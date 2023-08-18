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50-летний детский врач из Хмельницкого украла лекарств на 300 тыс., - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ліки

Женщина назначала маленьким пациентам больницы препараты в завышенных дозировках. Излишки лекарств забирала себе.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 2021-2022 годов женщина назначала лекарства больным детям, которые находились на стационарном лечении в завышенных дозировках. Избыток лекарственного средства присваивала и распоряжалась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Также она вносила в автоматизированную систему ложные сведения о пребывании в отделении больных, которых на самом деле там не было и которые не получали каких-либо медицинских услуг.

В общей сложности, по данным прокуратуры, врач присвоила имущества больницы на общую сумму около 300 тыс грн.

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Ее подозревают в присвоении чужого имущества, несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+3
Ха! Новость. А сколько на онкобольных наживаются! Да ладно, наживаются! Как к ним по свински относятся!
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18.08.2023 12:41
+3
Если бы только к ним...
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18.08.2023 12:45
+2
у меня соседка работала медсестрой в больнице так у нее диван был забит лекарствами , ее муж пьяница на улице получил кличку Аптекарь
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18.08.2023 12:46
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"бізнес" по-лікарськи, чи "бізнес" на дітях?
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18.08.2023 12:05 Ответить
ну так є з кого приклад брати
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18.08.2023 12:05 Ответить
Мабуть вони їй були дуже потрібні...
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18.08.2023 12:06 Ответить
Віце премьеру ФЕДОРОВУ потрібно попрацювати з базами лікарів. Як у СЛОВАЧЧІНІ - уся інфа у компі- нияких лікарських карт від руки.

