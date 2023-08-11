РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10946 посетителей онлайн
Новости
5 028 39

Кабмин разрешил выплаты пенсий украинским беженцам, находящимся за границей

пенсія

Кабинет Министров согласовал экспериментальный проект выплаты пенсий и помощи находящимся за пределами Украины украинцам.

Об этом в телеграм-канале сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано предложение Министерства социальной политики относительно реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом акционерным обществом "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ", - написал Мельничук.

Читайте также: Число беженцев из Украины в ЕС возросло до 4 млн 70 тыс., - Евростат

Правительство также утвердило порядок реализации этого экспериментального проекта, предусматривающего возможность, по желанию получателя и на основании соответствующего заявления, получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.

Мельничук отметил, что возможность получить пенсию международным почтовым переводом будет доступна в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены (но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта).

Автор: 

беженцы (1639) Кабмин (14026) пенсия (2161)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Історія ******** України в чотирьох кадрах.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:57
+8
Молодці, подумали про 40-річних прокурв пенсіонерів, і суддям у маямі тепер буде безпечніше витрачати державне утримання. А ви лошари воюйте.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:59
+7
То ж так. Їм 500 євро мало....
А тим хто залишився, і 60 достатньо
показать весь комментарий
11.08.2023 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ж так. Їм 500 євро мало....
А тим хто залишився, і 60 достатньо
показать весь комментарий
11.08.2023 17:53 Ответить
А где вы 500 евро нашли? Большинство в Польше, если хотите почитайте размер выплат в Польше. А главное - человек пахал более 35 лет... Он не должен получать пенсию от государства? Оно типа ему ничего не должно?
показать весь комментарий
11.08.2023 18:18 Ответить
В Германії отримують 500 євро , там майже всі економічні біженці пенси сидять .
показать весь комментарий
11.08.2023 19:36 Ответить
Откройте сайт эмиграционной службы Германии. Большинство здесь женщины трудоспособного возраста и дети. Пенсионеров менее 25 процентов. Но мой вопрос к вам не изменился: пропахав на Украину 35 лет, человек не имеет право на финансовое содержание Украины где бы он не гаходился? Его местонахождение может отменять твой труд?
показать весь комментарий
11.08.2023 19:45 Ответить
Пане , мають право , але то питання не до мене , а до пенсів, які вибирали то кравчука , то кучму , яника , то зелю . До пенсів , які марять совком, і "шарою " . Як би вони вибрали В'ячеслава Чорновола , а не Кравчука , то рівень їх життя був би як в Польщі , або країнах Балтії . А зараз , оті безмізково-радянські пенси виїхали біженцями Германію . Мені їх пожаліти ? Ні , вони живі , а хлопці молоді на фронті гинуть .
показать весь комментарий
11.08.2023 20:20 Ответить
А их жалеть не нужно. Нужно стране выполнять свои обязательства перед гражданами. Мы же "типа европейская страна"...
показать весь комментарий
11.08.2023 20:24 Ответить
Пане , що вони понавибирали, то й отримали . А мало того , своїми понавибиралками спаскудили життя іншим . У мене все.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:28 Ответить
А чому це ти забуло ющеразавра с універсалом с бандюковичем та шикаластера бізнес партнера мертвебздюка. ПС. Мабудь не на часі.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:08 Ответить
Чого за всіх розписуєтесь? Мій батько вибирав Чорновола, Ющенка, Порошенка.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:49 Ответить
Не за всіх, а за більшість . Ваш батько в меншості , і він мабуть розуміє , що від того ,кого вибрали , залежить майбутнє Країни, і всіх. Є прислів'я-що посієш , то пожнеш . От і ваш батько пожинає плоди більшості , на жаль .
показать весь комментарий
11.08.2023 23:00 Ответить
Ну, ти, Юра і тупий дємбі.лл, перше чим щось пусте ляпати, вникни у матчастину, в корін заглянь вар'яте, які 500 евро? де ти в своїй тупій дупі ти їх бачив ті 500 евро?
показать весь комментарий
11.08.2023 18:54 Ответить
Закономерные вопросы: т.е раньше не выплачивали? Т.е херячил 35 лет, дом тебе разломали, выехал из страны и остался без пенсии??? Интересная идея была. Главное в гривне платите и наликом через укрпошту - она тут очень нужна.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:54 Ответить
Біженці з України в Європі користуються банковими картками весь час без жодних обмежень.
Це правило для тих, хто не має банківського рахунку. Я таких людей не знаю.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:58 Ответить
А я знаю, у моей бабули в селе за 15 км от Сум. Пенсии до сих пор почтальон приносит. Уже 15 лет как.
показать весь комментарий
11.08.2023 18:02 Ответить
бо ви там у тих свїх "сумах", всі як один всі холуї москальські, ото вам пенсії через укрпошту і шлют, бабцю жаль, а ти вчи мову українську йолопе, може на старості людиною станеш та будеш пенсію на карту отримувати..
показать весь комментарий
11.08.2023 19:00 Ответить
Понял, очередное б@дло... Жаль, думал вы умеете думать, но диалог не задался.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:49 Ответить
Село 65 км від Луцька, родичі пенсію отримують на карточку.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:54 Ответить
Я Вам верю, но констатирую ситуацию в селе у моей бабули. В селе два магазина, банкоматов нет и никогда не было. Но есть почта в другом селе через 3 км.
