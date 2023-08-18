Режим Путина – стабильный, протесты – маловероятны, – разведка Латвии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спецслужбы Латвии полагают, что режим Владимира Путина в России выглядит стабильным. Протесты маловероятны, хотя полностью исключить их нельзя.
Об этом говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
В Бюро полагают, что в российском обществе увеличивается апатия и дистанцирование от политических процессов. Разведчики отметили, что россияне осторожны в оценке текущей ситуации, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией.
В SAB считают, что мятеж владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина не оказал негативного влияния на оценку россиянами режима Путина. Его следствием стало снижение поддержки самого Пригожина: до мятежа его поддерживала почти половина россиян, сейчас - лишь пятая часть.
"В то же время поддержка позиции Минобороны России выросла в несколько раз: если до восстания ее поддерживала лишь десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым", - говорится в отчете.
Протесты россиян против властей в разведке Латвии считают не исключенными, но маловероятными.
"Хотя отношение российского общества к войне в Украине - сложное и меняющееся, сейчас не поступает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности путинского режима в России", - отмечает SAB.
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А до того що треба не мати рожевих окуляров!
Ху&лу вдалося развернути усю парашу проти України. Кожен росіянин ненавидить Україну.
Це реальність. Її треба врахувати.
А не слухати « хороших руських» що ось ось Путлер помре, та його режим рухне сам по собі
Слава Союзникам,ганьба і крімінальна відповідальність казнокрадам !