За последние недели более 200 россиян пополнили обменный фонд, - ГУР МО

За последние недели более 200 российских военных попали в плен, каждый пятый сдался добровольно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лишь через несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны - как оборонительных, так и наступательных - на более чем 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее", - отметил он.

По его словам, каждый пятый оккупант из этих 200 добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам.

"Ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", - уточнил Юсов.

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