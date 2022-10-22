Добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві

21 жовтня в результаті дорожнього конфлікту у Києві вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Чоловік готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в діючій армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

"21 жовтня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Прибувши на місце події, інспектори побачили скривавленого чоловіка. Охоронці порядку викликали медиків та кинулися надавати домедичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, між водієм "Хюндай" Щербиною та водієм "Lexus" виник конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі. Водій та пасажири позашляховика побили чоловіка. Потім водій "Lexus" зробив постріл у бік Щербини та разом із товаришами втік на автомобілі.

34-річний потерпілий від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали водія та двох пасажирів "Lexus". За процесуального погодження окружної прокуратури фігурантам готується повідомлення про підозру.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.

"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.

За його даними, у Щербини залишилася дружина і немовля.

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