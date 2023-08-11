УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини
5 028 39

Кабмін дозволив виплати пенсій українським біженцям, які перебувають за кордоном

пенсія

Кабінет Міністрів погодив експериментальний проєкт виплати пенсій та допомоги українцям, які перебувають за межами України.

Про це у телеграмі поінформував постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проєкту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством "Укрпошта" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ", - написав Мельничук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість біженців з України до ЄС зросла до 4 млн 70 тис., - Євростат

Уряд також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту, який передбачає можливість, за бажанням одержувача та на підставі відповідної заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.

Мельничук зазначив, що можливість отримати пенсію міжнародним поштовим переказом буде доступна у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування (але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проєкту).

Автор: 

біженці (1864) Кабмін (14082) пенсія (1585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Історія ******** України в чотирьох кадрах.
показати весь коментар
11.08.2023 17:57
+8
Молодці, подумали про 40-річних прокурв пенсіонерів, і суддям у маямі тепер буде безпечніше витрачати державне утримання. А ви лошари воюйте.
показати весь коментар
11.08.2023 17:59
+7
То ж так. Їм 500 євро мало....
А тим хто залишився, і 60 достатньо
показати весь коментар
11.08.2023 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ж так. Їм 500 євро мало....
А тим хто залишився, і 60 достатньо
показати весь коментар
11.08.2023 17:53 Відповісти
А где вы 500 евро нашли? Большинство в Польше, если хотите почитайте размер выплат в Польше. А главное - человек пахал более 35 лет... Он не должен получать пенсию от государства? Оно типа ему ничего не должно?
показати весь коментар
11.08.2023 18:18 Відповісти
В Германії отримують 500 євро , там майже всі економічні біженці пенси сидять .
показати весь коментар
11.08.2023 19:36 Відповісти
Откройте сайт эмиграционной службы Германии. Большинство здесь женщины трудоспособного возраста и дети. Пенсионеров менее 25 процентов. Но мой вопрос к вам не изменился: пропахав на Украину 35 лет, человек не имеет право на финансовое содержание Украины где бы он не гаходился? Его местонахождение может отменять твой труд?
показати весь коментар
11.08.2023 19:45 Відповісти
Пане , мають право , але то питання не до мене , а до пенсів, які вибирали то кравчука , то кучму , яника , то зелю . До пенсів , які марять совком, і "шарою " . Як би вони вибрали В'ячеслава Чорновола , а не Кравчука , то рівень їх життя був би як в Польщі , або країнах Балтії . А зараз , оті безмізково-радянські пенси виїхали біженцями Германію . Мені їх пожаліти ? Ні , вони живі , а хлопці молоді на фронті гинуть .
показати весь коментар
11.08.2023 20:20 Відповісти
А их жалеть не нужно. Нужно стране выполнять свои обязательства перед гражданами. Мы же "типа европейская страна"...
показати весь коментар
11.08.2023 20:24 Відповісти
Пане , що вони понавибирали, то й отримали . А мало того , своїми понавибиралками спаскудили життя іншим . У мене все.
показати весь коментар
11.08.2023 21:28 Відповісти
А чому це ти забуло ющеразавра с універсалом с бандюковичем та шикаластера бізнес партнера мертвебздюка. ПС. Мабудь не на часі.
показати весь коментар
11.08.2023 21:08 Відповісти
Чого за всіх розписуєтесь? Мій батько вибирав Чорновола, Ющенка, Порошенка.
показати весь коментар
11.08.2023 21:49 Відповісти
