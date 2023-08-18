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Молдова разрывает военное соглашение с СНГ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова

Молдова денонсирует соглашение об обеспечении погранвойск государств-участников СНГ вооружением и военной техникой.

Решение об этом приняла парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Члены комиссии одобрили заключение о необходимости выхода Молдовы из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-строительных работ. Это соглашение было подписано в Ташкенте в мае 1992 года.

Согласно заключению Министерства внутренних дел, компетентные органы никогда не использовали это соглашение, и оно больше не актуально для Молдовы.

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Ранее в этом году парламент Молдовы денонсировал восемь соглашений в рамках СНГ. Еще шесть подобных проектов зарегистрировали в парламенте.
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18.08.2023 14:30 Ответить
Він хоч вибачився перед Санду, чи так і пропетляв як завжди?
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18.08.2023 14:40 Ответить
Нагадайте будь ласка хто це ліворуч. Щось знайоме
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18.08.2023 14:49 Ответить
А все, згадав. Чаус
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18.08.2023 14:51 Ответить
А Боневтік денонсував такий договір? Чи все ще вважає що "ми адін народ" з кацапами
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18.08.2023 15:43 Ответить
Специально пишу на русском: лично вы - один народ с кацапами, потому что вы и есть кацап. И даже тексты на украинском языке не помогают замаскировать исходящий от вас кацапский дух
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18.08.2023 16:49 Ответить
в спам цю накидачку флуда...
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18.08.2023 17:26 Ответить
Це той випадок коли маленьку країну очолює правильний президент.
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18.08.2023 20:15 Ответить
Надолго ей осталось....
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25.12.2023 06:50 Ответить
 
 