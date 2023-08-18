Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ
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Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 через год, поскольку это очень сложная для овладения система.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Netherlands Times.
Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.
"F-16 – это сложная система, и для того, чтобы научиться хорошо управлять ею, нужно время", – заявили в командовании вооруженных сил Нидерландов.
Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских лётчиков.
Напомним, сегодня Нидерланды и Дания подтвердили, что получили от США разрешение на передачу Украине F-16.
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Один старичок, чтобы выиграть свои выборы, с легкостью жертвует жизнями тысяч украинцев!
Он не дает нам 50 самолетов, которых у США тысячи! Не дает уже почти снятые Атакамс, которые уже нужно утилизировать в США! На замену Атакамс пришли уже другие ракеты!
Это старый 314-р на целый год, а то и полтора развел полноценную войну в Украине, наравне с Уйлом Васильевичем! Вот, что происходит!
Ради его победы на выборах в США еще целый год будут страдать наши граждане в многочисленных пыточных оккупантов! Байдену насрать на это. А Вам?!
Зеленский, не молчи! Только у тебя есть возможность сломать план Байдена!
Я не знаю. Украинцы, не молчите тоже. Пишите в американские газеты об этом. Пусть мир узнает подлость Байдена! Пусть о ней узнают его избиратели, раз они только этого боятся!