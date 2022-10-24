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Ильенко (208) Киев (24763) Свобода (2734) убийство (6357)

Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим - "хулиганство"

щербина

Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура квалифицировала действия только одного преступника по статье "преднамеренное убийство" — Вильцанюка. Двум другим — Игнатенко и Котырлу инкриминируют… хулиганство. Хулиганство! Три отморозка на лексусе среди бела дня в Киеве напали на добровольца, а затем убили его, и это называется не соучастие в убийстве с отягчающими обстоятельствами, а хулиганство.

Игнатенко. Старший среди этих троих. Остальных двое – охранники-титушки. Три судимости. Эпизод с похищением фермера, который удалось порешать из-за "истечения сроков давности". 100% уголовник. Соседи свидетельствуют, что хамил за украинский язык и кривлялся на поздравление "Слава Украине".

Котырло. Титушка. Проходил по статье о телесных повреждениях. Отмазался.

Вильценюк. Титушка. Сейчас под судом за мошенничество (звонил пенсионерам и выманивал из них деньги). Это не помешало ему получить разрешение на карабин во время военного положения. В суде по мошенничеству за него вписывались спортивные клубы, связанные с ОПЗЖ. Это именно те титуханы медведчука и кивы, которые по плану "спецоперации" должны были "брать власть в Киеве за три дня" вместе с российскими войсками", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

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Топ комментарии
+47
Хулиганство? Три быдлана-бандюка убили молодого мужика и оставили ребенка сиротой и двое из них даже не сядут, слов нет..
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24.10.2022 14:24
+45
Надеюсь бойцы ,,Свободы,, их физически устранят...
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24.10.2022 14:24
+39
схоже, з таким кривосуддям, на нас чекає, найближчим часом, справжня громадянська війна
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24.10.2022 14:29
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Давайте вже і третьому ківовському сєпару *********...
Коли буде змінений ригопортновський кодекс, який і був призначений на розвал країни?
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24.10.2022 14:22 Ответить
схоже, з таким кривосуддям, на нас чекає, найближчим часом, справжня громадянська війна
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24.10.2022 14:29 Ответить
я пам`ятаю....якийсь клоун обіцяв в передвиборчій кампанії Громадянам України...право на носіння зброї....
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24.10.2022 14:49 Ответить
Ну а чему удивляться? Взяли и порешали вопрос на "хулиганство", вместо убийства группой лиц. И пресловутые "титушки" у нас как были безнаказанны ещё с далёкого 2014-го, так и продолжают оставаться таковыми и вот мы все видим, к чему всё это приводит. Привет прокуратуре, где сплошное купи-продай
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24.10.2022 14:24 Ответить
Хочу дізнатись про них більше лише після чорної стрічки на їхніх фото.
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24.10.2022 14:24 Ответить
Хулиганство? Три быдлана-бандюка убили молодого мужика и оставили ребенка сиротой и двое из них даже не сядут, слов нет..
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24.10.2022 14:24 Ответить
Там частина 4 296ої статті. Від 3 до 7. Сядуть, швидше за все, але на дуже мало.
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24.10.2022 14:30 Ответить
Там уже решалово идет полным ходом, если за очевидно групповое убийство пытаются по более легкой статье провести. По справедливости за такое вышка должна быть.
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24.10.2022 14:39 Ответить
У нас нет вышки...и в принципе действует УК имени Портнова, специально созданных для того, чтобы отмазывать таких как Портнов и их миньонов.
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24.10.2022 15:58 Ответить
Надеюсь бойцы ,,Свободы,, их физически устранят...
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24.10.2022 14:24 Ответить
В Свободі, керівництво- кремлівські консерви, діти парт.білетників. А рядові, то може й порішають. За Сашка Білого порішали? Чи за екс керівника на чиє місце Білецький прийшов
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24.10.2022 14:55 Ответить
Так ті ********* можуть братися за іншого Добровольця і ********** до смерті?
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24.10.2022 14:25 Ответить
С14 вже займаються тваринами
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24.10.2022 14:26 Ответить
С14 памятаю лише по тому що відрізали ногу коню Щорса..такі ж балаболи як і Свобода зі своїм лідером. Говорити та робити то різні справи. От якби раніше не балаболили а карали колоборантів та тітуханів то можливо цієї трагедії і не сталось би
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24.10.2022 14:42 Ответить
пам`ятаю, ще вбивцю крисіна....якого "кришували" татарови та партнови...та інші прібліжонниє...
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24.10.2022 14:52 Ответить
вони зараз воюють. а ти хто?
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24.10.2022 18:54 Ответить
ага, ось воно як. бо групове - довічно або 15. вирішили запустити паровоза. отримає 8 у санаторіі. заховають, як Зайцеву - і тихо вийде через 5.
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24.10.2022 14:28 Ответить
100%
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24.10.2022 14:31 Ответить
справа помсти стосується не лише "Свободи" а й всіх збройних сил, добровольців, волонтерів, патріотів...але там треба починати зі слідчих, виявляти які службовці на яких етапах розслідування розвалювали справу, мутили з доказами, а потім братися за суддю, а потім переходити до цих виродків...
думаю так просто це не заглохне поки не розберуться зі всіма - у людей купа зброї і досвід бойових дій...
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24.10.2022 14:31 Ответить
Вопрос. А как эти братки еще работают? Что за мафия, с чего живет? Такие вопросы мы будем решать? Или мы будем решать тех, кто не решает эти вопросы. Сорян закаламбур
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24.10.2022 14:31 Ответить
Буде суд - не буде , їм всеодно - триндець . Хоч так хоч так ,, хоч в тюрмі хоч на свободі . Свободівці на них відкрили полювання . . Ну й правильно .
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24.10.2022 14:31 Ответить
немає різниці 5 років, 15 років, довічне - їх доля вже вирішена....
але треба ще розібратись зі слідчими і суддею які мутять з доказами, розвалюють справу.....
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24.10.2022 14:37 Ответить
Добре так на дивані мріяти за їх долю та писати, що треба?...
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24.10.2022 16:24 Ответить
якщо всі 3 мразоти не сядуть, то вони помруть, разому з прокурорами та суддями
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24.10.2022 14:31 Ответить
і хто іх помре
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24.10.2022 20:16 Ответить
Таких тварюк краще утилізувати ,таких не мало і зараз слушний час бо суди це і породили.
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24.10.2022 14:31 Ответить
У Свободи є свій добровольчий легіон з кулеметами і РПГ на озброєнні, адреси спортклубів цієї гопоти всі знають... What's the problem?
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24.10.2022 14:31 Ответить
і шо ?
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24.10.2022 20:17 Ответить
Надеюсь что этих тварей настигнет пуля справедливости от наших бойцов, я не вижу разницы рашист на поле боя или титушка с пистолетом на дороге в Киеве
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24.10.2022 14:32 Ответить
Цих тварин треба відловити і жорстоко показово стратити!

