ПВО уничтожила два российских беспилотника в Николаевской области

В Николаевской области в четверг, 17 августа, силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"17 августа 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 2 разведывательные БпЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

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