625 1
Рашисты обстреляли Вировку на Херсонщине, ранена 17-летняя девушка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска обстреляли село Вировку Тягинской громады, в результате чего пострадала несовершеннолетняя.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате обстрела повреждено около десятка жилых домов.
"17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - рассказал глава обладминистрации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий18.08.2023 15:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...