Кабмін дозволив виплати пенсій українським біженцям, які перебувають за кордоном
Кабінет Міністрів погодив експериментальний проєкт виплати пенсій та допомоги українцям, які перебувають за межами України.
Про це у телеграмі поінформував постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проєкту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством "Укрпошта" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ", - написав Мельничук.
Уряд також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту, який передбачає можливість, за бажанням одержувача та на підставі відповідної заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.
Мельничук зазначив, що можливість отримати пенсію міжнародним поштовим переказом буде доступна у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування (але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проєкту).
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А тим хто залишився, і 60 достатньо
Це правило для тих, хто не має банківського рахунку. Я таких людей не знаю.
П.С. кажется потеря темы разговора - это отличительная черта споров на Цензоре.
Кучма з Ющенком теж дивно заціпило, пенсіонери на шиї Українців!
Теперь они получая социал обязанны эти деньги указать как доход и их все нахер отберут.
Или будут предоставлять справки(переводы делать) ,что всё на оплату квартир дома уходит.
Всё для народа!
Нехай в Україні будуть , ці кошти повинні працювати на перемогу.
Они принадлежат конкретному пенсионеру!!!
И не твое дело что то решать по ним !!!
уряд виніс розпорядження радіти всім українцям...
А заголовок и правда,вроде как им чего то хорошее сделали.
Не надо было указывать пока не было договора о предоставлении данных.
Раньше руцосвиньи на севере на пенсию выходили в 50 лет,а перехав в Германию это скрывали и она им на Русосвинюшнике накапливалась.
Потом был заключён договор о обмене данных-и всё.
Посоветую доказать что эти все 5000 гр уходят на оплату квартиры в Украине,прийдётся всё заверять и переводить.
Так они все помещиками приезжали.За банку самогона с колхозной справкой о гектарах земли.Потом немцы посчитали и поняли что уже оплатили землю почти всего Казахстана.Лавка закрылась.
Надо было смахлевать в начале.
Знаю некоторых,кто врачами в 40 лет приехал и мучаясь лет 6-7 открыл свой праксис.Респект.
Германия социальная страна,заработать не возможно,но 60-70 евро пенсия это уже скотство.Теперь они знают какая Украина" Европейская страна"
За чем эти переводы, если у большинства :
- есть украинские банковские карточки, на которые запросто можно переводить для них их пенсию!
- доя тех, кто обслуживался не банком, а например "укр.почтой" , то там явно сумма ничего не значащая по мерка Европы...
Вопрос бы не о том,а о том, что бы государство НЕ ЛИШАЛО людей в начислении пенсий в принципе!
А эти хапуги решили на этом вопросе нажиться придумывая какие то там "переводы"...
Возможно кому то нужны будут переводы, то просо организуйте это бесплатно для этой части пенсионеров...А не всех гамузом..