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За последние недели более 200 россиян пополнили обменный фонд, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пленные

За последние недели более 200 российских военных попали в плен, каждый пятый сдался добровольно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Лишь через несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны - как оборонительных, так и наступательных - на более чем 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее", - отметил он.

По его словам, каждый пятый оккупант из этих 200 добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам.

"Ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", - уточнил Юсов.

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Витрати-- 200х10000= 2000000 грв. на місяць. А в Украіні --це на 670 малозабезпечених пенсионерів.
Велика частина пенсіонерів і не виїзджала з України. І не треба забувати про тих, в кого від житла
а ні чого не залишилось.
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18.08.2023 16:48 Ответить
до чого це? аби ляпнути? утримання полонених відбувається за кошти, спеціально виділені для цього західні партнерами.
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18.08.2023 17:41 Ответить
Утримують за рахунок України, як що не знаеш,.... мовчи.
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18.08.2023 19:09 Ответить
так пусть красный крест о них позаботиться. из денег замороженных на западе.
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18.08.2023 17:17 Ответить
скільки за цей час потрапило у полон наших вояків?
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18.08.2023 17:55 Ответить
 
 