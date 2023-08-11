Кабмин разрешил выплаты пенсий украинским беженцам, находящимся за границей
Кабинет Министров согласовал экспериментальный проект выплаты пенсий и помощи находящимся за пределами Украины украинцам.
Об этом в телеграм-канале сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Согласовано предложение Министерства социальной политики относительно реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом акционерным обществом "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ", - написал Мельничук.
Правительство также утвердило порядок реализации этого экспериментального проекта, предусматривающего возможность, по желанию получателя и на основании соответствующего заявления, получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.
Мельничук отметил, что возможность получить пенсию международным почтовым переводом будет доступна в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены (но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта).
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А тим хто залишився, і 60 достатньо
Це правило для тих, хто не має банківського рахунку. Я таких людей не знаю.
П.С. кажется потеря темы разговора - это отличительная черта споров на Цензоре.
Кучма з Ющенком теж дивно заціпило, пенсіонери на шиї Українців!
Теперь они получая социал обязанны эти деньги указать как доход и их все нахер отберут.
Или будут предоставлять справки(переводы делать) ,что всё на оплату квартир дома уходит.
Всё для народа!
Нехай в Україні будуть , ці кошти повинні працювати на перемогу.
Они принадлежат конкретному пенсионеру!!!
И не твое дело что то решать по ним !!!
уряд виніс розпорядження радіти всім українцям...
А заголовок и правда,вроде как им чего то хорошее сделали.
Не надо было указывать пока не было договора о предоставлении данных.
Раньше руцосвиньи на севере на пенсию выходили в 50 лет,а перехав в Германию это скрывали и она им на Русосвинюшнике накапливалась.
Потом был заключён договор о обмене данных-и всё.
Посоветую доказать что эти все 5000 гр уходят на оплату квартиры в Украине,прийдётся всё заверять и переводить.
Так они все помещиками приезжали.За банку самогона с колхозной справкой о гектарах земли.Потом немцы посчитали и поняли что уже оплатили землю почти всего Казахстана.Лавка закрылась.
Надо было смахлевать в начале.
Знаю некоторых,кто врачами в 40 лет приехал и мучаясь лет 6-7 открыл свой праксис.Респект.
Германия социальная страна,заработать не возможно,но 60-70 евро пенсия это уже скотство.Теперь они знают какая Украина" Европейская страна"
За чем эти переводы, если у большинства :
- есть украинские банковские карточки, на которые запросто можно переводить для них их пенсию!
- доя тех, кто обслуживался не банком, а например "укр.почтой" , то там явно сумма ничего не значащая по мерка Европы...
Вопрос бы не о том,а о том, что бы государство НЕ ЛИШАЛО людей в начислении пенсий в принципе!
А эти хапуги решили на этом вопросе нажиться придумывая какие то там "переводы"...
Возможно кому то нужны будут переводы, то просо организуйте это бесплатно для этой части пенсионеров...А не всех гамузом..