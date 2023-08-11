Кабмин разрешил выплаты пенсий украинским беженцам, находящимся за границей

Кабинет Министров согласовал экспериментальный проект выплаты пенсий и помощи находящимся за пределами Украины украинцам.

Об этом в телеграм-канале сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано предложение Министерства социальной политики относительно реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом акционерным обществом "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ", - написал Мельничук.

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Правительство также утвердило порядок реализации этого экспериментального проекта, предусматривающего возможность, по желанию получателя и на основании соответствующего заявления, получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.

Мельничук отметил, что возможность получить пенсию международным почтовым переводом будет доступна в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены (но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта).