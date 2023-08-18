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Укрпочта выпускает марку "Україна - Мати" ко Дню Независимости

Новости Цензор.НЕТ Общество

марка,україна-мати

Укрпочта объявила о выпуске марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости 24 августа.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня объявляем выпуск марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости Украины именно в таком виде, как на фото. В выпуске также есть конверт "Первый день", листовки и магнит "Україна - Мати", - отметил Смелянский.

Укрпочта выпускает марку Україна - Мати ко Дню Независимости 01

Марку создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой Укрпочты.

Смелянский отметил, что "Україна-мати" в своем новом образе - это о переосмыслении прошлого, новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня".

Сказано также, что марку выпустят 24 августа, но больше деталей сообщат позже.

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Топ комментарии
+11
А для ОПи випустять ексклюзивну марку.
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18.08.2023 09:38
+9
...це з тієї ж " опери"

Укрпошта якої країни ?
хіба вони не знають, що це залізне доробало в Києві ненавидять і називають "бабою" ?
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18.08.2023 09:42
+6
Також готується до випуску марка "Україна порноактриса" особисто для зеленого клоуна.
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18.08.2023 09:44
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А для ОПи випустять ексклюзивну марку.
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18.08.2023 09:38 Ответить
...це з тієї ж " опери"

Укрпошта якої країни ?
хіба вони не знають, що це залізне доробало в Києві ненавидять і називають "бабою" ?
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18.08.2023 09:42 Ответить
Та нехай собі стоїть, доки нормального проектру й грошей на демонтаж не буде. Бо паросток - деж дичина. А баба гроши на туристах заробляє.
А ось марки - капець стрьомні, ще й з намисто, як на корові сідло. Вінок краще був.
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18.08.2023 09:52 Ответить
Не надо трындеть. В Киева Украину-мать преимущественно любят, что косвенно показало голосование. А если вы запилите голосовалку "снести-оставить", то получите четкий ответ, который, я уверен, совпадет с голосовалкой по тризубу.
Лесю Украинку тоже называют "бабой". А район между ними "междужопьем" или "междусрачьем". Предлагаете снести и ее тоже?
Ваша истерия очень напоминает истерию на счет Эйфелевой башни в Париже.
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18.08.2023 11:36 Ответить
велика користь від СЕО Укрпошти Сміляньского з зарплатою в 1,6 млн грн Друкує марки, а пошта як була гівном, так і лишилася
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18.08.2023 09:42 Ответить
Не правда. Почта работает гораздо лучше, чем до его прихода. Не высший класс, но вполне конкурентоспособна.
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18.08.2023 11:39 Ответить
Как меня бесит эта баба
Она всегда будет советским символом
В центре украинской столицы
На радость Кремлю
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18.08.2023 09:43 Ответить
щось нагадалася запоребрикова камнепика Альонушка...
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18.08.2023 10:16 Ответить
Як і мовв окупанта.
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18.08.2023 10:22 Ответить
Також готується до випуску марка "Україна порноактриса" особисто для зеленого клоуна.
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18.08.2023 09:44 Ответить
Смелянский -барыга, конечно
Но не идиот
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18.08.2023 10:20 Ответить
А Батько наш Бандера буде ??? Треба разом випускати
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18.08.2023 09:48 Ответить
Ηεχγ делать ! Нема тут неякої патриотичності.
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18.08.2023 10:30 Ответить
 
 