️про план взять Киев за три дня: это было образно сказано.

https://t.me/insiderUKR/60312
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17.08.2023 19:42 Ответить
видимо китайцы чего-то всунули, раз бульбафюрера понесло на поговорить (там недавно их министр обороны катался вроде). осталось только понять чего, сколько, куда и зачем.
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17.08.2023 21:10 Ответить
Спектакль. Білорусі не існує, як суверенної держави, тому "міністр оборони Білорусі", це клованська посада.
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17.08.2023 22:46 Ответить
министр обороны Китая недавно катался к Лукашенку и вот тот разговорился
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17.08.2023 23:40 Ответить
Москаль завжди бреше.
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17.08.2023 19:45 Ответить
Ненавижу!!!
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17.08.2023 19:46 Ответить
▪️цели "СВО" в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет "столь агрессивной и прозападной"
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17.08.2023 19:47 Ответить
или под принуждением, или редкостный *******. Хотя не исключаю и обоих факторов одновременно.
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17.08.2023 20:26 Ответить
Хто такой есть кацап? Кацап, это в первую очередь, такой нах чилавек, каторому фсё *****, кроме Родины. Родину настаящий кацап любит больше всиго. Патаму, что за ниё можна ******* умиреть. А умирать кацапы любят патаму, что настаящий кацап панимает, что жить на самом деле ваапче смысла нет.Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа пастаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********.Патом у них на валне паявился новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряпи его... Но шота не пашло. Решено была восстановить Вяликую Ымперию. Шоб незамарачивацца порешали начать так, как уже проверено на практике. ************ у Ади и Гебельса все замутки и понеслась.Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.Хоть Пиндосия жывет жырно, но кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца и Кабздона полечить не хотят. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё! Даже ******** на глазах планеты всей полуостров, и ни*** не смущаясь гнать гумконвои с боеприпасами братьям по разуму, или шо там у них вместа этого, в другую страну, все время теряясь на международных сходняках, поддерживают они даунбасов и лугандонов оружием и песнями или нет доказательств.По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг!- У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но (!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и жидам добро, духовные скрепы и руцкий мир.Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя, отключить природный придахранитель в мозгах, заполнить асвабадившееся место гавном папалам с ваткой, и тогда за несколька мгнавеней до отруба можна ащутить это . Ибо ф каждом ватнике сидит кацап.
Ом мани падме хум,***** !!! (С)
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17.08.2023 19:48 Ответить
"парашник - это тайна, в которой замыкается мира картина, совмещаются фауна с флорой, сочетаются дуб и скотина". (С)
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17.08.2023 20:09 Ответить
Стиль кацапа--хамство і матюкня.
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17.08.2023 20:26 Ответить
шото нагадує таку собі "Наталію М".
в Антиколорадоса така є трошки несповна розуму "пані"
так само кричить. воно то правильно, але людина хвора.
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18.08.2023 17:15 Ответить
Горбатого могила виправить.
Чорного кобеля не відмити до біла.
Скільки вовка не годуй ....
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17.08.2023 19:48 Ответить
Сдача в плен добровольно не означает покаяние. Это просто желание спасти свою шкуру, не более. Это инкстинкт выживания. Но то, что этим ублюдкам удобнее от смерти спрятаться у нас в плену говорит о многом... Восстановят все разрушенное и домой к балалайкам и к разъяренным родственникам, которые не получили ни гробовых, ни Лады.
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17.08.2023 19:52 Ответить
як пояснював один кацап,що цілі війни невідомі...і кацапи тепер воюють--за сєбя і того таваріща..тому і війна безглузда триває без якоїсь мети---воюють щоб воювати..щоб вбивати
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17.08.2023 19:57 Ответить
І цей же спікер в рамках проєкту "хочу жити" анонсував обмін та вивезення у ЄС лібєрастів уZZких.
"Азовців" же вже всіх за рік повернув та й взагалі українських бранців немає.
То чого б не розвивати співпрацю з фейгіними/невзоровими?
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17.08.2023 19:59 Ответить
в рамках проєкту \\\\\\\\\\

