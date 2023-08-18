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обмен (1233) разведка (4002) политзаключенные (1603) пленные (1833)

Украина готова обменивать граждан России на российских политзаключенных, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсов

Украина готова обменивать цивильных граждан РФ и "условных медведчуков", содержащихся в украинских тюрьмах, на гражданских лиц, выступивших против войны и получивших приговоры в России. Но в приоритете остается освобождение военнопленных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Мы можем говорить об обмене российских политзаключенных. Украина готова пойти на это. Несмотря на то, что большинство российского общества зазомбировано пропагандой и поддерживает геноцид украинцев, там есть граждане, которые не побоялись и выступили против войны, получили реальные "драконовские" приговоры и сидят в тюрьмах. И поскольку мы — европейская демократическая страна, наша обязанность — помочь этим людям и напомнить всем, что речь идет и о терроре внутри самой РФ", - пояснил Юсов.

По его словам, таких людей "мы готовы возвращать".

В то же время он подчеркнул, что в приоритете остается освобождение военнопленных.

"Военнопленных (на российских политзаключенных. – Ред.) никто менять не будет. Но условных медведчуков разных пошибов и граждан РФ, содержащихся у нас в тюрьмах, а количество их немалое, – мы можем об этом (обмене. – Ред.) говорить", - добавил Юсов.

Читайте: Оккупанты приговорили к 24 годам пленных "азовцев" Артеменко и Романюка
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Топ комментарии
+43
ви спочатку українців поверніть ! що там по солдатам яких засудили в донбасяо ?
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18.08.2023 15:22
+33
Поверніть всіх полонених, а уже потім можна щось говорити….
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18.08.2023 15:22
+24
опааа...а що ж далі буде?фейгіна у премєри?піонтковського у сбу? це якійсь сюр...
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18.08.2023 15:24
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ви спочатку українців поверніть ! що там по солдатам яких засудили в донбасяо ?
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18.08.2023 15:22 Ответить
Поверніть всіх полонених, а уже потім можна щось говорити….
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18.08.2023 15:22 Ответить
Тобто текст ти не читаеш? Заголовок побачив і давай скорше "цінною мисльою" ділитися?
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18.08.2023 17:27 Ответить
Не треба цього робити ! Там ще в полоні 6-7 тисяч українських війскових. Вот іх і обмінювайте !
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18.08.2023 15:23 Ответить
опааа...а що ж далі буде?фейгіна у премєри?піонтковського у сбу? це якійсь сюр...
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18.08.2023 15:24 Ответить
Швеця головою Генштабу, Жданова - міністром оборони.
Куди ж прилаштувати Люсю?
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18.08.2023 16:59 Ответить
З люською все визначено - люська йде в президенти.
Арестович заявив про готовність балотуватися в президенти України (відео)

11 серпня 2022 в 08:52
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18.08.2023 18:58 Ответить
І Кара-Мурзу треба кудись впихнути
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18.08.2023 20:37 Ответить
Це він вказівки Зелі виконує !
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18.08.2023 15:25 Ответить
За одного лебедя треба обміняти на всіх кримських татар політв'язнів !! В'язні типу авальний, анальний, навальний в Україні не треба!
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18.08.2023 15:25 Ответить
А там, в Параше есть на параше политзаключенные? Список огласите кто такие? Имперец Лёха Навальный? Так он не бутерброд туда сюда его.
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18.08.2023 15:26 Ответить
Берить ще сюди всяких агрохимій їх і так хватає ***.
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18.08.2023 15:27 Ответить
В міжнародному плані хороший медійний жест. Для тих хто як і я не хоче допомагати "хорошим сосіянам" скажу що ху#ло їх однаково не відпустить вони ж громадяни сосії, але сама готовність звільнити їх матиме для нас міжнародний позитивний іміджовий ефект.
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18.08.2023 15:28 Ответить
Серед кого буде "міжнародний позитивний іміджовий ефект"? Серед "путінферштейнів"?
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18.08.2023 15:42 Ответить
Серед правозахисників, політв'язнів в інший країнах, не тільки на заході, а також людей наближених до них, а таких достатньо. Міжнародна політика це не "Байден чому ми не в НАТО, дай нам гроші та зброю", або " Шольц де танки?"... Є і інші нейтральні країни з якими сосія навідміну від нас працює.

Думаєте маша захарова просто так меле про звільнення та свободу африканців? Ні, в Африці достатньо тих хто переконаний що захід їм винен за работоргівлю, саме на таких це і розраховано.
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18.08.2023 16:34 Ответить
Скільки тільки один Союз їм боргів списав ?? А Путі ще 20 лярдів подарував !!

