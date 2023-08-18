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беженцы (1466) США (23182)

Беженцам из Украины продлили действие статуса временного пребывания в США до апреля 2025 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

Действие статуса временного пребывания в США (TPS) для беженцев из Украины продлили на 18 месяцев.

Такое решение принял Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вторжение России в Украину продолжается и привело к гуманитарному кризису, который требует, чтобы Соединенные Штаты продолжили оказывать защиту украинцам, которые не могут вернуться в страну, - заявил Майоркас. - Мы продолжим предлагать поддержку украинцам через эту временную гуманитарную программу".

Срок действия статуса, который должен завершиться 20 октября 2023 продлен до 19 апреля 2025 из-за того, что вооруженный конфликт пока не позволяет украинцам безопасно вернуться в Украину, говорится в сообщении ведомства.

Также министерство расширило возможности для находящихся в США украинцев присоединиться к программе. Теперь такое право получили украинцы, проживавшие в США по состоянию на 16 августа 2023 года. А студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, получили возможность подать запрос на разрешение на работу и уменьшить курсовую нагрузку не теряя визу на время действия TPS.

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По данным правительства США, это решение позволит почти 26 000 человек продолжить пребывание в стране по статусу временной защиты TPS. Дополнительно этот статус смогут получить еще 166 700 человек, допустили в министерстве.
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Топ комментарии
+8
Це такий значить прогноз на тривалість війни - ще 1,5 року.
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18.08.2023 18:45
+7
Да, гражданства лишить. Недвижимость конфисковать и раздать рабочим и крестьянам. Родственников поставить "на карандаш", записать во враги народа
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18.08.2023 18:33
+7
Виродки, які проклинали Україну, ходили на вибори по-приколу, на крові сотень тисяч українців отримали продовження біженства. Це точно перемога?! Краще б американці літаки дали півроку тому, а тих манкуртів з українськими паспортами можна було взагалі не пускати. Хай в Африку їдуть ховатися від мобілізації
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18.08.2023 18:38
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так и будет, не переживай
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18.08.2023 18:32 Ответить
Да, гражданства лишить. Недвижимость конфисковать и раздать рабочим и крестьянам. Родственников поставить "на карандаш", записать во враги народа
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18.08.2023 18:33 Ответить
Нi, крисо, ти там подохнеш наодинцi
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18.08.2023 18:47 Ответить
Жінок та дітей ти крисами назвав?
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18.08.2023 20:10 Ответить
Виродки, які проклинали Україну, ходили на вибори по-приколу, на крові сотень тисяч українців отримали продовження біженства. Це точно перемога?! Краще б американці літаки дали півроку тому, а тих манкуртів з українськими паспортами можна було взагалі не пускати. Хай в Африку їдуть ховатися від мобілізації
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18.08.2023 18:38 Ответить
було би бахано оголосити цілий перелік тамтих "біженців"
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18.08.2023 18:42 Ответить
Це такий значить прогноз на тривалість війни - ще 1,5 року.
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18.08.2023 18:45 Ответить
100 %!
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18.08.2023 18:48 Ответить
а чому б і ні? якщо війна вже йде 9,5 років, то ймовірність війни ще наступних 1,5 роки є досить високою!
"дякуємо" мосКАЛям!!!
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18.08.2023 21:23 Ответить
куплю Я себе белую шляпу и поеду в Штаты
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18.08.2023 18:46 Ответить
В Германии просто на два года дают ВНЖ и никаких там ограничивающих сроках не существует. Учитесь демократии и толерантности, товарысчи американцы)))
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18.08.2023 18:48 Ответить
Тому німці масово їхали і їдуть у США, бо місцева дєрьмакратія і толєрастія, яку ти хвалиш, їх не влаштовує
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18.08.2023 18:55 Ответить
немцы об этом знают?
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18.08.2023 19:01 Ответить
Німці знають що зарплатня у США суттево вище ніж у Німетчині. Тому і ідуть.

Але навіть з немецьким паспортом турізм це одне.
Можешь бути до пів року, але не маеш права працювати.

А працювання у США це друге.

