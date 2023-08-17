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76% украинских беженцев намерены вернуться домой, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

76% украинских беженцев намерены возвратиться домой, а 15% заявили, что твердо хотят переехать обратно в Украину.

Об этом рассказала на основе исследования заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Карен Вайтинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Она отметила, что высокий процент желания возвратиться домой имеют и внутренние переселенцы.

"Что касается разных намерений беженцев и внутренне перемещенных лиц, я думаю, что они достаточно похожи. 76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой. И около 15% как беженцев, так и внутренне перемещенных украинцев говорят, что хотят вернуться домой на протяжении следующих трех месяцев, этот процент остается относительно стабильным на протяжении 2022 и 2023 годов", — отметила Вайтинг

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По ее данным, наблюдается стойкое желание украинцев вернуться домой. Что касается переселенцев, то желающие интегрироваться все чаще находят возможности для этого.

"Мы видим, что местные власти в ряде западных и центральных областей прилагают усилия для внутриперемещенных лиц к услугам управлений социальной защиты, а также к школам и рынку труда", — рассказала представитель ООН.

Вайтинг отмечает, что местные громады не только приветствуют перемещенных людей, но все чаще рассматривают это как возможность строить общественные центры, интеграционные хабы для улучшения средств к существованию и возможностей для трудоустройства.
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Топ комментарии
+20
в ООН, в усіх питаннях, якась своя паралельна реальність
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17.08.2023 23:34
+14
Я не біженець. І не вернусь, звик до життя по закону, без корупції, звик до культури, до відсутності бидла на кожному кроці
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17.08.2023 23:42
+11
ти про себе в Фінляндії, баран?
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17.08.2023 23:43
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в ООН, в усіх питаннях, якась своя паралельна реальність
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17.08.2023 23:34 Ответить
ПРОСТИТЕ--НО ЭТО ВААЩЕ БРЕД! ЦИРКАЧИ И ШАРЛАТАНЫ!
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18.08.2023 10:30 Ответить
Скоріше 73 відсотки баранів так і залишиться та ніколи не повернуться...
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17.08.2023 23:36 Ответить
ти про себе в Фінляндії, баран?
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17.08.2023 23:43 Ответить
однозначно тебе!
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17.08.2023 23:51 Ответить
вчи українську, тупа істота. у мене все ок, на відміну від твого їспитого буття. халява скінчиться ї ти повернешся туди де був - в опу
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17.08.2023 23:56 Ответить
"Бидлан", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну, тому він за своєю бидлячою меншовартісною звичкою послуговуєтьсч свинособачою.
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18.08.2023 00:12 Ответить
якщо знаєш мову, то спілкуйся... а що до вузів - тобі вде діду сказали що ти можеш радянські дипломи до дупи прикласти? і до мене не потрібно вертатися - тут таких упоротих ще достатньо
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18.08.2023 00:12 Ответить
не без того мабуть, бо злий як пес
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18.08.2023 00:19 Ответить
не спи дед!
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18.08.2023 00:32 Ответить
Как паготка в мухасранскє, ваня?
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18.08.2023 01:40 Ответить
тут все понятно с тобой, Ванька... флагами махал раися приди?
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17.08.2023 23:44 Ответить
щасти тобі там на соціалі ти тут був ніким а там і тим паче, нікчемо
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17.08.2023 23:53 Ответить
чули таку пісню про ємігрантів в 3 поколінні тисячу разів від таких як ти... то сиди на пабліках Польщі а не тут - для України ви нуль - нуль податків, нуль демографії, тільки злоба що країна вам чогось не додала а ви її наї...бали та звалили з грошима. то сидить там там мовчки... і вчи мову хоч яку окрім кацапської - злобне чмо...
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18.08.2023 00:07 Ответить
А какого хера ты тут ошиваешься, успешный ты наш? Шо тебя суда тянет, сиди и и ковыряй себе в успешной дупе пальцами.
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18.08.2023 00:40 Ответить
а это не вам решать. Выставит вас британия, куда вы денетесь
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18.08.2023 00:17 Ответить