Підозрюю, що і США і Європа їм вже давним-давно все заплатила.

Це тіпа "чорна сила" у США - спекулянти на історії і здирники.
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18.08.2023 19:21 Ответить
Гамно на гамно, оригинально..
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18.08.2023 15:29 Ответить
Я так зрозумів, що "Азовці" ще довго в полоні сидітимуть.
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18.08.2023 15:30 Ответить
На жаль, так і було задумано зеленими пі#арами...
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18.08.2023 15:38 Ответить
Навальний і схожі нам нахер не потрібний... але ж там є нормальні люди, прості незамбовані особистості!!! Впевнений наші знають що роблять. Побажаємо ім успіху в спілкуванні з шоблою *****
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18.08.2023 15:32 Ответить
Ви серйозно....???Да *** ....сюр.На кого це...для кого це???Наших зсу давайте....апазицыя кацапов до одного места.Тем более там такие опозиционеры....что они простым кацапам нах не нужны....А нам вони нашо?????
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18.08.2023 15:35 Ответить
Ліберали то ті що кажуть який поганий пуцін, але Крим не бутерброд?та пішли ви нафіг з такими обмінами.Потім той ліберал отримає паспорт від опу,і почне лізти на вибори,ну а далі не все так однозначно...
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18.08.2023 15:36 Ответить
це що за дебілізм, нахрін нам їхні "політв'язні", вони всеодно упороті імперасти, ще тут п'яту колону годуй. та вони зараз як таргани полізуть, там зараз пів мацкви і підарбурга стане палітічєскімі, щоб здриснути в Україну а звідси в ненависну гейропу.
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18.08.2023 15:36 Ответить
Ось очевидна суть ЗЕскотів, кацапські опозиціонери важливіші за полонених азовців, які завдяки Янелоху опинились в кацапських катівнях
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18.08.2023 15:38 Ответить
Ти переконаний,що Маріуполь треба було здати зразу,Стратех?
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18.08.2023 16:15 Ответить
Пий таблетки.
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18.08.2023 17:02 Ответить
За російськими "законами" - ВСІ політв'язні з числа кримських татар - "громадяни ерефії"! Вони - такі ж самі НАШІ, як і військовополонені! (Це - "для тих, хто ПЕ-Вумний")
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18.08.2023 15:39 Ответить
Який вплив мають закони кацапії до висловлювань, оцінок і дій українського посадовця?
Кримські татари - громадяни України. Думка кацапії нікого не бентежить.

Але, якщо український посадовець застосував термін "громадяни РФ", то кримські татари не входять до цієї категорії.
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18.08.2023 16:57 Ответить
А Азовців не хочете спасти ??
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18.08.2023 15:41 Ответить
В Європі треба хапати шрьодерів.
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18.08.2023 15:44 Ответить
"умовних медведчуків" теж можна міняти на військовополонених, як, в принципі, з медведчуком і сталося.
Я так розумію, Буданчик перевіряє реакцію суспільства на якусь чергову шнягу Блазня.
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18.08.2023 15:46 Ответить
Нічого не міняється у методичках зі штабу Порошенка..

Ненависть і демагогія..(

з сьогоднішнього:

это - их дело, кого они себе выбрали в руководители, поскольку наши 73% тоже выбрали такое, что мы за это сейчас платим сотнями тысяч жизней украинцев,

Звоночки из Китая (Часть 1)
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18.08.2023 16:21 Ответить
Ви праві. Судити треба не 73%, а тих кого вони обрали. Після війни, але обов'язково!
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18.08.2023 17:50 Ответить
Всіх викраденних рашистськими ублюдкам дітей спочатку потрібно всіх повернути-а не обмінювати на усякий непотріб...
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18.08.2023 15:47 Ответить
РОСІЙСЬКИХ громадян обмінювати на російських громадян('не таких').

Україні.

А НА..УЯ?