П.С. кажется потеря темы разговора - это отличительная черта споров на Цензоре.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:22 Ответить
Таке ж село. Банкомат в селищі через ще одне село. Пенсія поштарем, або на карточку, мабуть на вибір.
показать весь комментарий
12.08.2023 05:48 Ответить
Історія ******** України в чотирьох кадрах.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:57 Ответить
Молодці, подумали про 40-річних прокурв пенсіонерів, і суддям у маямі тепер буде безпечніше витрачати державне утримання. А ви лошари воюйте.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:59 Ответить
Скільки ж за поштові послуги здеруть зелені з кожного ПЕНСІОНЕРА з послугу!?!? Привладні дійсно, пенсіонерів за відпрацьований матеріал вважають…
Кучма з Ющенком теж дивно заціпило, пенсіонери на шиї Українців!
показать весь комментарий
11.08.2023 18:00 Ответить
А по якому курсу вони будуть міняти гроші?
показать весь комментарий
11.08.2023 18:08 Ответить
Какой оху@тельный проект
Теперь они получая социал обязанны эти деньги указать как доход и их все нахер отберут.
Или будут предоставлять справки(переводы делать) ,что всё на оплату квартир дома уходит.
Всё для народа!
показать весь комментарий
11.08.2023 18:08 Ответить
Немає куди гроші витрачати?
Нехай в Україні будуть , ці кошти повинні працювати на перемогу.
показать весь комментарий
11.08.2023 18:12 Ответить
Это НЕ ТВОИ деньги и не государственные!!!
Они принадлежат конкретному пенсионеру!!!
И не твое дело что то решать по ним !!!
показать весь комментарий
11.08.2023 19:14 Ответить
уряд дозволив дихати українцям за кордоном...
уряд виніс розпорядження радіти всім українцям...
показать весь комментарий
11.08.2023 18:26 Ответить
Прежде, чем писать "гневные" комментарии! Изучите вопрос! Это не для пенсионеров сделано! И кто, хоть немного разбирается ( или родственники есть которые разбираются) прекрасно все получал и без Кабмина!
показать весь комментарий
11.08.2023 18:28 Ответить
Это сделано что бы предоставить их доходы другим странам и те страны пересчитают помощь минус их доходы.
А заголовок и правда,вроде как им чего то хорошее сделали.
показать весь комментарий
11.08.2023 18:32 Ответить
Получали пособие в Германии. Как только указали размер наших пенсий с женой \2093 грн. у жены и уменя 3201 грн.\. Сразу же уменьшили пособие на эту сумму. А мы с пенсии оплачиваем коммуналку . Т.е. реально в полном обьеме ее не получаем.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:02 Ответить
Верно,они ещё наверное с этих пенсий-"европейских" ржали аж пообсыкались
Не надо было указывать пока не было договора о предоставлении данных.
Раньше руцосвиньи на севере на пенсию выходили в 50 лет,а перехав в Германию это скрывали и она им на Русосвинюшнике накапливалась.
Потом был заключён договор о обмене данных-и всё.
Посоветую доказать что эти все 5000 гр уходят на оплату квартиры в Украине,прийдётся всё заверять и переводить.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:16 Ответить
Смешно и грустно... Когда я указал свои сбережения и старую зарплату врача в Украине мне не поверили... . Но ничего не урезали. Но вместе с джобцентром мы "смеялись" долго... . Потом меня спросили: а почему вы 10 лет продолжали работать... . Грустно это всё.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:55 Ответить
В 90-х казахские немцы переселенцы получали деньги за ту землю,что там в Казахстане бросили,уезжая
Так они все помещиками приезжали.За банку самогона с колхозной справкой о гектарах земли.Потом немцы посчитали и поняли что уже оплатили землю почти всего Казахстана.Лавка закрылась.
Надо было смахлевать в начале.
Знаю некоторых,кто врачами в 40 лет приехал и мучаясь лет 6-7 открыл свой праксис.Респект.
Германия социальная страна,заработать не возможно,но 60-70 евро пенсия это уже скотство.Теперь они знают какая Украина" Европейская страна"
показать весь комментарий
11.08.2023 20:18 Ответить
Соцпомощь беженцам в Европе все равно выше тех пенсий в разы. Украинская пенсия в Евросоюзе - это пачку перловки купить и растворимого кофе. Может на пару коржиков останется или круассанов.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:05 Ответить
Комуналку сплачуемо в Україні. Ліки в Україні тільки за гроші. Оце Допомога ! ?
показать весь комментарий
11.08.2023 19:09 Ответить
Это 10000% придумали способ вымывания средств из бюджета на "переводы"....!
За чем эти переводы, если у большинства :
- есть украинские банковские карточки, на которые запросто можно переводить для них их пенсию!
- доя тех, кто обслуживался не банком, а например "укр.почтой" , то там явно сумма ничего не значащая по мерка Европы...
Вопрос бы не о том,а о том, что бы государство НЕ ЛИШАЛО людей в начислении пенсий в принципе!

А эти хапуги решили на этом вопросе нажиться придумывая какие то там "переводы"...
Возможно кому то нужны будут переводы, то просо организуйте это бесплатно для этой части пенсионеров...А не всех гамузом..
показать весь комментарий
11.08.2023 19:12 Ответить
Завдяки допомоги в Германії, маємо можливість жити!
показать весь комментарий
11.08.2023 19:13 Ответить
Польща не виплачує матеріальну допомогу українським пенсам. Сплачується 1200зл на місяць тому хто надав житло біженцям пенсам. Ще донедавна були продуктові набори раз в неділю,зараз їх відмінили. А стосовно пересилки укрпоштою читайте уважно треба заява від пенсам,а щоб її подати треба приїхати в Україну персонально а якщо подати через пенс фонд то треба отримати пароль а пароль дають тільки коли ви з'явитесь у пенс фонді. Отакі закони приймають зелені ідіоти.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:47 Ответить
СПАСИБО ВАМ -КАНИБАЛЫ! КАКАЯ ЩЕДРОСТЬ ! СЯВКИ!
показать весь комментарий
11.08.2023 22:32 Ответить
 
 