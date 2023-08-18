В администрации Байдена скептически относятся к эффективности украинских ударов по оккупированному Крыму, - CNN
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По данным CNN, некоторые американские военные и чиновники из администрации Байдена раскритиковали Украину за удары по оккупированному Крыму, поскольку считают это пустой тратой ресурсов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По словам неназванного высокопоставленного представителя оборонного ведомства, "это немного вывело россиян из равновесия, но это не делает ничего решающего". "И, пожалуй, для всех было бы лучше, если бы они (ВСУ – ред.) просто сосредоточились на контрнаступлении", - подчеркнул он.
По словам высокопоставленного представителя западной разведки, поскольку около трети оккупированного полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США ракетной системы HIMARS, Украина также усилила удары по российским складам боеприпасов и другим объектам логистики и поставке тамошней инфраструктуры. "На Крым оказывается все большее давление, особенно в последние недели. Я имею в виду, что их просто избивают", – отметил он.
В то же время, как сообщил CNN украинский источник, атаки на Крым являются неотъемлемой частью контрнаступательной стратегии Украины, направленной на то, чтобы изолировать Крым и усложнить для России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.
Пожалуйста, подождите...
"Реально сильна" кацапська армія аж настільки сильна, що маючи перевагу у ракетах дального радіусу, в авіації, у кількості чмобіків, бронетехніки, артилерії - вони за півтора року жодного великого міста не взяли?
Для тих, хто може на це купитись, пояснюю - будь-яка ядерна країна може взагалі не мати солдатів і все одно на неї не нападуть, бо нікому не хочеться отримати ядерною ракетою по макітрі. Небажання втягнутись у війну проти найбільшого ядерного арсеналу в світі - це інстинкт самозбереження. На жаль, ми не в НАТО і тому ми не настільки великі друзі, заради яких можна ризикувати втягненням у Третю світову і десятками мільйонів жертв. Якби хоча б не було такої корупції і розкрадання коштів, але ж "ні, синку, це фантастика"..........
Тьх-ху , гнидота . 🤮
Коли знесли пару прольотів на мосту рік назад- то було непогано. Але зброю вони, скоріш за все, возять залізницею і вона досі стоїть ціла.
Потрібен "Сапсан" хоча б на 500 км. Може, якщо Україна показала б на власному прикладі, мовляв, дивіться - ми своїми ракетами знищуємо об'єкти на паРаші і жоден кінець світу не наступає, - то Захід перестав би так жахатися ядерної зброї та дозволив використовувати і свої ракети по території кацапів. Але Міноборони може лише розкрадати гроші і вкладатися у настільки "ефективні" дрони дального радіусу дії, що вони можуть час від часу аж вибивати вікна у московських будівлях.
Досить вже кацапських наративів, будь ласка.
У них є свої спеціалісти, які бачать найбільш ефективні можливі дії на фронті саме з такою зброєю, яку вони надають. Україні хочеться всього і побільше, але є одна проблема - це не наші гроші, а як інші витрачають своїх гроші - вони вирішують самі.
Треба дякувати мудрому народу, який щось не заперечував проти здачі ядерної зброї - навіть переобрав Кучму, а комуняка Симоненко посів друге місце. Коли Кучма розпилював або дарував кацапам наші важкі бомбардувальники та неядерні ракети на 2,5 тис. км - щось всі мовчали. А де поділася вся радянська бронетехніка - взагалі невідомо.
Собі треба дякувати, своїм батькам, дядькам-тіткам, це вони і ви обирали комуняк, роззброювались, не хотіли в НАТО до 2014, а тепер "НАТО памагі".
А когда обваливается пролёт автомобильной части - громко пукают сами московиты.
И мощнее.
натомість американські військові чиновники рассуждають про користь ракет на війні
"американські військові та чиновники" із "українські Воїни" 👿
Это не наша идея - это их собственные мысли, сгенерированные ватным мозгом,
и подтвеждённые многокилометровыми пробками на выезде из Крыма.
кожна ракета чи безпілотник, навіть якщо він просто впав десь в Криму, кажуть:
"Крим не ваш. Ви віддасьте Крим. Домікі нє спасут. Пора валіть..."
американським військовим чиновникам було б варто знати що означає низький моральний стан противника
Наші систематичні удари по Криму, як і по Москві, до речі, це якраз деескалація - десакралізація недоторканості рашки та Криму і розмивання межі використання ЯО
йдемо звідси бо немає про що спілкуватися...
Всі nigapacu в зборі.
не Воєначальники чи, ти більше, Полководці
А чим ми маємо бити щоб не було скептично?
Ви ж не надаєте ракети середньої дальності, тим більше великої! Не надаєте літаки, а ті що надаєте старі не модернізовані.
Це називається "на тобі Боже що мені не гоже".
Те саме і з іншою технікою.
Головне щоб по тениторії раші не били! Тьфу!!! Це як грати у бутбол на своїй половині поля і не пересікати центральну лінію. Спробуйте виграти!
А ще при тому що і свої нічого не роблять, лиш крадуть мільярдами!
удари по окупованому Криму - це просто десерт до контрнаступу! про які "ресурси" взагалі мова?