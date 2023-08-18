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Новости За рубежом
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Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет в Южно-Африканской республике с 21 по 24 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Саммит БРИКС состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге. Ожидается, что лидеры Китая, России, Бразилии, Индии и Южной Африки будут обсуждать, как превратить эти страны в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада.

Важной темой саммита станет расширение БРИКС, ведь в последнее время интерес к присоединению к объединению проявили около 40 стран.

Китай заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, тогда как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

Читайте: Китай и его лидер Си Цзиньпин "соучастники" российского вторжения в Украину, - глава британской разведки Мур

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Путина не будет на саммите БРИКС, Россию вместо него будет представлять глава МИД Лавров.
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Топ комментарии
+2
Бразилія пʼята за розміром, шоста за кількістю населення країна світу. З ВВП на душу удвічі більшим чим у нас.
Просто немає у них на континенті конкурентів, то й живуть собі спокійно, на сусідів не нападають.
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18.08.2023 08:28
+1
...тоді як Бразилія чинить опір цьому, побоюючись, що це може послабити її авторитет... А у Бразилії є автАрітьєт?
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18.08.2023 08:16
+1
Як перетворити ці країни геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу - Сі і Пу намагаються зібрати коаліцію проти США.

Подібне вже вже було в недавній історії...

Далі буде перетягування між Китаєм і РФ за домінування, хоча Путін буде грати роль "послушного парня" - Боливар не выдержит двоих \ Bolivar cannot carry ******.

І чомусь Лукашенка не покликали для колориту: індійці, китайці, африканці і тут дружбан Сі і Пу одночасно.
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18.08.2023 08:31
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Правила форума Совет форумчан
...тоді як Бразилія чинить опір цьому, побоюючись, що це може послабити її авторитет... А у Бразилії є автАрітьєт?
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18.08.2023 08:16 Ответить
Бразилія пʼята за розміром, шоста за кількістю населення країна світу. З ВВП на душу удвічі більшим чим у нас.
Просто немає у них на континенті конкурентів, то й живуть собі спокійно, на сусідів не нападають.
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18.08.2023 08:28 Ответить
то авторитет у Південний Америці, плешивий потворі самотньо ось воно і нові " центри всесвіту" підтягує, Глобальний Юг, ПАР, Бразилія, ...у майбутньому Нігер
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18.08.2023 08:39 Ответить
ВВП в 2 раза больше чем у нас? Может в 20?
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18.08.2023 09:35 Ответить
А, на душу населения, ок. Чукча не читатель
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18.08.2023 09:36 Ответить
хіба що у футболі і карнавалах
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18.08.2023 08:31 Ответить
Як перетворити ці країни геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу - Сі і Пу намагаються зібрати коаліцію проти США.

Подібне вже вже було в недавній історії...

Далі буде перетягування між Китаєм і РФ за домінування, хоча Путін буде грати роль "послушного парня" - Боливар не выдержит двоих \ Bolivar cannot carry ******.

І чомусь Лукашенка не покликали для колориту: індійці, китайці, африканці і тут дружбан Сі і Пу одночасно.
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18.08.2023 08:31 Ответить
Колись СССР дуже хтів догнати і перегнати США. Але з цього нічого не вийшло, СССР розпався. Там де Росія там війна, голод, злидні, тому перетворити країни які будуть приймати участь в саміті БРІКС не вийде перетворити ці країни в геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу, тільки можуть надірвати пупок
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18.08.2023 08:36 Ответить
Сі приїде, і поїде. Нічого цей самміт вахлаків не дасть.
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18.08.2023 08:59 Ответить
Пуйла представлятиме його валізка, яку потисне Сі.
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18.08.2023 09:20 Ответить
Организация "кирпич". Хоть 20 объединений сделайте, без западных технологий и бабла вы никто.
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18.08.2023 09:39 Ответить
Нет ничего более мерзкого, циничного и отвратительного, чем нынешний СиЦзинпинский Китай. Китай - спонсор международного терроризма.
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18.08.2023 11:59 Ответить
и вот эта бибизяна , на сегодня главная на всей планете и вырастила его америка
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18.08.2023 12:05 Ответить
 
 