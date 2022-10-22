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Добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве

щербина

21 октября в результате дорожного конфликта в Киеве убили добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Мужчина готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

"21 октября, около 16:00, в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. Блюстители порядка вызвали медиков и бросились оказывать первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между водителем "Хюндай" Щербиной и водителем "Lexus" возник конфликт из-за первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры внедорожника избили мужчину. Затем водитель "Lexus" произвел выстрел в сторону Щербины и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

34-летний потерпевший от полученных травм скончался.

Правоохранители задержали водителя и двух пассажиров "Lexus". При процессуальном согласовании окружной прокуратуры фигурантам готовится сообщение о подозрении.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко призывает всех не оставлять просто так жестокое убийство.

"Если будут попытки их отмазать, ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. Итак, если кто-то захочет их отмазывать – вами мы тоже займемся. Со всеми соответствующими для вас последствиями", - написал он.

По его данным, у Щербины осталась жена и малыш.

Смотрите также: В Киеве задержан мужчина, застреливший военнослужащего во время дорожного конфликта, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Ильенко (208) Киев (25502) Свобода (2752) убийство (6481) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+164
Абсолютно и полностью поддерживаю. Если не сядут - в расход.
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22.10.2022 17:25
+130
А якщо і сядуть - то потім все одно в расход.
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22.10.2022 17:36
+92
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22.10.2022 17:48
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Страница 3 из 3
Давайте вже починати страчувати підарасвів.Які тут нафіг суди можуть бути
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22.10.2022 23:55 Ответить
давай начинай - мы за тобой подтянемся
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23.10.2022 04:47 Ответить
Тільки спробуйте їх відмазати, зелені блазні....
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23.10.2022 01:01 Ответить
Що за муйню ви пишете: "зробив постріл у бік Щербини"!

Це - відмазочна формула вбивці ("я не мав наміру його вбивати, просто стрілив у його бік, а воно якось вивернулось і попало").

Правильно писати: "зробив постріл у беззбройного Щербину".

І ті двоє також мають дістати підозру у співучасті у вбивстві з премедітацією (переднамірене вбивство), а не "***********". *********** це вітрину магазина розбити по п'яні, або комусь писок набити без видимих причин.
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23.10.2022 01:24 Ответить
Вони пишуть так, як написали слідчі. В слідчих така особлива мова.
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23.10.2022 10:38 Ответить
В умовах военного стану р*зстріляти 3-х під*рів!
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23.10.2022 01:38 Ответить
Раз они спокойно средь бела дня такое сделали, то уверены в безнаказанности.
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23.10.2022 02:57 Ответить
это была их ошибка- тех кто их крышевал 100% сольет их..
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23.10.2022 04:48 Ответить
Це навряд. Навряд чи виживуть, докори сумління замучають, думаю.
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23.10.2022 18:01 Ответить
сейчас готовят закон про короткоствольну зброю для населения . и кто ее купит . вот такие выродки как эта мразь что стреляла . у простых людей денег нет покупать пистолет и патроны это стоит недешево НУЖЕН ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПРОДАВАТЬ КОРОТКСТВОЛЫ . А У КОГО УЖЕ ЕСТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОШЕНИЕ . ПОЙМАЛИ С ПИСТОЛЕТОМ В БАРДАЧКЕ ЛЕКСУСА ДВА ГОДА НА ЗОНУ . иначе такие мрази и в дальнейшем будут стрелять в людей .
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23.10.2022 06:50 Ответить
дебіле, отакі як оці три організма мають стволи вже. Легальна зброя потрібна законослухняним людям, щоби мати можливість захищати себе від отаких нелюдів, які вбивають людей просто тому що його не пропустили на повороті.
Просто дивуюся, наскільки у деяких зелекторатчиків кака у голові. До речі, спробуй роботу знайти, хтозна, може й гроші на пістолет нагкребеш.
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23.10.2022 07:12 Ответить
послухай ти шизоид нэдороблений . у меня как раз есть короткоствол . но я ни в бардачке ни в кармане его не таскаю . и если бы тебя ********* трое а потом всадили пулю . то ты бы подумал мозгами . если они у тебя есть . надо или нет кому попало продавать пистолеты и револьверы . потому что всегда найдется обдолбаный или бухой неадэкватный урод готовый стрелять где попало и по любому поводу и на линии огня может оказаться кто угодно и что-то в сми я не слыхал чтобы законопослушный гражданин замочил нелюда . а всегда наоборот .......
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23.10.2022 10:18 Ответить
Все ясно, мусарок не бажає втрачати владу над людьми у вигляді зброї.
За узкім карабльом йдеш, в спам і ігнор, вражина.
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23.10.2022 11:01 Ответить
"ПРОСТО ЕПТ ЗАКОН ТАКОЙ НУЖЕН" - только такому чму как ты