Екзекуція мусить ширитися просторами інтернету і наганяти паралізуючий жах на всіх колаборантів, навідників, таємних агентів і симпатиків гнилораші!

Два ока за око!
Тільки так Україна переможе.
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24.10.2022 14:33 Ответить
Норм кваліфікація.
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24.10.2022 14:34 Ответить
а влада в нас украінська чи ні чи ім головне посадити порошенка
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24.10.2022 14:39 Ответить
Кто крышует эту *******? Если я не получу официальный ответ, то я задам неофициальный вопрос каждому, про кого знаю
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24.10.2022 14:40 Ответить
Які ******** ? Співучастники вбивства-- стаття інша -
до 8 років, строго режиму.
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24.10.2022 14:41 Ответить
Готові депутати від Слуг Народу...
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24.10.2022 14:42 Ответить
А чому вони під час війни не мобілізовані і не в окопах ?
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24.10.2022 14:43 Ответить
В країні війна і суд тут недоречний - тільки фізична ліквідація .
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24.10.2022 14:43 Ответить
Перестану уважать "Свободу", если не расставит все точки над i.
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24.10.2022 14:43 Ответить
"Коли несправедливість стає законом, опір стає обов'язком".

Томас Джефферсон
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24.10.2022 14:44 Ответить
Влада і суди в нас антинародні...
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24.10.2022 14:51 Ответить
Наследие продажных судей, которые пачками отмазывают преступников, "условный" срок и т.д. А наш вялый нарид ещё и петиции для них составляет.
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24.10.2022 14:51 Ответить
Ніякого пробачення тварюкам,обнулити паскуд,смерть за смерть.
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24.10.2022 14:53 Ответить
Банда в кількості 3-х чоловік вбила людину, ***********?
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24.10.2022 14:55 Ответить
Європейська конвенція про права людини та основні свободи дозволяє відступ від заборони смертної кари під час війни.

