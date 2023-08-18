50-летний детский врач из Хмельницкого украла лекарств на 300 тыс., - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Женщина назначала маленьким пациентам больницы препараты в завышенных дозировках. Излишки лекарств забирала себе.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение 2021-2022 годов женщина назначала лекарства больным детям, которые находились на стационарном лечении в завышенных дозировках. Избыток лекарственного средства присваивала и распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Также она вносила в автоматизированную систему ложные сведения о пребывании в отделении больных, которых на самом деле там не было и которые не получали каких-либо медицинских услуг.
В общей сложности, по данным прокуратуры, врач присвоила имущества больницы на общую сумму около 300 тыс грн.
Ее подозревают в присвоении чужого имущества, несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
тоді базу завжди можно перевіряти - призначення і лікування. У будь який лікарні країни можуть прийняти клиента і подивиться його історию болезні через комп і усяки Узи і мрт
Дивуюсь Чому досі він це не зробив
по-друге: абсолютно не можливо довести, що лікарка торгувала ліками. вона могла лікувати ними тих хворих, хто не лежав у лікарні. Скажімо амбулаторно. Фантастично звучить? ну це як для кого - хтось судить всіх по собі.
ще коли я був молодий за совка, у нас працював лікар-офтальмолог, що робив успішні операції на очах. Просив не багато за свій труд типу 50-100 рублів (порівняйте із вартістю операцій сьогодні). І найшлися горлопани: ось його савєцька влада вивчила, а він **** гроші бере (вивчися гнидо і ти, якщо зможеш). Лікаря зняли по тихому, свій новий будинок він продав колезі (гінекологу і головлікарю за сумісництвом) і виїхав туди, де люди більш вдячні - десь під Київ. А у нашому маленькому містечку вже не було кому робити цих складних операцій. І люди мусили їхати чи в Кременчук чи в Полтаву. І сумніваюся, що це їм нічого не коштувало.
Проверенно .