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ПВО уничтожила два российских беспилотника в Николаевской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области в четверг, 17 августа, силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника.
Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"17 августа 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 2 разведывательные БпЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий17.08.2023 20:04 Ответить Мне нравится 1
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