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Беларусь получила от России вертолеты Ми-35М

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь,вертоліт,мі-35

Россия отправила Военно-воздушным силам Беларуси 4 вертолета Ми-35М в рамках договора о военном сотрудничестве.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Вертолеты были предоставлены в рамках плана по строительству и развитию вооруженных сил Беларуси и военно-техническому развитию с РФ.

"На один из аэродромов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны совершила посадку первая партия вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение в белорусскую армию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что маршрут перелета составил более двух тысяч километров, а пилотировали белорусские летчики, проходившие обучение в учебном центре на территории РФ.

Обозреватели "Милитарного" обратили внимание, что договор о поставках в Беларусь разных типов техники был заключен еще в 2020 году. Согласно контракту Россия предоставит два батальона комплектов БТР-82А и вертолетов Ми-35М. Также в рамках договора Белоруссия получит значительное количество авиационных средств поражения.

Беларусь получила от России вертолеты Ми-35М 01

Беларусь получила от России вертолеты Ми-35М 02
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Топ комментарии
+4
Значить будемо збивати.
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18.08.2023 14:20
+4
ці вертольоти - для "малнієноснава прарива" Сувалківським коридором.
Головне, щоб у тому коридорі всім вистачило білих тапок перевзутись.
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18.08.2023 14:33
+2
Це мабуть ті що в улан-уде клепають і двіжки скоріш всього китаезні.
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18.08.2023 18:11
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Значить будемо збивати.
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18.08.2023 14:20 Ответить
ці вертольоти - для "малнієноснава прарива" Сувалківським коридором.
Головне, щоб у тому коридорі всім вистачило білих тапок перевзутись.
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18.08.2023 14:33 Ответить
2000 человек эвакуировали из делового цетра "Москва-сити" после сообщения якобы об угрозе атаки БПЛА, также эвакуируют людей из ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Источник: российское пропаганлисткое издание РИА Новости, российские Telegram-каналы
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18.08.2023 15:06 Ответить
перекрашенный М-8
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18.08.2023 15:07 Ответить
Прилетит вдруг ракета по тупом вертолёту.
И в ютубе покажут кино.
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18.08.2023 15:22 Ответить
ну і що
а що воно не горить ? ))
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18.08.2023 15:35 Ответить
Helicopter = Black Hawk UH/HH-60, etc. Мі-35М, etc. = вертольот, at most 😂
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18.08.2023 16:14 Ответить
..это те что в Индию не прокатили ??!
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18.08.2023 17:15 Ответить
где запчасти к движкам брать будут?
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18.08.2023 17:36 Ответить
Це мабуть ті що в улан-уде клепають і двіжки скоріш всього китаезні.
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18.08.2023 18:11 Ответить
Таракан вооружается
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18.08.2023 18:42 Ответить
 
 