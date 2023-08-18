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Новости За рубежом
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ликвидация (1929) Россия (91256)

В России ликвидирован Сахаровский правозащитный центр

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сахаровский

Российский суд ликвидировал Сахаровский центр. Ранее его выселили из здания, которое ему безвозмездно сдавал город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Московский городской суд признал обоснованными претензии Минюста РФ. В его иске говорилось, что во время проверки центра якобы были обнаружены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".

Так, суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова открыт в 1996 году. В 2014 году Сахаровский центр включили в Реестр "иностранных агентов".

Сахаровский центр работал как общественная и просветительская площадка, на которой в разных форматах обсуждались культурные, социальные и общественные проблемы, которые остаются за пределами информационного мейнстрима.

Ранее в России были ликвидированы старейшие правозащитные организации "Мемориал", "Московская Хельсинкская группа" и "Сова".

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Топ комментарии
+11
У лапатних рабов єсть толька адно права-бить лапатнимі рабамі...
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18.08.2023 16:41
+8
Откроют гендель или "Дядя Ваня". Или сделают казарму для юнармейцев с фанерным Рейхстагом
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18.08.2023 16:39
+4
Молодёжь и не знает, кто такой Сахаров. Наверное думают, что это чел, который производил сахар для самогона
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18.08.2023 16:44
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Откроют гендель или "Дядя Ваня". Или сделают казарму для юнармейцев с фанерным Рейхстагом
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18.08.2023 16:39 Ответить
на "платформі" Центру будуть відіки крутити про нациків в/на Україні 😕
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18.08.2023 16:51 Ответить
Рашка це країна... побєдівшего рашизма

Гутєн морген - гут монінг Заходу:
просралі можливість закопати кацапів у 1991 р. !!!
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18.08.2023 17:02 Ответить
У лапатних рабов єсть толька адно права-бить лапатнимі рабамі...
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18.08.2023 16:41 Ответить
І ні чого залишилось від батьки водневої бомби.
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18.08.2023 16:42 Ответить
Молодёжь и не знает, кто такой Сахаров. Наверное думают, что это чел, который производил сахар для самогона
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18.08.2023 16:44 Ответить
В росіі нема самогону. Там--КВН--" Крепкий, вонючий, не дорогой."
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18.08.2023 16:52 Ответить
замолоду, ще при совєтах, я лише чув що Сахарова єврей

і це не прикол 😕
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18.08.2023 16:54 Ответить
Я теж маю п1дозру, що А. Д. Сахаров - не рос1янин, може бути наполовину (бо його батько на фото - явно не еврей) 1удей по матер1 , чи може усиновлений ? Фото матер1 я не бачила. Якщо пам"ятаете той анекдот : б"ють не по паспорту, а по морд1 -- то це саме той випадок.
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20.08.2023 00:14 Ответить
Дивно, що гебня ще не запустила іпсо, що Сахаров - це насправді Цукерман.
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18.08.2023 16:48 Ответить
ще й як запустила!
ще у 70-х "всєм было известно, что Сахаров еврей !" 😕

як і Єльцин, його дружина Наіна та Горбі із Раісою... чісто євреї 😕
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18.08.2023 16:58 Ответить
"Сахарівський правозахисний центр" - це щось на кшталт "нобелівської премії миру".
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18.08.2023 16:49 Ответить
зараз це англо-японські іностранні агенти 😕
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18.08.2023 16:59 Ответить
Та хоч латинські шпійони.
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18.08.2023 17:00 Ответить
....та агенти Сігуранци-Сікурітате

не смішно, батєнька, бо отруйний рашизм витікає із рашки відвертою військовою агресією та пудренням мізків корисним ідіотам в Європі та обидвох Америках 😕
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18.08.2023 17:08 Ответить
Тепер одним гадом менше, чи не так?
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18.08.2023 17:10 Ответить
Це Ви про кого?
Про Цукермана ?
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18.08.2023 17:13 Ответить
А це який з?
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18.08.2023 17:14 Ответить
лучше открыть дом-музей товарища сталина, показывать за деньги его сапоги, портянки, трубку и специальный унитаз..., ну можно еще, для расширения экспозиции, фото зэчных наколок с его изображением и обязательно фото с похорон, где все плачут...
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18.08.2023 16:50 Ответить
карлик зачищає болота від мислящих.... царька страшать ревоціонери.... ватники благодатна почва
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18.08.2023 16:51 Ответить
мда, русских можна привітати:

форточку в Європу, яку рубали 300 років, заколотілі медним тазом 😕
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18.08.2023 17:11 Ответить
Скоріше, заткнули голою сракою.
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18.08.2023 17:15 Ответить
А... - енто тот еврей который термоядерную бомбу лпил? Шкуру на стену повесить, мигготвоггца", буэт кгуто. АРХ М
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18.08.2023 17:15 Ответить
Затем выступал против ядерного вооружения. А, также, против реабилитации Сталина и против ввода советских войск в Афганистан. Умер после пленума, на котором его затравили, когда он сказал, что войска в Афганистан Советами вводить было не нужно.
Если вы на русском...
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18.08.2023 19:11 Ответить
Интересный товарищ : сначала 20 лет разрабатывает самое грозное оружие в стране с тоталитарным режимом, за своё старание получает кучу наград - а потом всем рассказывает, насколько опасно это оружие и нет от него спасения. Как-то не очень вяжется это с моим представлением о честном искреннем борце за мир. А его предложение капиталистическому миру чуть притормозить экономическое развитие, чтобы соц. страны смогли его догнать, меня сразило наповал. Таким образом осуществилась бы мечта "догнать и перегнать Америку" - ведь иначе никак.
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20.08.2023 00:31 Ответить
 
 