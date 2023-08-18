Беженцам из Украины продлили действие статуса временного пребывания в США до апреля 2025 года
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Действие статуса временного пребывания в США (TPS) для беженцев из Украины продлили на 18 месяцев.
Такое решение принял Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Вторжение России в Украину продолжается и привело к гуманитарному кризису, который требует, чтобы Соединенные Штаты продолжили оказывать защиту украинцам, которые не могут вернуться в страну, - заявил Майоркас. - Мы продолжим предлагать поддержку украинцам через эту временную гуманитарную программу".
Срок действия статуса, который должен завершиться 20 октября 2023 продлен до 19 апреля 2025 из-за того, что вооруженный конфликт пока не позволяет украинцам безопасно вернуться в Украину, говорится в сообщении ведомства.
Также министерство расширило возможности для находящихся в США украинцев присоединиться к программе. Теперь такое право получили украинцы, проживавшие в США по состоянию на 16 августа 2023 года. А студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, получили возможность подать запрос на разрешение на работу и уменьшить курсовую нагрузку не теряя визу на время действия TPS.
По данным правительства США, это решение позволит почти 26 000 человек продолжить пребывание в стране по статусу временной защиты TPS. Дополнительно этот статус смогут получить еще 166 700 человек, допустили в министерстве.
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"дякуємо" мосКАЛям!!!
Але навіть з немецьким паспортом турізм це одне.
Можешь бути до пів року, але не маеш права працювати.
А працювання у США це друге.
Ніякий немецьким паспорт тут не допоможе.
А что до Америки? Так там такой дурдом, в плане "с миру по нитке", что все остальные, просто курят в сторонке. Но вот украинцам, с кокого-то х., ещё и какие-то ограничения там напридумали идиоты- просто СМЕХ))).
Кацапы должны идти за Руским кораблем даже если они в сша.
«Помощник Украине» со своими копеечными налогами. Тьфу!
Не тебе, маскаль, тявкать что ты «недоволен» !
Вы всегда всеми «недовольны».
Это и есть визитная карточка кацапа.
Ты идёшь Не на Аляску, а нах.
Там тебя уже ждут другие « харошиеруськие» на концерте Кобзона.
звичайний кремлебот!!! пригожин зі своїм вагнером вже фсьо, але діло його кремлеботське живе!
Это нога, кого надо нога.
А я не обзываюсь. Я рад за семью механизатора из Запорожской области, жене которого, доярке, и двум детям, школьникам посчастливилось очутиться в США.