будешь ты рассказывать законопослушному гражданину - "таскать" ему свое официальное оружие с собой или нет
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23.10.2022 16:48 Ответить
ты свое поганяло из фильма ..собачье сердце .. взял --- я думаю что професор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ с огромным удовольствием провел бы пересадку мозга дворняги тебе в черепок . и эксперимент был бы положительным пока водяры ты бы не ******* стакан граненный . потом эксперимент с твоими собачьими мозгами был бы прекращен . такая тварь как ты не может адекватно определить можно ли таскать в кармане револьвер и когда его надо применить . ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ЗАКОН О ЗАПРЕЩЕНИИ ТАСКАТЬ В КАРМАНЕ КОРОТКОСТВОЛ --- ЭТОТ ЗАКОН ДЛЯ ТАКИХ КАК ТЫ ШАРИКОВЫХ . ЧТО В БЫТОВУХЕ НАЧИНАЮТ ШМАЛЯТЬ В ЛЮДЕЙ
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23.10.2022 19:31 Ответить
В Австрії є дозвіл на короткоствол. Його можна перевозити лише в зачиненій скриньці. От на тебе наставили зброю і ти дістаєш ту коробочку, ключик, відмикаєш...
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23.10.2022 10:42 Ответить
Очевидно, що дозвіл на володіння короткостволом, який не можна з собою вільно носити, повністю втрачає будь-який сенс. Вдома і мисливську рушницю або помповик можна тримати вже зараз, і з собою можна возити, розряджену і в чохлі. Ото підрізають тебе бандоси на лохусі, а ти такий: щяс пацани, почекайте трошечки, розпакую, заряджу, почекайте. Ага.
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23.10.2022 11:19 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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23.10.2022 21:22 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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23.10.2022 21:29 Ответить
Они должны быть уничтожены!
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23.10.2022 08:32 Ответить
быть может, если все граждане вступят в ГФТГ, то и коррупцию победим, и судьи станут судить по закону?
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23.10.2022 08:43 Ответить
Свобода мусить сама чинити правосуддя з цими **********, законодавство України їм більше семи років не дасть, а при файних адвокатах буде вбивство по необачності і того менше, файна характеристика від голови ОСББ тепер теж у судах має значення, доглядали за квіточками, з файною повидінкою номінально три роки у буциґарні...
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23.10.2022 09:12 Ответить
Абсолютно правильные слова!
Офіцер батальйону "Свобода" https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0BENhSoaeXPprz4s4qRAzWTNo82CGrDokWD5Ubk7DzijEzBsizTsgE3Ds2KGxxwdQl Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.
"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.
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23.10.2022 09:51 Ответить
Пусть сразу с ОП-ы начинают! Вся остальная вертикаль безпредельщиков моментально подстроятся
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23.10.2022 16:49 Ответить
Якщо не посадять, при тому всіх трьох, то тоді в расход всіх трьох, суд'ю, адвоката, прокурора. І ось тільки тоді запануємо ми браття, а поки нам нічого не світить.
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23.10.2022 10:44 Ответить
Журнашлюхи як завжди все перекрутили. Не "дорожній конфлікт",а "побутовий розбій" - подія сталася у дворі житлового будинку...
А мусорня перекваліфікувала у "***********"!!!
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23.10.2022 11:26 Ответить
какое может быть "хулиганство" когда это убийство группой лиц по предварительному сговору?! это особо тяжкое - от 15 лет до пожизненного!
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23.10.2022 16:52 Ответить
А, хіба не "зненацька виникшої ворожнечі", ****. Дуже багато "непоняток", мусорня щось мутить.
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23.10.2022 18:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.10.2022 13:19 Ответить
И все таки, можете кидать в меня камни, но хотелось бы услышать и этих трех красавцев, их версию произошедшего.
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23.10.2022 13:21 Ответить
Позже Андрей Ильенко опубликовал имена подозреваемых участников конфликта и убийства человека.

