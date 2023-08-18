Укрпочта выпускает марку "Україна - Мати" ко Дню Независимости
Новости Цензор.НЕТ Общество
Укрпочта объявила о выпуске марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости 24 августа.
Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня объявляем выпуск марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости Украины именно в таком виде, как на фото. В выпуске также есть конверт "Первый день", листовки и магнит "Україна - Мати", - отметил Смелянский.
Марку создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой Укрпочты.
Смелянский отметил, что "Україна-мати" в своем новом образе - это о переосмыслении прошлого, новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня".
Сказано также, что марку выпустят 24 августа, но больше деталей сообщат позже.
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Укрпошта якої країни ?
хіба вони не знають, що це залізне доробало в Києві ненавидять і називають "бабою" ?
А ось марки - капець стрьомні, ще й з намисто, як на корові сідло. Вінок краще був.
Лесю Украинку тоже называют "бабой". А район между ними "междужопьем" или "междусрачьем". Предлагаете снести и ее тоже?
Ваша истерия очень напоминает истерию на счет Эйфелевой башни в Париже.
Она всегда будет советским символом
В центре украинской столицы
На радость Кремлю
Но не идиот