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18.08.2023 16:13 Ответить
ЗСУ навіть обчислили точний відсоток гарних рюських - 0.5%.
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18.08.2023 16:53 Ответить
Як це все задовбало...
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18.08.2023 15:48 Ответить
велика політика
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18.08.2023 19:25 Ответить
От навіщо вони в Україні? Своїх таких самих дівати нікуди.
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18.08.2023 15:52 Ответить
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18.08.2023 16:19 Ответить
то есть, готовы менять на "хороших русских", а не на азовцев. Да, нам только русского мира не хватает.
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18.08.2023 16:23 Ответить
нам ще в Україні не вистачало *хароших* кацапов. В цього завжди все і почнається
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18.08.2023 16:24 Ответить
У нашій розвідці одні балаболи, як і уся влада! Шапіто...
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18.08.2023 16:33 Ответить
Тільки кацапським зекам цю інфу не передавайте, бо в момент всі стануть "політічєскімі".
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18.08.2023 16:35 Ответить
А в нас вже усіх українців звільнили? Азовці усі на волі? Усі звільнені військові , повернуті депортовані діти і цивільні, що ви вже кацапів звільняєте?! Виродки!
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18.08.2023 16:35 Ответить
Сіндром Овсяннікової замучив?
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18.08.2023 16:51 Ответить
24 роки для азовців, яких віддали в полон
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18.08.2023 17:05 Ответить
от народ проти обміну "бутербода"..Хз..хз...може якусь гібрідну Російську демократичну республіку проголосити і його напрезидентити її Головою...Московія так завжди і робила...
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18.08.2023 17:22 Ответить
Наших полонених треба обмінювати, а не москалів. Хороших москалів не буває (крім мертвих, звичайно).
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18.08.2023 17:35 Ответить
Потрібно зайти на територію кацапстану набрати там кілька тисяч цивільних кацапів в полон і потім їх обміняти!
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18.08.2023 17:47 Ответить
О,зараз купа кацапів зробиться політв'язнями і по обміну здисне в Європу як біженці. Розум аж пре через дупу. А можливо це й влада робить спеціально, щоби дружбанів прийняли в Європі.
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18.08.2023 17:51 Ответить
ЗЕЛЕНІ ВИ ОХУ*ЛИ ЧИ ЯК - 1900 БІЙЦІВ АЗОВСТАЛІ ДОСІ В ПОЛОНІ, З НИХ АЗОВЦЯМ ТАМ КОЖНОДНЕВНІ ТОРТУРИ.
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18.08.2023 17:52 Ответить
Згодна на всі 200%
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18.08.2023 22:13 Ответить
Может и Червинского освободите?
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18.08.2023 19:17 Ответить
Як завжди ! Громада текст статті не читає !! Тільки заголовки !!
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18.08.2023 19:26 Ответить
"Військовополонених (на російських політв'язнів. - Ред.) ніхто міняти не буде. Але умовних медведчуків різних штибів і громадян РФ, які утримуються у нас у тюрмах, і кількість їх чимала, - ми можемо про це (обмін. - Ред.) говорити", - додав Юсов.
Юсов, мабуть уху їв багато (треба відмовитись від ухи і перейти на каші). Це ж війна. Кожен умовний медведчук вбивав українців не прямим пособом, корегуючи ракети і т.д. От тепер зрозуміла одна істина: у 2022-му потрібно було здати Україну. Принаймі існувала б як Білорусь і люди були б живі. Зараз кацапія хоче знищити Україну повністю, і українська влада у цьому кацапам відчайдушно допомгає, а народ в тилу нічого не робить, а тільки чекає коли прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок. А чи буде кому приходити?
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18.08.2023 19:38 Ответить
Може з азовців почнете?
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18.08.2023 19:59 Ответить
Яку цінність оті кацапські ''палітічєскіє'' несуть Україні? Вони після обміну підуть воювати за Україну???? Нехай тими кацапськими ''палітічєскімі'' різні гамнестіінтернейшли займаються! А нам ще треба тисячі своїх військових з кацапського полону визволяти! А зелені ''харошіх кацапів'' вимінює і тягне оте лайно в Україну. Козли зелені!
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18.08.2023 20:00 Ответить
Не козли вони зелені. Вони добре знають що роблять: дають змогу їхнім дружбанам здриснути Європу через Україну, бо напряму з кацапії неможливо це зробити. Європа їх не хоче. От і як зажди ХАХЛИ пішли на допомогу.
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18.08.2023 23:38 Ответить
Звісно що українські воші насамперед хочуть звільняти москальських гнид.
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18.08.2023 20:04 Ответить
Миздобульна секта братьєф будєт виручать.
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18.08.2023 20:06 Ответить
Ви поверніть спочатку захисників Маріуполя яким обіцяли 3-4 місяці,а то співаєте дуже добре а хлопці гинуть в полоні.
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18.08.2023 22:11 Ответить
Хіба що арестовича обміняти на наших азовців, а інші хороші рускіє нам і за гроші не потрібні
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19.08.2023 03:31 Ответить
 
 