Ніякий немецьким паспорт тут не допоможе.
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18.08.2023 19:39 Ответить
просто интересуюсь, кругом специалисты, знатоки
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18.08.2023 19:54 Ответить
Немцы едут, потому что есть спокойный безвиз тупо по паспорту(нем. паспорт в пятерке по свободному перемещению в мире). Тупо потусить пару лет, потом назад- это современная, немецкая молодёжь так райзничает. Что говорить, если даже немцы, свалившие от наказания в своё время за нацизм в Австралию и Латинскую Америку, возвратились в массовом количестве (дети и внуки сваливших, понятное дело), повозвращались назад уже? Понятно не все. Так и на россии ещё тысячи есть, и в Казахстане полно родственничков. А вот именно из Германии едут в основном с тайками того и этого, да и прочие Индии, т.к. сдача или пенсия позволяет не плохо так оттопырится в Азии.
А что до Америки? Так там такой дурдом, в плане "с миру по нитке", что все остальные, просто курят в сторонке. Но вот украинцам, с кокого-то х., ещё и какие-то ограничения там напридумали идиоты- просто СМЕХ))).
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18.08.2023 19:08 Ответить
в США найбільша німецька діаспора у світі. Так само, у США, німецька діаспора є однією із найбільших серед інших. Тому перед тим, як висратися ти краще читай вікіпедію.
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18.08.2023 21:20 Ответить
Я знаю об этом. Тоже самое и в Канаде. Но если бы вы прочитали ту википедию, то бы знали почему так, в связи с чем, в вообще в каком столетие было массовое освоение земель Северной Америки немцами. И не совпадает ли то время с освоением земель Восточной Европы и рос. империи теми же немцами к примеру. И не связано ли это с общей образованностью немцев , её культурой, её влиянием, и преобладанием по всем критериям как лидирующей в мире, на тот момент, нацией?
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18.08.2023 21:34 Ответить
Так ніхто не примушував США підписувати Будапештский меморандум, забирати у України ядерну зброю та гарантувати безпеку та терріторіальну цілістність. Крім того, якщо б гаранти по Будапештсклму меморандуму зупинили Путіна в 2014 році та не дали йому б оккупувати Крим, цієї війни взагалі б не було.
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18.08.2023 19:15 Ответить
Порахуйте скільки грошей зберіг бюджет США за майже 30 рокі , коли зобов'язали Україну відмовитись від ядерної зброї, або знайдіть інформацію, це вже підраховано.
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18.08.2023 21:25 Ответить
для чого ти відповідаєш кремлеботу, який СЬОГОДНІ тут зареєструвався і зразу починає СРАТИ?!
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18.08.2023 21:25 Ответить
Пшел нах, Серожа!

Кацапы должны идти за Руским кораблем даже если они в сша.

«Помощник Украине» со своими копеечными налогами. Тьфу!

Не тебе, маскаль, тявкать что ты «недоволен» !

Вы всегда всеми «недовольны».
Это и есть визитная карточка кацапа.
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18.08.2023 19:30 Ответить
Нет, Серожа.

Ты идёшь Не на Аляску, а нах.

Там тебя уже ждут другие « харошиеруськие» на концерте Кобзона.
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18.08.2023 20:11 Ответить
Сєрьожа голубец, іді накуй в свій чєлябінск.
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18.08.2023 21:23 Ответить
не звертай увагу. сєрГЄЙ - це просто кремлебот, який сьогодні тут зареєструвався і зразу починає всіх вчити, як має бути.....
звичайний кремлебот!!! пригожин зі своїм вагнером вже фсьо, але діло його кремлеботське живе!
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18.08.2023 21:27 Ответить
Это ни о чём, ничего "демократії" никому не должны, они действуют строго законодательном поле
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18.08.2023 19:59 Ответить
Та ви так не хвилюйтеся. В Америці всіх чоловіків призовного віку беруть на облік . Тут знають хто і де знаходиться. Я маю на увазі українців
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19.08.2023 01:21 Ответить
Цікаво почитати коментарі, як "цивілізовані" українці обзивають співгромадян крисами, виродками, тварюками лише за те, що тим пощастило опинитися в США. Місцевий аналог Соловйова мав би в Україні шалений успіх.
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18.08.2023 21:01 Ответить
Это нога, кого надо нога.
А я не обзываюсь. Я рад за семью механизатора из Запорожской области, жене которого, доярке, и двум детям, школьникам посчастливилось очутиться в США.
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18.08.2023 22:22 Ответить
 
 