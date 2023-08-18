Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым

Подозреваемым по делу об убийстве добровольца Алексея Щербины смягчили меру пресечения. Прокуратура уже оспорила решение Голосеевского райсуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"По постановлению Голосеевского районного суда г. Киева от 14 августа 2023 года двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей в сообщении.

Окружная прокуратура, не соглашаясь с указанным решением, внесла на него апелляционную жалобу.

Сторона обвинения настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного. По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить определение и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в прокуратуре.

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Апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".

Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.

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