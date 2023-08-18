Украина готова обменивать граждан России на российских политзаключенных, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова обменивать цивильных граждан РФ и "условных медведчуков", содержащихся в украинских тюрьмах, на гражданских лиц, выступивших против войны и получивших приговоры в России. Но в приоритете остается освобождение военнопленных.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем говорить об обмене российских политзаключенных. Украина готова пойти на это. Несмотря на то, что большинство российского общества зазомбировано пропагандой и поддерживает геноцид украинцев, там есть граждане, которые не побоялись и выступили против войны, получили реальные "драконовские" приговоры и сидят в тюрьмах. И поскольку мы — европейская демократическая страна, наша обязанность — помочь этим людям и напомнить всем, что речь идет и о терроре внутри самой РФ", - пояснил Юсов.
По его словам, таких людей "мы готовы возвращать".
В то же время он подчеркнул, что в приоритете остается освобождение военнопленных.
"Военнопленных (на российских политзаключенных. – Ред.) никто менять не будет. Но условных медведчуков разных пошибов и граждан РФ, содержащихся у нас в тюрьмах, а количество их немалое, – мы можем об этом (обмене. – Ред.) говорить", - добавил Юсов.
Пожалуйста, подождите...
Куди ж прилаштувати Люсю?
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11 серпня 2022 в 08:52
Думаєте маша захарова просто так меле про звільнення та свободу африканців? Ні, в Африці достатньо тих хто переконаний що захід їм винен за работоргівлю, саме на таких це і розраховано.
Підозрюю, що і США і Європа їм вже давним-давно все заплатила.
Це тіпа "чорна сила" у США - спекулянти на історії і здирники.
Кримські татари - громадяни України. Думка кацапії нікого не бентежить.
Але, якщо український посадовець застосував термін "громадяни РФ", то кримські татари не входять до цієї категорії.
Я так розумію, Буданчик перевіряє реакцію суспільства на якусь чергову шнягу Блазня.
Ненависть і демагогія..(
з сьогоднішнього:
это - их дело, кого они себе выбрали в руководители, поскольку наши 73% тоже выбрали такое, что мы за это сейчас платим сотнями тысяч жизней украинцев,
Звоночки из Китая (Часть 1)
Україні.
А НА..УЯ?
Юсов, мабуть уху їв багато (треба відмовитись від ухи і перейти на каші). Це ж війна. Кожен умовний медведчук вбивав українців не прямим пособом, корегуючи ракети і т.д. От тепер зрозуміла одна істина: у 2022-му потрібно було здати Україну. Принаймі існувала б як Білорусь і люди були б живі. Зараз кацапія хоче знищити Україну повністю, і українська влада у цьому кацапам відчайдушно допомгає, а народ в тилу нічого не робить, а тільки чекає коли прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок. А чи буде кому приходити?