На часі скористатись тим правом

Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару

за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;

таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим

законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє

Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього

законодавства.
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24.10.2022 14:55 Ответить
кастрировать га...нов.
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24.10.2022 14:58 Ответить
Суддю на мило! Інших на гілляку! Досить!!!
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24.10.2022 15:01 Ответить
Треба взяти за причандали ще того, хто видав дозвіл на зброю. Бо це буде тривати вічно.
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24.10.2022 15:05 Ответить
Ця мажорна мерзота має бути ліквідованою у повному складі 3шт. у будь якому випадку на волі або на нарах, а бандитські спортивні кодляки де вони збиралися мають бути СПАЛЕНИМИ ДО ТЛА...!!!
А також не мішалоб у їхні помешкання закинути трохи гуманітарної допомоги від молотова щоб не замерзли...!!!
Вистачить терпіти цю мажорно-спортивну банду жовторотого-безмізглого рекету...!!!
Усіх в депортацію на 2 метри під землю...!!!
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24.10.2022 15:07 Ответить
побиття це ***********???
а може розбите вікно, це ***********
але добре хоч що не проходять як свідки
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24.10.2022 15:08 Ответить
По усій території України масово вештаються без військового обліку, спортивні дядьки, а Шмигаль разом з Резніковим «чомусь» їх неМОЖЕ взяти, готових спортивних кандидатів, на військовий облік так, як беруть 59-60 річних!!!
Центри комплектування під керівництвом голів ОДА теж «чомусь» їх теж хронічно небачуть!!! Бари та ресторани, з нічними клубами, переповнені військовозобов'язаними!!,
Можливо, і таких кримінальних випадків не було б!!!

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24.10.2022 15:12 Ответить
Почему не озвучивают ФИО судей, которые выносят такие "справедливые" заключения ?
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24.10.2022 15:18 Ответить
А що це змінить?
Більш ніж 30 років нічого не змінюється.
Кожен президент обіцяє зняти недоторканність, але потім все забувається.
Он про суддю Львова вже всі забули.
Про діамантових прокурорів ніхто й не пам"ятає.
...
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24.10.2022 15:55 Ответить
Хлопці? Якщо ця мразь не ляже на два метра під землю,гріш нам всім ціна. Перестаньмо боятися. Після перемоги обов'язково вимагати створення інституції присяжних по прикладу США,де кожен громадянин присяжний. Іншого шляху позбутися судово-прокурорської бидло ти нема.
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24.10.2022 15:20 Ответить
Є інший шлях - військова диктатура та військово-польові суди і трибунали,
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24.10.2022 16:53 Ответить
Таких ублюдков в военное время надо просто расстреливать через сутки после задержания, если не раньше.
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24.10.2022 15:23 Ответить
опзж-опа зараз танцює під зелену дудку, вони тепер ох-єрєнні патріоти, тому якщо спустять це діло то мене не здивує. Одна надія в таком випадку буде на побратимів військового.
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24.10.2022 15:31 Ответить
вони ж вийжшли з одного авто, а після злочину сіли в одне авто і поїхали разом. То якби один, що стріляв, під'їхав чи підійшов окремо... прокурва та суддя - підараси прокацаплені
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24.10.2022 15:36 Ответить
Надія тільки на Свободу,, слідкувати,не випустити з України і живцем закопати
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24.10.2022 15:37 Ответить
живцем, але не зовсім - тра' їм ручки ніжки та пісюни окремо закопати
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24.10.2022 15:49 Ответить
Я никого не оправдываю, убийцы должны сидеть в тюрьме, но как то странно, военный и убийца проживали в одном дворе, вероятно были знакомы, да и убить среди белого дня на проспекте, это надо быть ещё тем отморозком, в отморозки до 40 не доживают да и статьи у него похищение и мошенничество, не насильственные, думаю ещё что-то было между ними
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24.10.2022 16:10 Ответить
Жаг,під час воених дій,хуліганство вбивство захисника?)))
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24.10.2022 16:16 Ответить
Русские украинцы умирают на фронте, а Игнатенко и Вильцанюк с Котырлой "берут власть в Киеве" с сыном оуновца Медведчуком. Парадокс.
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24.10.2022 16:19 Ответить
Яке ***********?.. Співучасники, тварюки!
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24.10.2022 16:37 Ответить
Кстати, а что слышно про легализацию короткоствола для населения, пора ломать традицию "пистолеты только для бандитов".
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24.10.2022 16:42 Ответить
для тих, хто любить питати, чому я не в Україні(особливо з VPNiв) ... так от, якби я заіпашив хоч одного, з цих *****, НАВІТЬ при самообороні, я би - сидів довічно, в кращому випадку......

в мене нема родичів прокурорів, мусорів, суддів, сыбыушніків.........

от така то фуйня, малята!!!!
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24.10.2022 17:37 Ответить
а ти хто ?
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24.10.2022 20:22 Ответить
 
 