ООН - цілковитий нуль, проїдаючий мільярди платників податків на чолі з довбнем гуталінішем
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17.08.2023 23:37 Ответить
Свинособако, випий глоду, поцілуй портрет ×уйла та заграй на балалайці - і воно попустить, якщо не паралізує.
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18.08.2023 00:16 Ответить
Придурок, перестань жрать до поросячего визга каждый вечер.
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18.08.2023 00:43 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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18.08.2023 00:55 Ответить
Я не біженець. І не вернусь, звик до життя по закону, без корупції, звик до культури, до відсутності бидла на кожному кроці
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17.08.2023 23:42 Ответить
это в польше відсутнисть бидла на кожному кроці??
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18.08.2023 00:18 Ответить
Крім таких, як ти, бидла тут дуже мало
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18.08.2023 02:28 Ответить
я слава Богу в нормальной стране, а по тону вашего ответа быдло - это вы, и только дополнили польшу тем, чего в ней и так много
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18.08.2023 20:30 Ответить
Пнх, тукан!
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18.08.2023 22:35 Ответить
Та ***** на тебе, дезертире. Думка щура, що чкурнув з корабля у скрутну мить, на кораблі вже ні кого не цікавить.
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18.08.2023 00:19 Ответить
Прикольно, не знаючи людини, її віку і інших нюансів ставити клеймо дезертира і т.д.
Мені тут також багато хто це закидав,коли бачив польський прапор і нікому не цікаво, що у мене проблеми з серцем і що я комісований🤦🤦
Супер, до таких "співгромадян" точно не хочеться повертатися 😡
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18.08.2023 06:52 Ответить
Ще один обісраний нитик з трусів вистрибує, щоб його помітили ті, кому на нього пох.
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18.08.2023 07:21 Ответить
Ну бачу тяжкий випадок, у тебе, може краще переїдь на острів жити , якщо так не любиш людей, може і себе 🤦🤦🤦
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18.08.2023 12:25 Ответить
Кому не похер, що ти там побачив, одоробло недолуге? Я ще обісраного нитика не питав, що мені робити у власній хаті. ))
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18.08.2023 12:59 Ответить
На українських сайтах сидиш, тому не дури себе. Якщо б хотів інтегруватися, забув би все, що зв'язане з Україною.
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18.08.2023 07:12 Ответить
В мене мама в Україні і мешкання. Але після вибору зеленського для мене Україна чужа країна
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18.08.2023 22:37 Ответить
Нужно долго подумать, прежде чем твердо решить. . /Публий Сир
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17.08.2023 23:46 Ответить
Уже собираю вещи, прям бегу.)))
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17.08.2023 23:48 Ответить
Ну, скажем честно, я более 7 лет назад, работая врачом, решил, что с меня хватит. Я учил иностранный язык с репетитором. Про маршрутки на Позняках я промолчу. Я желаю Украине победы (сбрасывая на армию дронов). Но, это война (с военкомами, коррупцией и т.д) .... Ну и хрен с тем но (промолчу).
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18.08.2023 00:10 Ответить
поэтому пасусь сутками на укр. сайте)) Я 2 часа бежала за вами сказать, как вы мне безразличны
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18.08.2023 00:20 Ответить
Я родился в Украине, у меня есть уйма знакомых (одноклассников, одногруппников, знакомых) осталось в Украине. Я читал цензор с 2012-13 года. Но важно не это. Важнее ваши нападки.... Они более важны для объяснения ложности статьи)))
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18.08.2023 00:28 Ответить
какие нападки?
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18.08.2023 01:05 Ответить
Свинособака з возу - кобилі легше.
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18.08.2023 00:20 Ответить
Не называйте Украину "кобылой". А про то что вы свинья - я спорить не буду. Хотя термин "б"дло" вам подошёл бы больше.
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18.08.2023 00:36 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, свинособако бурятський? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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18.08.2023 00:53 Ответить
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18.08.2023 00:04 Ответить
Дуже сподобався останній абзац про розбудову громадських центрів та хабів. Карен Вайтінг дуже вдало косплеєть Остапа Бендера з його Нью Васюками
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18.08.2023 00:05 Ответить
З якої стелі такі цифри?
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18.08.2023 00:07 Ответить
