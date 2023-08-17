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ПВО уничтожила два российских беспилотника в Николаевской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,бпла

В Николаевской области в четверг, 17 августа, силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"17 августа 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 2 разведывательные БпЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

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ПВО уничтожила два российских беспилотника в Николаевской области 01
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А патамушта ************ !!!
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17.08.2023 20:04 Ответить
 
 