Ими оказались: Игнатенко Леонид Иванович 1982 года рождения; Котырло Игорь Валерьевич 1998 г.р. и Вильцанюк Вячеслав Владимирович 1996 г.р.
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23.10.2022 13:23 Ответить
хотелось бы знать, эти три рыла были ли на фронте и защищали ли Украину ?
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23.10.2022 13:43 Ответить
бандосовские ****, особенно у того что посредине такого можно сразу стрелять при встрече - не ошибешься
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23.10.2022 16:51 Ответить
Один із учасників дорожнього конфлікту є спортсменом клубу, що належав Іллі Киві.

У https://kyiv.tsn.ua/ Києві суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина.

Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві та двоє його спільників - за *********** дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що до поліції Києва надійшло повідомлення про https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-vodiy-lexus-zastreliv-viyskovogo-pid-chas-dorozhnogo-konfliktu-foto-2185543.html дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова . Тоді за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

На місці події з'ясувалось, що між водієм Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці.



Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 - ***********, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Що відомо про затриманих злочинців

Водночас паблік "Київ Оперативний" https://t.me/kyivoperativ/107978 встановив особи підозрюваних:
Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982 р.н.)Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998 р.н.)Вільцанюк В'ячеслав Володимирович (04.06.1996 р.н.).



Фото: Київ оперативний у Telegram





До слова, Вільцанюк уже https://kyivoperativ.info/dtp/vchora-20-01-2020-pracivniki-polici%D1%97-golosi%D1%97vskogo-rajonu-zatrimali-cikavogo-personazha-ta-vidomogo/ притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство . Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон".

У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.

Той клуб, який його брав на поруки, https://t.me/kyivoperativ/107999 за даними "Києва Оперативного", належав Іллі Киві.
Що відомо про загиблого військового

Про загиблого військового відомо, що це Олексій Щербина 1988 року народження.



Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в армії.



Фото: Вартові.Еспресо

У нього залишилася дружина та маленька дитина.
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23.10.2022 13:45 Ответить
Вільцанюк раніше затримувався за шахрайство і бандитизм.

"Вільцанюк - близький друг іншого убивці з ОПГ Медведчука, Олега "Качелі" Акімова, який в 2018 році намагався убити координатора С14 Сергія Мазура і закинув йому додому гранату, поранивши батька", - стверджує Карась й питає, "скільки треба реформ, спецслужб і судів, аби прибрати з вулиць увесь цей кримінальний непотріб, який навіть не ховається".

Про ще одного затриманого, Леоніда Ігнатенка, активіст Карась https://t.me/KARAS_EVGEN/7094 стверджує : "На Голосієво, де він проживав, хамив сусідам за українську мову. Кривився, коли вітались "слава Україні". Коли суд відправив його у СІЗО, то виходив у автозак з посмішкою. Уже включив процес рішалова".
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23.10.2022 13:49 Ответить

вбивцею військового у Києві виявився український чемпіон, - ЗМІ

Головним підозрюваним у резонансному вбивстві у Києві є 28-річний тренер зі змішаних єдиноборств (ММА), неодноразовий призер та чемпіон боїв без правил В'ячеслав Володимирович Вільцанюк (04.06.1996), передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

Про це повідомляє Detective-info з посиланням на свої джерела. Цю інформацію також підтверджує заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

У п'ятницю, 21 жовтня, у Вільцанюка з двома спільниками стався автомобільний конфлікт в одному зі столичних дворів із добровольцем ДФТГ "Свобода" Олексієм Щербиною, в результаті чого останнього було застрелено.

Олексій готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у ЗСУ. У нього залишилася дружина та двоє дітей - немовля та 11-річна дівчинка.

За кермом був 28-річний киянин Вільцанюк і саме його правоохоронці вважають особою, яка вчинила фатальний для Щербини постріл. У салоні Lexus знайшли карабін TsvircconS, а також дозвіл на цю зброю. Документ було виписано на період дії воєнного стану на Дніпропетровщині.