Не за всіх, а за більшість . Ваш батько в меншості , і він мабуть розуміє , що від того ,кого вибрали , залежить майбутнє Країни, і всіх. Є прислів'я-що посієш , то пожнеш . От і ваш батько пожинає плоди більшості , на жаль .
показати весь коментар
11.08.2023 23:00 Відповісти
Ну, ти, Юра і тупий дємбі.лл, перше чим щось пусте ляпати, вникни у матчастину, в корін заглянь вар'яте, які 500 евро? де ти в своїй тупій дупі ти їх бачив ті 500 евро?
показати весь коментар
11.08.2023 18:54 Відповісти
Закономерные вопросы: т.е раньше не выплачивали? Т.е херячил 35 лет, дом тебе разломали, выехал из страны и остался без пенсии??? Интересная идея была. Главное в гривне платите и наликом через укрпошту - она тут очень нужна.
показати весь коментар
11.08.2023 17:54 Відповісти
Біженці з України в Європі користуються банковими картками весь час без жодних обмежень.
Це правило для тих, хто не має банківського рахунку. Я таких людей не знаю.
показати весь коментар
11.08.2023 17:58 Відповісти
А я знаю, у моей бабули в селе за 15 км от Сум. Пенсии до сих пор почтальон приносит. Уже 15 лет как.
показати весь коментар
11.08.2023 18:02 Відповісти
бо ви там у тих свїх "сумах", всі як один всі холуї москальські, ото вам пенсії через укрпошту і шлют, бабцю жаль, а ти вчи мову українську йолопе, може на старості людиною станеш та будеш пенсію на карту отримувати..
показати весь коментар
11.08.2023 19:00 Відповісти
Понял, очередное б@дло... Жаль, думал вы умеете думать, но диалог не задался.
показати весь коментар
11.08.2023 19:49 Відповісти
Село 65 км від Луцька, родичі пенсію отримують на карточку.
показати весь коментар
11.08.2023 21:54 Відповісти
Я Вам верю, но констатирую ситуацию в селе у моей бабули. В селе два магазина, банкоматов нет и никогда не было. Но есть почта в другом селе через 3 км.
П.С. кажется потеря темы разговора - это отличительная черта споров на Цензоре.
показати весь коментар
11.08.2023 22:22 Відповісти
Таке ж село. Банкомат в селищі через ще одне село. Пенсія поштарем, або на карточку, мабуть на вибір.
показати весь коментар
12.08.2023 05:48 Відповісти
Історія ******** України в чотирьох кадрах.
показати весь коментар
11.08.2023 17:57 Відповісти
Молодці, подумали про 40-річних прокурв пенсіонерів, і суддям у маямі тепер буде безпечніше витрачати державне утримання. А ви лошари воюйте.
показати весь коментар
11.08.2023 17:59 Відповісти
Скільки ж за поштові послуги здеруть зелені з кожного ПЕНСІОНЕРА з послугу!?!? Привладні дійсно, пенсіонерів за відпрацьований матеріал вважають…
Кучма з Ющенком теж дивно заціпило, пенсіонери на шиї Українців!
показати весь коментар
11.08.2023 18:00 Відповісти
А по якому курсу вони будуть міняти гроші?
показати весь коментар
11.08.2023 18:08 Відповісти
Какой оху@тельный проект
Теперь они получая социал обязанны эти деньги указать как доход и их все нахер отберут.
Или будут предоставлять справки(переводы делать) ,что всё на оплату квартир дома уходит.
Всё для народа!
показати весь коментар
11.08.2023 18:08 Відповісти
Немає куди гроші витрачати?
Нехай в Україні будуть , ці кошти повинні працювати на перемогу.
показати весь коментар
11.08.2023 18:12 Відповісти
Это НЕ ТВОИ деньги и не государственные!!!
Они принадлежат конкретному пенсионеру!!!
И не твое дело что то решать по ним !!!
показати весь коментар
11.08.2023 19:14 Відповісти
уряд дозволив дихати українцям за кордоном...
уряд виніс розпорядження радіти всім українцям...
показати весь коментар
11.08.2023 18:26 Відповісти
Прежде, чем писать "гневные" комментарии! Изучите вопрос! Это не для пенсионеров сделано! И кто, хоть немного разбирается ( или родственники есть которые разбираются) прекрасно все получал и без Кабмина!
показати весь коментар