тоді базу завжди можно перевіряти - призначення і лікування. У будь який лікарні країни можуть прийняти клиента і подивиться його історию болезні через комп і усяки Узи і мрт
Дивуюсь Чому досі він це не зробив
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18.08.2023 12:08 Ответить
Так це зроблено, дуже давно, і працює. https://helsi.me/
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18.08.2023 13:18 Ответить
так вона дуже давно з України виїхала. А позаяк руцькоязична , то може і не з України. Тож толком про нас нічого не знає, але пнеться повчати.
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18.08.2023 13:30 Ответить
Ну не знаю коли хто й куди коли поїхав, але взагалі пані Софія ветеран Цензорських коментів. І це дуже добре, коли людина живе далеко, а цікавиться подіями і життям тут. Я б був дуже радий увазі до ресурсу всіх, кому не байдуже Україна і наше життя-буття.
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18.08.2023 13:38 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає"
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18.08.2023 12:08 Ответить
Зачем такое количество лекарств ??? Они все имеют ограниченный срок действия.
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18.08.2023 12:10 Ответить
Аптекам,пацієнтам.
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18.08.2023 12:52 Ответить
як я розумію - у неї не було надлишку на всі триста тисяч. Це так нарахували при перевірці. Але як та перевірка проводилася - ніхто не знає. Інколи лікарі створюють запас ліків для непередбачуваних випадків. Якщо хворі не лежали у лікарні, то це не означає, що їх взагалі не було - могли лікуватися вдома. Тобто порушення точно були, але настільки великі?
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18.08.2023 13:35 Ответить
Стаціонарне лікування. Яке вдома? Лікар не створює запас ліків. Ви про що?
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18.08.2023 17:39 Ответить
може ви й нічого не створюєте. Але хтось робить щось своє, і я знаю що нема однозначних ситуацій відносно всіх. читайте коменти: всі хабарники, всіх розстрілять. А до кого ти питається прийдеш із своєю проблемою? поцікавтеся - скільки заробляє лікар в лікарні, не сімейний, бо то зовсім інша зарплата.
по-друге: абсолютно не можливо довести, що лікарка торгувала ліками. вона могла лікувати ними тих хворих, хто не лежав у лікарні. Скажімо амбулаторно. Фантастично звучить? ну це як для кого - хтось судить всіх по собі.
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18.08.2023 18:41 Ответить
Щось своє требе створювати за власний кошт. Невелика зарплата лікаря не дає право на пограбунок. Ви самі вірите в те що написали?
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19.08.2023 10:35 Ответить
ви говорите про ідеальне суспільство. Я вже спостерігаю таке ідеальне суспільство хворих і лікарів у Канаді. Там лікарів не вистачає. А приватної медицини як у нас - нема. ( це за слухами від тих хто туди попав нещодавно чи багато років тому). Старі лікарі у нас вимирають, а молоді виїдуть від таких порядних як ви нахер де більша зарплата. Остануться тільки ті, що купили дипломи і лікувати не вміють. Але те, що вони не крастимуть і поборів не робитимуть - не факт.
ще коли я був молодий за совка, у нас працював лікар-офтальмолог, що робив успішні операції на очах. Просив не багато за свій труд типу 50-100 рублів (порівняйте із вартістю операцій сьогодні). І найшлися горлопани: ось його савєцька влада вивчила, а він **** гроші бере (вивчися гнидо і ти, якщо зможеш). Лікаря зняли по тихому, свій новий будинок він продав колезі (гінекологу і головлікарю за сумісництвом) і виїхав туди, де люди більш вдячні - десь під Київ. А у нашому маленькому містечку вже не було кому робити цих складних операцій. І люди мусили їхати чи в Кременчук чи в Полтаву. І сумніваюся, що це їм нічого не коштувало.
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19.08.2023 12:17 Ответить
З вами все зрозуміло. Нехай крадуть лікарі на здоров"я. Бажаю їм порожніх стаціонарів і пустих амбулаторій.
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19.08.2023 23:38 Ответить
А ми і дальше будемо скидатися на лікування пораненим і просити ліки по всьому світу.
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19.08.2023 23:40 Ответить
рядовий лохторат бачить наочний приклад діяльності зебілів і, пам'ятаючи що "усє ми прєзідєнти" робить, як Найвеличнівшивий Антістратіг вчить, хоча по тєлємарафоні для лохів каже геть інше... але вумний нА ріт - вже ж нє лохі - тому крадуть, хто як зможе... Зєля - то наш вирок...
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18.08.2023 12:17 Ответить
майже всі лікарі і всі медичні функціонери корупціонери (совкова медицина). Саме тому вони підтримали ЗЕ, який скасував реформування медицини, на їх користь.
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18.08.2023 12:21 Ответить
Вы врач? О_о или "только спросить"?
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18.08.2023 12:46 Ответить
Я живу в Україні. Ви московит, адепт совкової окупації, чи те і інше?
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18.08.2023 12:51 Ответить
Це найкращий варіант для України і українців, коли московсько-совкове бидло самостійно звалює з України. Орк сподіваюсь ти позбувся українського громадянства?
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18.08.2023 13:40 Ответить
до слів про супрун я був на вашому боці. Але як виявилося, що у корупцї винувата супрун, а не тодоров із комісаренко та іншою братією. ніхрена ви лікарем в нас не працювали.
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18.08.2023 13:38 Ответить
точно ! Я тоже пострадавший от этой коррупции
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18.08.2023 12:55 Ответить
Ха! Новость. А сколько на онкобольных наживаются! Да ладно, наживаются! Как к ним по свински относятся!
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18.08.2023 12:41 Ответить
Если бы только к ним...
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18.08.2023 12:45 Ответить
у меня соседка работала медсестрой в больнице так у нее диван был забит лекарствами , ее муж пьяница на улице получил кличку Аптекарь
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18.08.2023 12:46 Ответить
Я пойму ну зачем ты крадешь, тебе что мало зарплаты? Значит все должны жить как обычно на совою заплату, пенсию... а она хитровы*баная? Не могу понять вот эту хитрость этих людей...
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18.08.2023 12:56 Ответить
люди как люди , любят деньги и хорошо пожрать
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18.08.2023 12:58 Ответить
Любите деньги, жрите, ср*те делайте что хотите но только на свою зарплату или любые свои доходы и в чем отличие люди как люди от обычных людей, все делают тоже самое и кушают и живут но только не крадут
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18.08.2023 13:11 Ответить
99% лікарів є такі((
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18.08.2023 13:38 Ответить
В частных клиниках взяток не берут и не воруют.
Проверенно .
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18.08.2023 14:44 Ответить
 
 