ШО???? "проЄкту"?
ти сам звідки?
х..єкту мля.
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18.08.2023 17:18 Ответить
мені здається, тих, що не хочуть воювати і здаються у полон, треба брати у полон на розмін
(чи там якщо комусь карма вкаже вбивати путінських злочинців, то з них треба формувати окремих росіян, але це окрема тема, сумніваюся, що з них набереться кілька рот),
проте тих, що не здавалися, але душі пускалися, щоб якнайбільше вбити українців, але потрапили у полон, тих не треба брати у полон, навіть заради рештків азовців,
ідеологічно вмотивованих україноненависників треба вбивати на місці, бо наші військові і цивільні чиновники великі гуманісти і врятують їх, щоб вони знову вбивали українців
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17.08.2023 19:59 Ответить
тепер
йди сам
береш в полон, а може тебе
і потім п..зди.
йди бери полонених і чекай
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17.08.2023 20:19 Ответить
а ти на фронті лайно **********?, може запитаємо у родичів вбитих і скалічених україноненависниками, як з цими виродками чинити, рашистська падлюка
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17.08.2023 22:01 Ответить
Сам ти "рештки". Як буде в тебе перший полонений, тоді і будеш вирішувати, брати, чи не брати.
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17.08.2023 22:52 Ответить
слово решта влаштовує?
Сотні азовців обміняли, решту теж обміняють,
не думаю, що ти когось брав у полон,
не усіх полонених кацапів можна було міняти, є ідеологічні садисти-вбивці, обміняєте його на одного азовця, а він потім повбиває багато українських військових і мирних жителів,
особисто знайомого пілота Путлєра обміняли, який не лише руйнував українські міста, але й коли його збили, вбив на землі з пістолета беззбройного мирного жителя, сподіваюся воно того було варте
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18.08.2023 05:20 Ответить
Они боятся что им почку вырежут.
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17.08.2023 20:00 Ответить
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17.08.2023 20:07 Ответить
..этиГ мать,так этим быдлонасекомышам болот мацковии надо доказывать, что они окаупанты и подлежат уничтожению..
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17.08.2023 20:12 Ответить
Орків які не хотіли здатись в полон ліквідувати нах..
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17.08.2023 20:13 Ответить
Їх є досить значна частка, але їх менше, ніж захоплених у полон, і цьому є дуже багато логічних пояснень. Наприклад, справді працюючі загороджувальні загони і не тільки. Часто бояться за родини, які залишаються там (у РФ. - Ред.)", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3438113\\\\\\\\\\\\\\\

https://www.youtube.com/watch?v=iSu8uPvEbCo
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17.08.2023 20:17 Ответить
На просторах рашки зайвохромосомні остаточно перебрали власть в 1937 році. Руская партія,рускій мір і призвело до мутації. Персональний склад ГКЧП яскравий приклад. І зараз у х..... бігає в радниках внучок основателя рускага мірка Ніконов. І вся теперішня шелупень в Кремлі з глубінних боліт Уралу, все шукають з часів ванькі каїна демонів.
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17.08.2023 20:21 Ответить
Понять кацапов можно!
Ведь телик и командиры им внушили, что укро-фашистам лучше в плен не сдаваться: пытки калённым железом, расплавленное олово в рот, подвешивание на дыбу, снятие скальпа....
А пытки голодом, когда сытые укро-бандеровцы смачно едят борщ с салом и чесноком?
Поэтому лучше гранату в рот, запал в задницу и в рай, который обещал пуйло....
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17.08.2023 20:48 Ответить
Пусть стреляются а то только продукты в плену переводят и потом опять в окопы идут.
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17.08.2023 20:53 Ответить
кацап добровільно тільки гроші бере

все інше він робить або "по нуждє" або "по прінуждєнію"
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17.08.2023 20:56 Ответить
Не потрібно вбивати тих хто здається в полон. Тобто визнає себе переможеним. А от тих хто не здається необхідно знищувати.
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17.08.2023 21:15 Ответить
Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв, - Лукашенко🤡

"Когда российские войска стояли на окраинах Киева, Зеленский сидел в погребе, у него не было войск, чтобы защитить столицу".

Маразм крепчал.
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17.08.2023 21:46 Ответить
Не здаются,закопувати в траншеях.
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17.08.2023 22:42 Ответить
 
 