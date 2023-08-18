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Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

По информации Financial Times, Россия продает свою нефть по цене выше лимита, установленного странами G-7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что российские экспортеры значительно завышают стоимость транспортировки нефти и сопутствующих услуг. Газета изучила контракты на отправку российской нефти из портов в Балтийском море в Индию в мае, июне и июле этого года. Эти перевозки осуществляются танкерами, принадлежащими компаниям, имеющим российские связи.

По подсчетам Financial Times, за эти три месяца средняя цена российской нефти составила 68 долларов за баррель при лимите цен в 60 долларов. Благодаря этому Россия дополнительно получила 1,2 млрд долларов. Авторы исследования предполагают, что подобная практика используется и в нефтяной торговле России с другими странами, в частности, Китаем.

Читайте: Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, замещая нефть из РФ, - Bloomberg
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Топ комментарии
+5
Що, знову констатуємо факт?
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17.08.2023 23:04
+5
Санкції записані виключно на папері паперовими і є. Іран багато років під санціями на продаж нафти окрім продажу взамін на харчі. Це щось допомогло реально в викручувані іранських рук щодо озброєння? Аж ніяк! Іранський танкер вивіз сиру нафту на кордон територіальних вод і перегрузи в її на інший непідконтрольний танкер. Це було роками і мільйонами тонн. Це ж не було таємницею ні для кого. Але формально все в законодавчому руслі. Зараз повтор з росією.
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17.08.2023 23:30
+4
Ну? Де дії по ліквідації законодавчих прогалин?
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17.08.2023 23:04
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Що, знову констатуємо факт?
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17.08.2023 23:04 Ответить
Ну? Де дії по ліквідації законодавчих прогалин?
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17.08.2023 23:04 Ответить
Прогали кого G7 ви що не з повна розуму?
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18.08.2023 00:17 Ответить
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17.08.2023 23:05 Ответить
Дія, де протидія!!!!!
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17.08.2023 23:06 Ответить
Треба вводити ембарго на роснафиу.
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17.08.2023 23:08 Ответить
Цього США ніколи не зроблять, бо надто глибоко сидять у пам'яті Америки два їх ембарго минулого століття - проти Японії в на початку сорокових та проти Куби - шістдесятих років.
Перше скінчилось Перл-Харбором, а друге - "Карибською кризою".
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17.08.2023 23:23 Ответить
Це ринок, як хочу, так і продаю. G-7 не указ для рф.
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17.08.2023 23:10 Ответить
не вiрю у силу слова я, а вiрю в силу ******** (с)
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17.08.2023 23:33 Ответить
як задовбали ваші діряві санкції !зброї не даєте , щоб партньори не постраждали , санкції за 9 років на кацапію майже не вплинули . зате дуже хвилює українське зерно .
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17.08.2023 23:21 Ответить
Провокатор накалякав,бо мізків немає!
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17.08.2023 23:27 Ответить
артемка йди собі тихенько на йух !
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18.08.2023 00:18 Ответить
Санкції записані виключно на папері паперовими і є. Іран багато років під санціями на продаж нафти окрім продажу взамін на харчі. Це щось допомогло реально в викручувані іранських рук щодо озброєння? Аж ніяк! Іранський танкер вивіз сиру нафту на кордон територіальних вод і перегрузи в її на інший непідконтрольний танкер. Це було роками і мільйонами тонн. Це ж не було таємницею ні для кого. Але формально все в законодавчому руслі. Зараз повтор з росією.
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17.08.2023 23:30 Ответить
І хрєн G-7 на щось спроможеться. Тому що всі ці клуби для посідєлок: ООН, НАТО, G-7 і т. д. це імпотентні організації
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17.08.2023 23:36 Ответить
Это не кацапия продает, а индусия покупает. А она зависит от торговли со штатами куда сильнее, чем с козлорылыми.
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17.08.2023 23:48 Ответить
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17.08.2023 23:52 Ответить
Точніше сказати не продає, а в неї купують. Якби не купували, хер би вона продавала по такій цені.
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18.08.2023 00:06 Ответить
Походу країни які купують просто лохи.
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18.08.2023 00:15 Ответить
Лохи ті хто в ці казки вірить 18 місяців
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18.08.2023 00:22 Ответить
На G-7 хер забили. Яка несподіванка.
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18.08.2023 06:26 Ответить
В каком-то смысле США держат весь мир за горло, потому что это 1-ая экономика мира, а доллар - мировая валюта. И все страны в той или иной степени зависят от США. Проблема в том, что штаты недостаточно сильно и своевременно сдавливают горло всяким козлам, помогающим paшkе. Хотят "сохранить отношения".
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18.08.2023 10:13 Ответить
Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, а госдеп обосрался и не в состоянии контролировать свои санкции
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18.08.2023 10:35 Ответить
 
 