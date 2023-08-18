50-летний детский врач из Хмельницкого украла лекарств на 300 тыс., - прокуратура

Женщина назначала маленьким пациентам больницы препараты в завышенных дозировках. Излишки лекарств забирала себе.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 2021-2022 годов женщина назначала лекарства больным детям, которые находились на стационарном лечении в завышенных дозировках. Избыток лекарственного средства присваивала и распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Также она вносила в автоматизированную систему ложные сведения о пребывании в отделении больных, которых на самом деле там не было и которые не получали каких-либо медицинских услуг.

В общей сложности, по данным прокуратуры, врач присвоила имущества больницы на общую сумму около 300 тыс грн.

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Ее подозревают в присвоении чужого имущества, несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.