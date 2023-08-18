Россияне требуют у людей в оккупации загружать шпионский софт, - Центр нацсопротивления

На временно захваченных землях российские оккупанты требуют от всех учителей, школьников и их родителей установить мессенджер "сферум", разработанный ФСБ РФ для контроля за собственным населением.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Официально "сферум" является мессенджером, продвигающим министерство просвещения страны-террориста. Да, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями.

Однако этот софт разработан соприкасающимися с ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.

Также читайте: РФ создает свое информпространство на оккупированных территориях для "размывания украинской идентичности", - британская разведка

Центр национального сопротивления рекомендует жителям ТОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать инсталляцию вредоносного приложения", - говорится в сообщении.

Россияне представили это приложение в 2021 году в качестве аналога Zoom. В нем можно проводить групповые видеоконференции, видеозвонки и т.д.

В мае 2023 года "Радио Свобода" опубликовало материал о "Сферуме" под заголовком "Государство вошло в чат. Контроль над учителями, учениками и родителями". В нем, в частности, сообщалось, что российские учителя массово и агрессивно заставляют регистрироваться в этом приложении. Его внедрение в российских школах насильственно и не имеет значительного успеха.

Член Союза педагогов России рассказал изданию, что работники образования в основном опасаются его использовать по требованию предоставления личных данных при регистрации.