Варто зазначити, що на Вільцанюк проходить підозрюваним у справі шахрайства (ч.4 ст.190 КК України). Восени 2019 року тренер разом зі спільниками обманним шляхом отримав від жертви понад 39 тис. дол. У січні 2020 року В'ячеслава Володимировича було затримано, відправивши до СІЗО з визначенням застави у розмірі 973 тис. грн.

Після арешту Вільцанюка до суду з клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон". У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт. На 8 листопада було призначено розгляд справи по суті.
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23.10.2022 13:53 Ответить
Это обычные Титушки Медведчука. Неоднократно использовались для силовых акций против граждан Украины. Здесь необходимо быстро и жестко наказать гандонов или дело "спустят на тормозах" и через пару дней все о нем забудут.
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23.10.2022 16:39 Ответить
Пока ты будешь уничтожать всех водителей Лексусов - бандюки уже пересядут на Мерсы
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23.10.2022 16:55 Ответить
А вообще это треш и лютый пи#дец..во время войны с россией, в Киеве среди белого дня пророссийские титушки Медведчука избивают и убивают воина-добровольца...
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23.10.2022 16:56 Ответить
Судя по дизайну этих выродков это их не первый проступок. Думаю надо внимательнее разобрать биографию каждого. Какую роль играли эти выродки с началом войны. Откуда они такие борзые? И без пеломаного позвоночника
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23.10.2022 17:43 Ответить
Военные должны кончить этих мразей.
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23.10.2022 18:50 Ответить
За такий злочин як вбивство військового в воєнний час . покарання повинне бути тільки виключно найвище . Для Добровольців "Свободи" та і для всіх громадян , страта чи пожиттєве увязнення цих покидьків повинно стати справою честі
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23.10.2022 19:08 Ответить
Питання, де була особиста зброя Олексія для самозахисту(мінімум ПМ або кращий зарубіжний аналог)?
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23.10.2022 19:28 Ответить
тут багато, що сказали вірно
якщо держава "спить" чи зайнята війною, то це - хлопці Ваша справа. донести до покидьків, як воно є. можна почекати судового процесу та звернутися до поважних на зоні. вони те ж наші люди. вони - все розуміють краще від багатьох.
закликаю воїнів, що мають зброю (бо миїї не маємо) відповдати таким покидькам. вони - ссикуни. коли ти візьмеш, це лайно за потилицю - воно почне скавчати.
бийте прикладами по зубах - зараз це дуже дорого. не жалійти сил. бийте також сбоку по коріними зубам. хай ця срака буде займатися через поважгих "батьків" зубами, а не вбивати захисників України!
.
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23.10.2022 20:39 Ответить
всі знають про фізичні явища. сила дії = сили протидії.
потрібно відновити баланс.
у покидьків є номери тачки. фейс. можливо, якщо, допоможуть оператори стильникових мереж - номери.
далі - я навіть не уявляю, що може бути: астероїд, напад тиранозавру, бандерасмузі у вікно, може на машину - хто його зна? нажаль, це все мої фантазії, що ніколи не відбудуться. я просто бовдур. хай мені грець!
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23.10.2022 20:47 Ответить
вибачте до Вас звертався п'яний придурок). піду читати молитви
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23.10.2022 20:48 Ответить
Гріш ціна такій країні. І тих хто виживе на фронті вбиватимуть ці ж падлюки, яким зараз нічого не буде.
В Запоріжжі не так давно бандюк задавив чотирьох людей, які косили траву на газоні. Вгадайте , покарали його чи ні ?
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23.10.2022 20:56 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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23.10.2022 21:32 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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23.10.2022 21:39 Ответить
По законах воєнну часу розстріляти тварюк.
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23.10.2022 23:28 Ответить
В нас не діють закони військового стану, немає військових комендатур, військово-польових судів і трибуналів.
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24.10.2022 17:05 Ответить
Довічне без права помилування

або

В Штрафбат і на передову
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24.10.2022 00:08 Ответить
Хто відправить на передову - продажні військомати і суди?
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24.10.2022 17:06 Ответить
Будьте певні, мразі, ми свободівці помстимося і фізично знищемо цих всіх покидьків, які вбили нашого побратима!
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29.10.2022 11:48 Ответить
какой абсурд.... они страховку платили всю жизнь как раз для таких моментов
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18.08.2023 14:45 Ответить
и снова ********** ****........................................на палю ******.................
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31.10.2023 15:30 Ответить
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