Добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве

21 октября в результате дорожного конфликта в Киеве убили добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Мужчина готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

"21 октября, около 16:00, в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. Блюстители порядка вызвали медиков и бросились оказывать первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между водителем "Хюндай" Щербиной и водителем "Lexus" возник конфликт из-за первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры внедорожника избили мужчину. Затем водитель "Lexus" произвел выстрел в сторону Щербины и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

34-летний потерпевший от полученных травм скончался.

Правоохранители задержали водителя и двух пассажиров "Lexus". При процессуальном согласовании окружной прокуратуры фигурантам готовится сообщение о подозрении.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко призывает всех не оставлять просто так жестокое убийство.

"Если будут попытки их отмазать, ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. Итак, если кто-то захочет их отмазывать – вами мы тоже займемся. Со всеми соответствующими для вас последствиями", - написал он.

По его данным, у Щербины осталась жена и малыш.

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