Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим - "хулиганство"
Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Прокуратура квалифицировала действия только одного преступника по статье "преднамеренное убийство" — Вильцанюка. Двум другим — Игнатенко и Котырлу инкриминируют… хулиганство. Хулиганство! Три отморозка на лексусе среди бела дня в Киеве напали на добровольца, а затем убили его, и это называется не соучастие в убийстве с отягчающими обстоятельствами, а хулиганство.
Игнатенко. Старший среди этих троих. Остальных двое – охранники-титушки. Три судимости. Эпизод с похищением фермера, который удалось порешать из-за "истечения сроков давности". 100% уголовник. Соседи свидетельствуют, что хамил за украинский язык и кривлялся на поздравление "Слава Украине".
Котырло. Титушка. Проходил по статье о телесных повреждениях. Отмазался.
Вильценюк. Титушка. Сейчас под судом за мошенничество (звонил пенсионерам и выманивал из них деньги). Это не помешало ему получить разрешение на карабин во время военного положения. В суде по мошенничеству за него вписывались спортивные клубы, связанные с ОПЗЖ. Это именно те титуханы медведчука и кивы, которые по плану "спецоперации" должны были "брать власть в Киеве за три дня" вместе с российскими войсками", - рассказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Коли буде змінений ригопортновський кодекс, який і був призначений на розвал країни?
думаю так просто це не заглохне поки не розберуться зі всіма - у людей купа зброї і досвід бойових дій...
але треба ще розібратись зі слідчими і суддею які мутять з доказами, розвалюють справу.....
Екзекуція мусить ширитися просторами інтернету і наганяти паралізуючий жах на всіх колаборантів, навідників, таємних агентів і симпатиків гнилораші!
Два ока за око!
Тільки так Україна переможе.
до 8 років, строго режиму.
Томас Джефферсон
На часі скористатись тим правом
Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару
за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим
законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє
Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства.
А також не мішалоб у їхні помешкання закинути трохи гуманітарної допомоги від молотова щоб не замерзли...!!!
Вистачить терпіти цю мажорно-спортивну банду жовторотого-безмізглого рекету...!!!
Усіх в депортацію на 2 метри під землю...!!!
а може розбите вікно, це ***********
але добре хоч що не проходять як свідки
Центри комплектування під керівництвом голів ОДА теж «чомусь» їх теж хронічно небачуть!!! Бари та ресторани, з нічними клубами, переповнені військовозобов'язаними!!,
Можливо, і таких кримінальних випадків не було б!!!
Більш ніж 30 років нічого не змінюється.
Кожен президент обіцяє зняти недоторканність, але потім все забувається.
Он про суддю Львова вже всі забули.
Про діамантових прокурорів ніхто й не пам"ятає.
...
в мене нема родичів прокурорів, мусорів, суддів, сыбыушніків.........
от така то фуйня, малята!!!!