Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым
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Подозреваемым по делу об убийстве добровольца Алексея Щербины смягчили меру пресечения. Прокуратура уже оспорила решение Голосеевского райсуда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"По постановлению Голосеевского районного суда г. Киева от 14 августа 2023 года двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей в сообщении.
Окружная прокуратура, не соглашаясь с указанным решением, внесла на него апелляционную жалобу.
Сторона обвинения настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного. По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить определение и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в прокуратуре.
Апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.
Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".
Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.
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ОМЕРТА
Їм краще лягти під росію, щоб все лишалося так як є. Бо не дай Бог "майдануті " в країні лад наведуть...
Вся ця тяганина аж ніяк не вплине на той факт, що вони вже на волі і відверто глузують з захисників України та здорового глузду взагалі.
ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО 2021, 16:00"
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/articles/2021/02/18/7283907/index.amp
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ОСНОВНИЙ РЕЧОВИЙ ДОКАЗ -
ДИСК З ЗАПИСАМИ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
Тож суд й віднісся до них як до *********!
Комедіанти-колядники, мля!...
Він тут, зовсім ні до чого! Безкарність влади породжує криваві трагедії та самосуди!! ВРАДІЇВКА 2 - уже на носі у Банкової!!
Свято наближається !
ПРОСРАЛА
ОСНОВНИЙ РЕЧОВИЙ ДОКАЗ - ДИСК З ЗАПИСАМИ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