Шо за дэбилы выше пишут? В Харьков УЖЕ ОЧЕНЬ много вернулись.
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18.08.2023 00:19 Ответить
повернуться. одні задом, інші передом. ті, які доживуть до повороту, може якось і оцінять, на основі власних прикидок, яких буде більше. майбутню офіційну "статистику" вже сьогодні можно сміло ігнорувати. )
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18.08.2023 00:24 Ответить
Угу, з розбігу вірю оон, як і нашим злодійкуватим зеленим звиздунам!
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18.08.2023 00:26 Ответить
Дуже сумую за Україною . За друзями, сусідами! Мовою яку всі розуміють і с тобою спілкуються. За нашим все таки гарним сервісом ( перукарні, лікарі і т д) але… як згадаєш про наші зарплати, пенсії, про корупцію і безправʼя в судах про самодурство чиновників по всій вертикалі .. і думаєш: нашо вертатись? Дивитись і чути , як вони крадуть у людей останнє?
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18.08.2023 00:32 Ответить
Ти так розповідаєш казочки, наче вже маєш громадянство США. Ти опинився там виключно із-за війни в Україні отримавши прихисток як біженець. Після закінчення програми, вас ******* пристосуванців можуть депортувати. Не думав про це?!
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18.08.2023 08:27 Ответить
Кто хотел уже вернулся. Скорее интересно сколько уедет когда границу откроют для всех
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18.08.2023 00:42 Ответить
Так коли відкриють кордони ніхто не даватиме біженство і пмж просто так, як зараз. Тому шари вже не буде. Не забувайте, що українські голодранці не потрібні багатьом країнам. Наприклад, Британії, Швейцарії, Люксембургу і тд.
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18.08.2023 05:35 Ответить
А шари і не потрібно, достатньо родини чи знайомих в цих країнах 🤦
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18.08.2023 06:54 Ответить
"Знайомі" будуть ділити житло та сумісно проживати? Як довго? Не сміши.
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18.08.2023 07:15 Ответить
Ага , по знайомству у Нідерландах чи Данії даватимуть вид на проживання. Ахахах, пиши ще, дуже смішно у тебе виходить🤣🤣🤣
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18.08.2023 08:22 Ответить
А хто говорить про біженців???
Потягнуть родину, дітей, дітей родичів на навчання наприклад і залишаться в країні.
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18.08.2023 16:10 Ответить
У твою срану польщу, всіх пускали на роботу до 24.02. Поцікався яку потрібно було пройти процедуру аби отримати легальну роботу у Нідерландах чи Данії негромадянину ЄС. Я про це.
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18.08.2023 16:25 Ответить
Ага щас у вас там один Єрмак с Зеленским чого варті не має дурних повертатися
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18.08.2023 00:49 Ответить
Прям казка на казці ,і сонце вийшло і квіти пахнуть...Камери кордонів подивіться яка черга тікающих.А кордини откриєте картина маслом буде.І це ще війна триває.Казкарі
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18.08.2023 00:53 Ответить
Цифры желающих вернуться похожи на правду. У нас тоже 75 проц, поток возвращающихся больше уезжающих. Но сальдо миграции стало положительным только когда уровень жизни дома достиг 75 проц. от европейского...
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18.08.2023 01:30 Ответить
как говорят, поживем увидим. Верните сначала Мариуполь который сдали
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18.08.2023 01:55 Ответить
Після того, як у всіх біженців з України, заберуть статус "тимчасового захисту" - то 76% дійсно не буде куди діватися і прийдеться повертатися до дому.
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18.08.2023 05:32 Ответить
Ну чого, є можливість зачепитися, отримавши роботу, одружившись чи поступивши в якийсь навчальний заклад. Якщо людина ще молода, працьовита, держава ще буде зацікавлена в набутті нових громадян. Людям пенсійного віку, звичайно, важче буде,ті, що швидше за все повернуться. Ну і тим, кому є куди повертатися. Але чим довше затягнеться війна, тим більше збільшуватиметься відсоток тих, хто буде розглядати можливість залишитися в країні, що надала прихисток, назовсім.
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18.08.2023 09:35 Ответить
Ти розказуєш про 24%, я написав про всіх інших.
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18.08.2023 16:27 Ответить
Дивлячись про яку країну мова. В тій же Польщі легко можна залишитися, робочі руки завжди потрібні, хоча особисто я б там не хотіла жити.
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18.08.2023 17:15 Ответить
Не дуже схоже направду. Можливо в Європі "біженки" попруть назад коли перестануть на халяву годувати. А от з США не чув щоб хтось хотів повертатись.
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18.08.2023 05:59 Ответить
кто зацепится хоть одним пальцем -останется, куда возвращаться? работать за тарелку супа?