11.08.2023 18:28 Відповісти
Это сделано что бы предоставить их доходы другим странам и те страны пересчитают помощь минус их доходы.
А заголовок и правда,вроде как им чего то хорошее сделали.
показати весь коментар
11.08.2023 18:32 Відповісти
Получали пособие в Германии. Как только указали размер наших пенсий с женой \2093 грн. у жены и уменя 3201 грн.\. Сразу же уменьшили пособие на эту сумму. А мы с пенсии оплачиваем коммуналку . Т.е. реально в полном обьеме ее не получаем.
показати весь коментар
11.08.2023 19:02 Відповісти
Верно,они ещё наверное с этих пенсий-"европейских" ржали аж пообсыкались
Не надо было указывать пока не было договора о предоставлении данных.
Раньше руцосвиньи на севере на пенсию выходили в 50 лет,а перехав в Германию это скрывали и она им на Русосвинюшнике накапливалась.
Потом был заключён договор о обмене данных-и всё.
Посоветую доказать что эти все 5000 гр уходят на оплату квартиры в Украине,прийдётся всё заверять и переводить.
показати весь коментар
11.08.2023 19:16 Відповісти
Смешно и грустно... Когда я указал свои сбережения и старую зарплату врача в Украине мне не поверили... . Но ничего не урезали. Но вместе с джобцентром мы "смеялись" долго... . Потом меня спросили: а почему вы 10 лет продолжали работать... . Грустно это всё.
показати весь коментар
11.08.2023 19:55 Відповісти
В 90-х казахские немцы переселенцы получали деньги за ту землю,что там в Казахстане бросили,уезжая
Так они все помещиками приезжали.За банку самогона с колхозной справкой о гектарах земли.Потом немцы посчитали и поняли что уже оплатили землю почти всего Казахстана.Лавка закрылась.
Надо было смахлевать в начале.
Знаю некоторых,кто врачами в 40 лет приехал и мучаясь лет 6-7 открыл свой праксис.Респект.
Германия социальная страна,заработать не возможно,но 60-70 евро пенсия это уже скотство.Теперь они знают какая Украина" Европейская страна"
показати весь коментар
11.08.2023 20:18 Відповісти
Соцпомощь беженцам в Европе все равно выше тех пенсий в разы. Украинская пенсия в Евросоюзе - это пачку перловки купить и растворимого кофе. Может на пару коржиков останется или круассанов.
показати весь коментар
11.08.2023 19:05 Відповісти
Комуналку сплачуемо в Україні. Ліки в Україні тільки за гроші. Оце Допомога ! ?
показати весь коментар
11.08.2023 19:09 Відповісти
Это 10000% придумали способ вымывания средств из бюджета на "переводы"....!
За чем эти переводы, если у большинства :
- есть украинские банковские карточки, на которые запросто можно переводить для них их пенсию!
- доя тех, кто обслуживался не банком, а например "укр.почтой" , то там явно сумма ничего не значащая по мерка Европы...
Вопрос бы не о том,а о том, что бы государство НЕ ЛИШАЛО людей в начислении пенсий в принципе!

А эти хапуги решили на этом вопросе нажиться придумывая какие то там "переводы"...
Возможно кому то нужны будут переводы, то просо организуйте это бесплатно для этой части пенсионеров...А не всех гамузом..
показати весь коментар
11.08.2023 19:12 Відповісти
Завдяки допомоги в Германії, маємо можливість жити!
показати весь коментар
11.08.2023 19:13 Відповісти
Польща не виплачує матеріальну допомогу українським пенсам. Сплачується 1200зл на місяць тому хто надав житло біженцям пенсам. Ще донедавна були продуктові набори раз в неділю,зараз їх відмінили. А стосовно пересилки укрпоштою читайте уважно треба заява від пенсам,а щоб її подати треба приїхати в Україну персонально а якщо подати через пенс фонд то треба отримати пароль а пароль дають тільки коли ви з'явитесь у пенс фонді. Отакі закони приймають зелені ідіоти.
показати весь коментар
11.08.2023 20:47 Відповісти
СПАСИБО ВАМ -КАНИБАЛЫ! КАКАЯ ЩЕДРОСТЬ ! СЯВКИ!
показати весь коментар
11.08.2023 22:32 Відповісти
 
 