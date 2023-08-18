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Нидерланды (1384) обучение (465) F-16 (300)

Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

самолет,f-16,f16

Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 через год, поскольку это очень сложная для овладения система.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Netherlands Times.

Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.

"F-16 – это сложная система, и для того, чтобы научиться хорошо управлять ею, нужно время", – заявили в командовании вооруженных сил Нидерландов.

Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских лётчиков.

Читайте: США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

Напомним, сегодня Нидерланды и Дания подтвердили, что получили от США разрешение на передачу Украине F-16.
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Топ комментарии
+19
Ця срана клоунада, реально вже затрахала. Західні "партнери" бояться щоб часом ху..йла не обідити? Ніяк не можуть родити ті F-16, чи вам "партнери" в прикол спостерігати як Український народ гине, як ******** країну кожен день?
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18.08.2023 13:33
+15
асфальт, фонтани, шашлики... налаштовували?
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18.08.2023 13:29
+15
ага українці такі тупі що не можуть освоїти Ф-16 ! так ви те саме розповідали про Патріоти , а потім дивувались як збили кинджали . цинічні потвори .
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18.08.2023 13:35
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Американцы, вы ведь понимаете, что присходит?! Я благодарен всем американцам, и не только, что уже оказали помощь Украине! Но, зачем спасать, если сейчас нас могут просто мучить?!
Один старичок, чтобы выиграть свои выборы, с легкостью жертвует жизнями тысяч украинцев!
Он не дает нам 50 самолетов, которых у США тысячи! Не дает уже почти снятые Атакамс, которые уже нужно утилизировать в США! На замену Атакамс пришли уже другие ракеты!
Это старый 314-р на целый год, а то и полтора развел полноценную войну в Украине, наравне с Уйлом Васильевичем! Вот, что происходит!
Ради его победы на выборах в США еще целый год будут страдать наши граждане в многочисленных пыточных оккупантов! Байдену насрать на это. А Вам?!
Зеленский, не молчи! Только у тебя есть возможность сломать план Байдена!
Я не знаю. Украинцы, не молчите тоже. Пишите в американские газеты об этом. Пусть мир узнает подлость Байдена! Пусть о ней узнают его избиратели, раз они только этого боятся!
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18.08.2023 16:15 Ответить
Полная жопа.
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18.08.2023 18:38 Ответить
За рік можно і курсанта навчити керувати F-16,підготовленому пілоту досить і 2-3-х місяців.Темнить НАТО, таки, побоюється расеюшку, тому й затягує перенавчання наших пілотів
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18.08.2023 21:24 Ответить
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