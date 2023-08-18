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КГГА (2931) Киев (24534) Кличко (4512)

Департамент охраны культурного наследия в Киеве возглавит Марина Соловьева, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

марина,соловьева

Главой Департамента культурного наследия Киевской городской государственной администрации станет Марина Соловьева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Киева Виталия Кличко. 

"Теперь официально. Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева. Человек, который всегда заботился о сохранении старого Киева и многое для этого сделал. Ее заместителем в департаменте будет назначен активист Дмитрий Перов, кандидатуру которого предложила столичная общественность", - написал Кличко.

"Совместными усилиями будем вводить необходимые изменения для сохранения культурного, исторического наследия нашего города", - добавил он.

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Соловйова і Пєров будуть захищати українську культурну спадщину. Видно рабінович був зайнятий...
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18.08.2023 16:20 Ответить
А хто в неї" криша" ?
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18.08.2023 16:39 Ответить
коим боком инженер стала адвокатом !! На znaj ua есть занятный материал
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18.08.2023 17:31 Ответить
32 роки Незалежності України,скоріше повної незалежності в ній малоросів від усього українського.
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18.08.2023 17:58 Ответить
з 2019-го рідко коли в Україні призначають на значні посади етнічних українців

- українці мають воювати (туди призначають) та працювати на посадах не вище за бригадира🙂
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18.08.2023 18:44 Ответить
Департамент охорони культурної спадщини у Києві очолить Марина Соловйова
************
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18.08.2023 19:29 Ответить
 
 