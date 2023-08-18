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Новости За рубежом
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Латвия (1153) протест (5754) Путин (29862) Россия (91256)

Режим Путина – стабильный, протесты – маловероятны, – разведка Латвии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Спецслужбы Латвии полагают, что режим Владимира Путина в России выглядит стабильным. Протесты маловероятны, хотя полностью исключить их нельзя.

Об этом говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB), сообщает   Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

 В Бюро полагают, что в российском обществе увеличивается апатия и дистанцирование от политических процессов. Разведчики отметили, что россияне осторожны в оценке текущей ситуации, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией.

Читайте: Пока присутствие Путина на саммите G20 в Индии не подтверждено, - пресс-секретарь президента Евросовета Кузькевич

В SAB считают, что мятеж владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина не оказал негативного влияния на оценку россиянами режима Путина. Его следствием стало снижение поддержки самого Пригожина: до мятежа его поддерживала почти половина россиян, сейчас - лишь пятая часть.

"В то же время поддержка позиции Минобороны России выросла в несколько раз: если до восстания ее поддерживала лишь десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым", - говорится в отчете.

Протесты россиян против властей в разведке Латвии считают не исключенными, но маловероятными.

"Хотя отношение российского общества к войне в Украине - сложное и меняющееся, сейчас не поступает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности путинского режима в России", - отмечает SAB.
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Топ комментарии
+9
«До чого ця новина?»

А до того що треба не мати рожевих окуляров!

Ху&лу вдалося развернути усю парашу проти України. Кожен росіянин ненавидить Україну.

Це реальність. Її треба врахувати.

А не слухати « хороших руських» що ось ось Путлер помре, та його режим рухне сам по собі
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18.08.2023 15:52
+4
Оце то новость.Обычно на цензоре эстонская разведка зажигала)))Теперь новости от латвийской....Вибачте.....прости господи.До чого ця новина???
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18.08.2023 15:37
+3
дарма надії..раби не взмозі на бунт..Царь і пльотка для рабів-ось визитівка рашки
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18.08.2023 16:01
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Оце то новость.Обычно на цензоре эстонская разведка зажигала)))Теперь новости от латвийской....Вибачте.....прости господи.До чого ця новина???
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18.08.2023 15:37 Ответить
Новость к стабильности)
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18.08.2023 15:41 Ответить
«До чого ця новина?»

А до того що треба не мати рожевих окуляров!

Ху&лу вдалося развернути усю парашу проти України. Кожен росіянин ненавидить Україну.

Це реальність. Її треба врахувати.

А не слухати « хороших руських» що ось ось Путлер помре, та його режим рухне сам по собі
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18.08.2023 15:52 Ответить
Ці підараси,після Нашої перемоги,ще "Червону калину" заспівають,,тримаючи ножа за спиною!,(,
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18.08.2023 17:12 Ответить
Лєніна снєслі... фашисти бєндєри (с)
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18.08.2023 15:39 Ответить
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18.08.2023 15:56 Ответить
А в мене пише шо немає доступа (((
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18.08.2023 15:46 Ответить
Що ж... Сподіваємось, що наші друзі помилилися! І у осінь нас очікує маскальська революція.
Слава Союзникам,ганьба і крімінальна відповідальність казнокрадам !
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18.08.2023 15:38 Ответить
дарма надії..раби не взмозі на бунт..Царь і пльотка для рабів-ось визитівка рашки
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18.08.2023 16:01 Ответить
Свого часу совок також виглядав супер стабільно, зате розвалювався швидко і гарно.
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18.08.2023 15:46 Ответить
Не хотят ругаться до выборов. Посмотрим, что выборы в РФ покажут. У русни очень много вопросов к своему гаранту, и не только у нищих иванов, но и у влиятельных кругов кацапского общества
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18.08.2023 15:47 Ответить
Більш ймовірні протести в Латвії. Нєґражданє будуть "рускімір" вимагати.
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18.08.2023 15:50 Ответить
На болотах всегда все спокойно. Лагухи квакают, цапли их ловят и съедают. Только выбросы вонючего и горючего болотного газа разнообразят эту квакающую идиллию...
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18.08.2023 15:52 Ответить
Надієтесь на -харошіх рускіх?
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18.08.2023 15:59 Ответить
В свинарнике всё стабильно,пока помои льют в корыто.
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18.08.2023 16:00 Ответить
Авжеж, зазомбовані підтримують, незазомбовані виїхали. Хто не виїхав -сидять по тюрмах.
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18.08.2023 16:00 Ответить
Або сидятьу внутрішній еміграції, і мовчать у тряпочку, бо донести на "ворога народу" можуть сусіди і колеги. Дивно, що хтось сподівався на революцію у паРаші. Там ловити нема чого.
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18.08.2023 16:28 Ответить
Каждый день 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе «Хочу жить»
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18.08.2023 16:02 Ответить
Ой, не дивиться розвідка Латвії Зезомбований Марафон. Там кожен радник, та заступник радника, та помічник замзама радника вже півтора року розказують, як ось-ось на Кацапії все я-ак рухне, як всі піднімуться, і все знесуть, а потім самі повивмирають.
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18.08.2023 16:15 Ответить
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18.08.2023 16:21 Ответить
будем реалистами,подворотню на болотах не кому разгонять,все сидят или за бугром,а те что есть даже часа не выстоят перед росгвардяшками и мусарами
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18.08.2023 17:41 Ответить
Це зараз, потім все в один момент обрушиться. Можливо це буде через два роки, а можливо через три, але це неминуче. Довго брехні не зможе панувати і жити, а хвороба кацапів дійшла до піку і всеодно вибухне. Особисто я в цьому впевнений.
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18.08.2023 18:17 Ответить
Тупін добре знає своє бидло, тому й здаватись не збирається.
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18.08.2023 18:40 Ответить
Это потому что санкции не работают и кацапы не чувствуют войну на своей шкуре.
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18.08.2023 18:50 Ответить
Вотена! А про Вангу где? А 10 двойников, рак всего, 3 месяца осталось, Якутия первой уйдет, Нью-Васюки, на 40 стран распад, Китай все вывез--- добавляйте. Впереди ребятки-октябрятки затяжная война. И то что коза это сказала днями, было сказано многими полтора года назад. А некоторыми в 2014 г!
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18.08.2023 21:24 Ответить
 
 