Рашисты обстреляли Вировку на Херсонщине, ранена 17-летняя девушка

Российские войска обстреляли село Вировку Тягинской громады, в результате чего пострадала несовершеннолетняя.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате обстрела повреждено около десятка жилых домов.

"17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - рассказал глава обладминистрации.

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