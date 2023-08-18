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Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

щербина,іллєнко

Подозреваемым по делу об убийстве добровольца Алексея Щербины смягчили меру пресечения. Прокуратура уже оспорила решение Голосеевского райсуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"По постановлению Голосеевского районного суда г. Киева от 14 августа 2023 года двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей в сообщении.

Окружная прокуратура, не соглашаясь с указанным решением, внесла на него апелляционную жалобу.

Сторона обвинения настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного. По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить определение и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте: Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины под залог в $20 тыс., - Ильенко

Апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".

Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.

Также читайте: Убийство в центре Киева: находящегося под санкциями СНБО иностранца приговорили к 9 годам тюрьмы
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Топ комментарии
+32
Допросяться таки ті судді,що розлючені українці на палю їх нахромлюватимуть!
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18.08.2023 10:29
+27
Бо судді ментально близькі до звинувачених.
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18.08.2023 10:45
+17
вбивство сталось у жовтні минулого року, підозрювані затримані, чому так довго йде слідство?
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18.08.2023 10:42
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Правила форума Совет форумчан
Допросяться таки ті судді,що розлючені українці на палю їх нахромлюватимуть!
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18.08.2023 10:29 Ответить
До того часу їх вже не буде на території України.
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18.08.2023 10:33 Ответить
а поза територією України хіба паль нема?
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18.08.2023 15:19 Ответить
Поки що вони нас всіх нахромлюють вже 30 років як. І ні три революції, ні дві війни, не змогли це змінити. Отже у мене невтішні прогнози.
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18.08.2023 14:49 Ответить
Шкода що в українців немає звичаїв італійців по прикладу Cosa Nostra або La Camorra. Тоді ці ******** просили б суд не випускати їх ніколи з тюрми(((
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18.08.2023 21:21 Ответить
А где Портнов , Баканов , Татаров , …………. У конченных мразот судейских , давно припасены запасные « аэродромы» в Монако , Вене , на Мальдивах ……… ГРЕБУТ , В ТРИ ГЛОТКИ , УВЕРЕННЫЕ В СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ , КРЫША ДЕРЬМАКА -
ОМЕРТА
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18.08.2023 15:36 Ответить
пам`ятаю, був прецедент у Харкові: залишилася вся сім`я продажного "судді" без голів.....
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18.08.2023 23:33 Ответить
Це дійсно роблять ім"чм України, коли вважають Норм вбивство(!!) її захисників??
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18.08.2023 10:34 Ответить
вбивство сталось у жовтні минулого року, підозрювані затримані, чому так довго йде слідство?
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18.08.2023 10:42 Ответить
Бо судді ментально близькі до звинувачених.
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18.08.2023 10:45 Ответить
а причому судді до слідства? у мене питання було, чому так довго йде слідство, а не чому їм дали можливість вийти під заставу.
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18.08.2023 10:51 Ответить
Та вони всі одне коло злочинців, які звикли відчувати себе в Україні "хозяінамі жізні".
Їм краще лягти під росію, щоб все лишалося так як є. Бо не дай Бог "майдануті " в країні лад наведуть...
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18.08.2023 10:58 Ответить
Прид..урку, а чому ти тут ставиш якісь питання? Слідство так довго, щоб випустити за законом тварини наді
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18.08.2023 14:05 Ответить
придурок тут тільки ти, якщо не знаєш, що закон сявченко скасовано ще в 2017 році і на цих тварин не поширюється.
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18.08.2023 14:10 Ответить
Ще не вирішили яку суму виділять на дрони для ЗСУ ці "патріоти " України людям татарова.
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18.08.2023 10:46 Ответить
Слідство йде так довго бо прокуратура може ще не всі докази вини двох *********- убивць втратила, а "********" може якраз і є членами того організованого злочинного угрупування (ОЗУ), яке контролює діяльність тієї структури прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво слідством. Отакі можуть бути причини.
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18.08.2023 19:39 Ответить
І що тепер?
Вся ця тяганина аж ніяк не вплине на той факт, що вони вже на волі і відверто глузують з захисників України та здорового глузду взагалі.
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18.08.2023 10:43 Ответить
Зараз при шашличному правосудді , не здивуюсь якщо ці мерзотники відвалять потрібну суму татаровським людям і ще й з відвертим цинізном заплатять якусь суму на дрони для ЗСУ - і спокійно підуть тихо в ліс. Як вже було багато разів. Їж- те .
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18.08.2023 10:43 Ответить
Чому суддя ще не повішаний?
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18.08.2023 10:59 Ответить
пам`ятаю, був прецедент у Харкові: залишилася вся сім`я продажного "судді" без голів.....
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18.08.2023 23:35 Ответить
якісь дивний в нас упк, не втомлююся дивуватись, як можна ділити банду на тих, хто вчиняв, або не вчиняв, участь у колективному злочині - це завжди підвищена відповідальність всіх..., та відповідальність за вбивство, скоєне групою осіб повинна не ділитися на частини, а бути однією на всіх..., ти знав, бачив та не зупинив, а брав участь...
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18.08.2023 11:05 Ответить
Наснаги не втомлюватись від зебанди!!!)))
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18.08.2023 14:07 Ответить
спасибі, звичайно, але діючий кпк розробляла не зебанда, як вам цього б не хотілося...
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18.08.2023 14:33 Ответить
Пані Ганка,а Вітюші це ж не цікаво.Воно ,прибите мішком,впевнене на 100%, що правосуддя це Зеленський,хоч він ні одного суддю не призначав і нову суддівську 145 реформу не починав.Вітьку тільки б випорожнитися.Були закладені міни уповільненої дії-суддівська,релігійна,мєнтовська-але винні,звичайно,тільки зелені...
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18.08.2023 17:09 Ответить
"Судова реформа Зеленського: очищення судів не буде

ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО 2021, 16:00"

https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/articles/2021/02/18/7283907/index.amp
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19.08.2023 07:37 Ответить
их надо сразу валить
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18.08.2023 11:09 Ответить
А куди поділися всі потужні члени ВО Свобода,його побратими? Які 20 років з виряченими очима все обіцяли когось там садити на палі,а тут їх не чути і не видно? В альпійських та піренейських криївках потужно бьються з клятими москалями?
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18.08.2023 11:39 Ответить
На фронті. Тебе, дурня, захищають.
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18.08.2023 14:02 Ответить
Розумний,розкажи мені дурному на яких фронтах мене захищають Олежка Тягнибок,Морда і Пупс? Але не розкажеш,просто сернув тут і втік....
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18.08.2023 14:26 Ответить
Вони себе в судах підривають
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18.08.2023 14:08 Ответить
ПРОКУРАТУРА

********

ОСНОВНИЙ РЕЧОВИЙ ДОКАЗ -

ДИСК З ЗАПИСАМИ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

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18.08.2023 12:38 Ответить
Так прокуратура сама кваліфікувала дії двох вбивць як ***********!
Тож суд й віднісся до них як до *********!
Комедіанти-колядники, мля!...
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18.08.2023 14:47 Ответить
Закуярить разом з судею
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18.08.2023 17:15 Ответить
Усе під повним ПАТРОНАТОМ Зеленського + Стефанчука+ Шмигаля, єрмак може підтвердити!
Він тут, зовсім ні до чого! Безкарність влади породжує криваві трагедії та самосуди!! ВРАДІЇВКА 2 - уже на носі у Банкової!!
Свято наближається !
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18.08.2023 18:58 Ответить
От мине нравится наша судова система. Убивцев, ворюг и дэржзрадникив отпускают на свободу на все 4 стороны за смешные для них деньги, а патриот Червинский сидит в СИЗО без права заставы. Интересно, когда пойдёт отстрел судей и отпущенных ними убийц? Начинаю отсщёт: 100....
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18.08.2023 19:24 Ответить
Якщо одних відстріляти, то призначать інших і нічого не зміниться. Тому що над судами стоїть прокуратура, а структури прокуратури контролюються організованими злочинними угрупуваннями. Провокація злочинів, організація злочинів - це профіль ОЗУ, які прикриваються державною вивіскою на фасаді...
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18.08.2023 19:50 Ответить
Не спорю, но тут чистая психология. Например якито ублюдки убили вашего родственника, а судьи их отпустили за хабар. А у вас есть понимание, шо справедливости законным путём вы не добьётесь никак, есть оружие и навыки, есть желание прикончить ублюдков и судей и есть время
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19.08.2023 21:41 Ответить
Емоції - це поганий порадник!
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20.08.2023 12:41 Ответить
Звисно. Тильки бэзпораднисть дила нэ миняе
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21.08.2023 20:10 Ответить
А які ж дії відносно "судді", який ухвалив таке "рішення ім'ям України"? Що, знов "проїхали"?! Сподіваюсь, що незабаром такі "судді", як ОЦЕ ЧУВИРЛО, яке винесло це "рішення", почнуть МАСОВО ВМИРАТИ "за нез'ясованих обставин"! Мабуть "зелені" на це і розраховують. Єдине, на що вони не розраховують, що в такому випадку вже відносно їх будуть відповідні дії з боку "небайдужих громадян", тому як Українцям ВЖЕ НАБРИД ОСТАТОЧНО цей "цирк"з його "ЗЛИМИ КЛОУНАМИ" та ПОСТІЙНІ ПОРУШЕННЯ з боку "зелених" Конституції і Законів України, - тому незабаром Люди їм (попри "воєнний стан") зроблять, нарешті, Великий СИКТИМ! П.С. І "бітами" від "лівих чуваків" там справа ТОЧНО НЕ ОБМЕЖИТЬСЯ... Вова! Твій "рейтинг" ВЖЕ у Глибокій ДУПІ! Так що, "думай ТЕ"!
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18.08.2023 21:13 Ответить
ПРОКУРАТУРА

ПРОСРАЛА

ОСНОВНИЙ РЕЧОВИЙ ДОКАЗ - ДИСК З ЗАПИСАМИ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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18.08.2023 21:47 Ответить
пропоную мобілізувати цього суддю під Бахмут...із правом внесення застави від поїздки туди на ті ж 800 тис. грн. Може після цього такі дебільні вироки припиняться
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18.08.2023 21:52 Ответить
В Украине идет война за любое такое преступление должно быть соответственно наказание по законам военного времени
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18.08.2023 22:36 Ответить
Их отмазал лично зеленский попросьбе татарова
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19.08.2023 05:53 Ответить
А судді хто? Застава повинна бути тільки за економічні злочини! А уголовники повинні сидіти в тюрьмі!
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19.08.2023 07:33 Ответить
якщо ці "судді"(банд формування з рф) почнуть саджати різних сепарів, то тоді дуже скоро їм доведеться саджати самих себе і своїх близьких
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19.08.2023 09:14 Ответить
 
 