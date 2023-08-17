Миллиардер Блумберг поможет Киеву усовершенствовать публичные цифровые услуги, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко договорился с миллиардером и благотворителем Майклом Блумбергом о помощи его организации Bloomberg Philanthropies в совершенствовании городских публичных услуг.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.

"Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию "Public Digital" для усовершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Совместно с Киевским политехническим университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости.

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В результате, украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны. Что очень важно сегодня!" – отметил мэр Киева.