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18.08.2023 06:39 Ответить
Ну ти ж ****, на крові українців отримав прихисток у США. Якби не війна, то хєр би ти легально опинився у Америці
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18.08.2023 08:24 Ответить
не правда
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18.08.2023 06:37 Ответить
Дехто повернеться, після перемоги
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18.08.2023 07:34 Ответить
Так. Дітки депутатів і президентів за своїми роялті
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18.08.2023 08:07 Ответить
Біженці говорять, що навіть служби, які їх приймають говорять, що вони в шоці, що прибувають майже самі жінки з дітьми, похилі люди та хворі. На відміну, від біженців інших країн, які їм довелося прихистити раніше на протязі здається 7 років. Прошу мати совість і не обзивати своїх громадян. Спочатку потрібно було так, як треба захистити кордони, далі... добитись через міжнародні структури, в тому числі Червоний Хрест, безпечного виїзду громадян з окупації. Держава і ви, хто тут пише повинні сказати спасибі країнам, що прихистили і тим самим зняли додатковий тягар з України по утриманню людей. Відразу, по виплатам - ціни в країнах Європи - європейські. І... вмійте порадіти за бабусю чи дідуся, чи ту жінку з дітьми, що змогли, хоч світ побачити.
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18.08.2023 13:19 Ответить
постійно спілкуюся із своїми родичками у Німеччині. Вони констатують факт, що останні 6-8 міс почали масово прибувати кабєлі призовного віку.
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18.08.2023 16:30 Ответить
Могли з окупованих територій виїхати, де елементарно втратили роботу, або не хотіли на службу якусь потрапити. Да... і читала статті, що довідки якісь ж купуються.
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18.08.2023 17:03 Ответить
Та виїзджають і не з окупованих. Троє знайомих виїхало, здорові доби призовного віку, на яких пахати можна, але покупляли собі довідки, що хворі, та й втекли. І от як себе відчувають тут молоді хлопці, які по суті, стали заручниками політики людей старшого віку, що вибирали комуністів, вірили в дружбу та братерство з рашкою, замість того, щоб як країни Балтики та Польща вступити в НАТО і орієнтуватися на ЕС. І от тепер ви пропонуєте їм порадіти за тих бабусів та дідусів, що втекли до не ненавистної европи і нарешті побачили світ, а результати свого волевиявлення 90-х (коли ще було вікно можливостей, яке зараз закрилося) залишили розгрібати молодшому поколінню, яке зараз стікає кров'ю.
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18.08.2023 17:30 Ответить
Плюс, давайте говорити відверто, Європі ті пенсіонери, ностальгуючі за СССР (та й не ностальгуючі теж) на фіг не впали, їм потрібна соціально адаптивна, енергійна та працьовита молодь,тому за ліпшої нагоди людей похилого віку знову витурять з ЄС та посадять на утримання тієї ж української молоді. Кого мені реально шкода, то це наших молодих хлопців, які вмирають, навіть толком не проживши.
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18.08.2023 17:43 Ответить
1. Армія повинна бути контрактною і мотивованою. 2. Чи всі люди в Україні працевлаштовані зараз. Я думаю, що і в армію не так просто попадеш. 3. Оправдую рішення уряду України про невиїзд за межі держави, т.як допомога потрібна в любу секунду людям, що залишились, але цим людям потрібна підтримка теж, у вигляді фінансування, якщо вони безробітні. 4. Не потрібно стикати людей лбами, тим паче в такий час. 5. Люди їхали не якісь заробітки - на заробітки поїхали раніше, а тікали від війни. 6. Біженці вам передають, що в Європі зараз не солодко всім. 6. Біженці розповідають, що Україна - це та ж Європа, тільки електрички ходять в кожний закуток забитого населеного пункту. 7. Біженці розповідають що допомога, що видається з'їдається цінами, що там є і дорівнює тій допомозі, що виплачується ВПО в Україні, що надаються допомогою тих же коштів Євросоюзу та інших.
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18.08.2023 19:54 Ответить
Хочу захистити пенсіонерів - як це витурять і посадять комусь на шию. Пенсія - це виплата, яка належить кожному і я щойно читала, що в Укрпошти вже є договір про виплати, а, якщо люди не зможуть розібратись із тим, що там написано, то зможуть приїхати, поновити свої виплати. Які, до речі вони чесно заробили, перераховуючи зі своєї зарплати пенсійні внески - бо на ті часи платились внески не тільки роботодавцем, а й ще додатково вираховувалось з зарплати кожного. І зарплати були не так, як зараз - в конвертах, а на бумазі повністю. І працювала не тільки торгівля і салони красоти, а справжні підприємства, які виробляли прилади, тканину, будували будинки, школи, парки, бібліотеки, аеропорти, лікарні, мости. А... Ти хотіла цих людей звідкись виперти і кудись заперти???
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18.08.2023 20:09 Ответить
 
 