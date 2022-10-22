Добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві
21 жовтня в результаті дорожнього конфлікту у Києві вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Чоловік готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в діючій армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
"21 жовтня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Прибувши на місце події, інспектори побачили скривавленого чоловіка. Охоронці порядку викликали медиків та кинулися надавати домедичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясували правоохоронці, між водієм "Хюндай" Щербиною та водієм "Lexus" виник конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі. Водій та пасажири позашляховика побили чоловіка. Потім водій "Lexus" зробив постріл у бік Щербини та разом із товаришами втік на автомобілі.
34-річний потерпілий від отриманих травм помер.
Правоохоронці затримали водія та двох пасажирів "Lexus". За процесуального погодження окружної прокуратури фігурантам готується повідомлення про підозру.
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.
"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.
За його даними, у Щербини залишилася дружина і немовля.
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Це - відмазочна формула вбивці ("я не мав наміру його вбивати, просто стрілив у його бік, а воно якось вивернулось і попало").
Правильно писати: "зробив постріл у беззбройного Щербину".
І ті двоє також мають дістати підозру у співучасті у вбивстві з премедітацією (переднамірене вбивство), а не "***********". *********** це вітрину магазина розбити по п'яні, або комусь писок набити без видимих причин.
Просто дивуюся, наскільки у деяких зелекторатчиків кака у голові. До речі, спробуй роботу знайти, хтозна, може й гроші на пістолет нагкребеш.
За узкім карабльом йдеш, в спам і ігнор, вражина.
будешь ты рассказывать законопослушному гражданину - "таскать" ему свое официальное оружие с собой или нет
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Офіцер батальйону "Свобода" https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0BENhSoaeXPprz4s4qRAzWTNo82CGrDokWD5Ubk7DzijEzBsizTsgE3Ds2KGxxwdQl Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.
"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.
А мусорня перекваліфікувала у "***********"!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Ими оказались: Игнатенко Леонид Иванович 1982 года рождения; Котырло Игорь Валерьевич 1998 г.р. и Вильцанюк Вячеслав Владимирович 1996 г.р.
У https://kyiv.tsn.ua/ Києві суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина.
Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві та двоє його спільників - за *********** дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що до поліції Києва надійшло повідомлення про https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-vodiy-lexus-zastreliv-viyskovogo-pid-chas-dorozhnogo-konfliktu-foto-2185543.html дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова . Тоді за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
На місці події з'ясувалось, що між водієм Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці.
Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 - ***********, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.
Зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.
Що відомо про затриманих злочинців
Водночас паблік "Київ Оперативний" https://t.me/kyivoperativ/107978 встановив особи підозрюваних:
Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982 р.н.)Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998 р.н.)Вільцанюк В'ячеслав Володимирович (04.06.1996 р.н.).
Фото: Київ оперативний у Telegram
До слова, Вільцанюк уже https://kyivoperativ.info/dtp/vchora-20-01-2020-pracivniki-polici%D1%97-golosi%D1%97vskogo-rajonu-zatrimali-cikavogo-personazha-ta-vidomogo/ притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство . Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон".
У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.
Той клуб, який його брав на поруки, https://t.me/kyivoperativ/107999 за даними "Києва Оперативного", належав Іллі Киві.
Що відомо про загиблого військового
Про загиблого військового відомо, що це Олексій Щербина 1988 року народження.
Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в армії.
Фото: Вартові.Еспресо
У нього залишилася дружина та маленька дитина.
"Вільцанюк - близький друг іншого убивці з ОПГ Медведчука, Олега "Качелі" Акімова, який в 2018 році намагався убити координатора С14 Сергія Мазура і закинув йому додому гранату, поранивши батька", - стверджує Карась й питає, "скільки треба реформ, спецслужб і судів, аби прибрати з вулиць увесь цей кримінальний непотріб, який навіть не ховається".
Про ще одного затриманого, Леоніда Ігнатенка, активіст Карась https://t.me/KARAS_EVGEN/7094 стверджує : "На Голосієво, де він проживав, хамив сусідам за українську мову. Кривився, коли вітались "слава Україні". Коли суд відправив його у СІЗО, то виходив у автозак з посмішкою. Уже включив процес рішалова".
вбивцею військового у Києві виявився український чемпіон, - ЗМІ
Головним підозрюваним у резонансному вбивстві у Києві є 28-річний тренер зі змішаних єдиноборств (ММА), неодноразовий призер та чемпіон боїв без правил В'ячеслав Володимирович Вільцанюк (04.06.1996), передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Про це повідомляє Detective-info з посиланням на свої джерела. Цю інформацію також підтверджує заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.
У п'ятницю, 21 жовтня, у Вільцанюка з двома спільниками стався автомобільний конфлікт в одному зі столичних дворів із добровольцем ДФТГ "Свобода" Олексієм Щербиною, в результаті чого останнього було застрелено.
Олексій готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у ЗСУ. У нього залишилася дружина та двоє дітей - немовля та 11-річна дівчинка.
За кермом був 28-річний киянин Вільцанюк і саме його правоохоронці вважають особою, яка вчинила фатальний для Щербини постріл. У салоні Lexus знайшли карабін TsvircconS, а також дозвіл на цю зброю. Документ було виписано на період дії воєнного стану на Дніпропетровщині.
Варто зазначити, що на Вільцанюк проходить підозрюваним у справі шахрайства (ч.4 ст.190 КК України). Восени 2019 року тренер разом зі спільниками обманним шляхом отримав від жертви понад 39 тис. дол. У січні 2020 року В'ячеслава Володимировича було затримано, відправивши до СІЗО з визначенням застави у розмірі 973 тис. грн.
Після арешту Вільцанюка до суду з клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон". У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт. На 8 листопада було призначено розгляд справи по суті.
якщо держава "спить" чи зайнята війною, то це - хлопці Ваша справа. донести до покидьків, як воно є. можна почекати судового процесу та звернутися до поважних на зоні. вони те ж наші люди. вони - все розуміють краще від багатьох.
закликаю воїнів, що мають зброю (бо миїї не маємо) відповдати таким покидькам. вони - ссикуни. коли ти візьмеш, це лайно за потилицю - воно почне скавчати.
бийте прикладами по зубах - зараз це дуже дорого. не жалійти сил. бийте також сбоку по коріними зубам. хай ця срака буде займатися через поважгих "батьків" зубами, а не вбивати захисників України!
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потрібно відновити баланс.
у покидьків є номери тачки. фейс. можливо, якщо, допоможуть оператори стильникових мереж - номери.
далі - я навіть не уявляю, що може бути: астероїд, напад тиранозавру, бандерасмузі у вікно, може на машину - хто його зна? нажаль, це все мої фантазії, що ніколи не відбудуться. я просто бовдур. хай мені грець!
В Запоріжжі не так давно бандюк задавив чотирьох людей, які косили траву на газоні. Вгадайте , покарали його чи ні ?
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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