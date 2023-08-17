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Новости Киевские новости
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Миллиардер Блумберг поможет Киеву усовершенствовать публичные цифровые услуги, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко договорился с миллиардером и благотворителем Майклом Блумбергом о помощи его организации Bloomberg Philanthropies в совершенствовании городских публичных услуг.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.

"Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию "Public Digital" для усовершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Совместно с Киевским политехническим университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости.

Читайте также: Помимо 5 млрд грн помощи ВСУ Киев профинансирует более полумиллиарда материальной помощи защитникам, - Кличко

В результате, украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны. Что очень важно сегодня!" – отметил мэр Киева.
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Топ комментарии
+5
А наше ''міністерство цифрової трансформації'' чим займається? Якщо воно на ніц не здатне то для чого воно існує і навіщо його фінансувати!
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17.08.2023 22:22
+4
позорище..
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17.08.2023 22:27
+3
Два рази перечитав. Ні хера не зрозумів.
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17.08.2023 21:54
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Два рази перечитав. Ні хера не зрозумів.
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17.08.2023 21:54 Ответить
трансформуюють.....
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17.08.2023 22:34 Ответить
Буває, співчуваю.
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17.08.2023 22:56 Ответить
Виталька--ПАЛИТИК! Обычный ТОРБОХВАТ!
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18.08.2023 00:35 Ответить
...непублічні ж давно досконалі і ша *** тут... все норм
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17.08.2023 21:56 Ответить
Що таке "непублічні"?
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17.08.2023 23:05 Ответить
Борух, не соромся ж на цім... Непублічні ходи в міжнародних відносинах деяким чином спрацьовують краще, швидше і ефективніше, ніж стандартна дипломатія, вражена вірусом звичайної бюрократії. Щось таке...
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17.08.2023 23:19 Ответить
був Сорос тепер Блумберг - Ъм шо тут медом намазано
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17.08.2023 21:57 Ответить
Кращє б подякував за допомогу.
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17.08.2023 22:58 Ответить
А наше ''міністерство цифрової трансформації'' чим займається? Якщо воно на ніц не здатне то для чого воно існує і навіщо його фінансувати!
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17.08.2023 22:22 Ответить
позорище..
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17.08.2023 22:27 Ответить
...а не придется этого деятеля ловить потом....На сколько я помню он уже отличился в этом
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17.08.2023 22:36 Ответить
Кличко - невловимий 💀
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17.08.2023 22:59 Ответить
Блумберг оказывается фамилия...
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17.08.2023 22:45 Ответить
Больше того, Блумберг - 108-й мэр Нью-Йорка. Причем, очень успешный.
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17.08.2023 22:55 Ответить
Пусть поставят на остановках табло - через сколько будет какая маршрутка.
И чтобы табло показывало правду.
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17.08.2023 22:50 Ответить
На цифровизацию транспорта и содержание систем потрачены сотни миллионов, очередная коррупционная афера прохиндеев КГГА. Но элементарно заставить обилечивать пассажиров скотовозов маршруток КГГА даже не стремится. Иначе откуда будут брать взятки для чиновников из КГГА?
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17.08.2023 22:53 Ответить
Интересно, Блумберг поможет отменить маршрутки? Или приношения от владельцев скотовозов никто никогда не отменит, как и этот «транспорт для быдла», именуемый маршрутками.
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17.08.2023 22:50 Ответить
Маршрутки, нажаль, неможливо просто відмінити. Спочатку треба налагодити комунальний транспорт якісно, а не попилити встановлення терміналів, які не працюють.
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17.08.2023 23:02 Ответить
В этом-то вся штука: прохиндеи из КГГА никогда не будут ничего делать, чтобы зарезать эту «курицу, несущую золотые яйца». За каждый маршрут владельцы маршруток заносят в КГГА начиная от 100 000 гривень ЕДЕМЕСЯЧНО!
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18.08.2023 22:30 Ответить
А Коломойского Блумберг поможет посадить ?
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17.08.2023 23:38 Ответить
 
 