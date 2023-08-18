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В администрации Байдена скептически относятся к эффективности украинских ударов по оккупированному Крыму, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мост,керченский

По данным CNN, некоторые американские военные и чиновники из администрации Байдена раскритиковали Украину за удары по оккупированному Крыму, поскольку считают это пустой тратой ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам неназванного высокопоставленного представителя оборонного ведомства, "это немного вывело россиян из равновесия, но это не делает ничего решающего". "И, пожалуй, для всех было бы лучше, если бы они (ВСУ – ред.) просто сосредоточились на контрнаступлении", - подчеркнул он.

По словам высокопоставленного представителя западной разведки, поскольку около трети оккупированного полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США ракетной системы HIMARS, Украина также усилила удары по российским складам боеприпасов и другим объектам логистики и поставке тамошней инфраструктуры. "На Крым оказывается все большее давление, особенно в последние недели. Я имею в виду, что их просто избивают", – отметил он.

Также читайте: В США считают, что Крым является "красной линией" для Путина, - The Hill

В то же время, как сообщил CNN украинский источник, атаки на Крым являются неотъемлемой частью контрнаступательной стратегии Украины, направленной на то, чтобы изолировать Крым и усложнить для России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.
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Топ комментарии
+33
****** розумники, ніхера далекобійного не дають і *******, просто затягують підари війну, збагачуються, росія ж не стоїть на місці, а шаленими темпами виробляє зброю, і ці півні на цьому заробляють
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18.08.2023 19:36
+28
"За словами неназваного високопоставленого представник оборонного відомства" - типичный вброс.
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18.08.2023 19:35
+26
Склады и надо просто бить. Их, конечно, можно бить и не просто. Но бить таки надо.
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18.08.2023 19:31
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чи ті чинуші з сша вкурсі де склади бк кацапів і які логістичні маршрути доставки бк на війну?
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18.08.2023 20:06 Ответить
З посиланям на уп. Такеж як і cnn лівацьке лайно.
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18.08.2023 20:07 Ответить
Вони,що там в Америці,Буданова не читають???? Він же ще влітку 2022 Крим взяв!!!
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18.08.2023 20:12 Ответить
Юра, коли CNN або інші джерела щось розповідають від імені неназваного посадовця, а УП це швидко публікує - це завжди 100% брехня і замовлено москвою.
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19.08.2023 21:20 Ответить
цілком може бути...цікаво,а СБУ щось відомо про таку особливість УП?
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22.08.2023 13:03 Ответить
Все їм давно відомо, але головна редакторша Севгіль Мусаєва завжди з наївною пикою повідомляє, що дотримується повного, об'єктивного освітлення проблеми у світі свободи слова і з різних точок зору. Ця паскуда з 2014 року вирощувала різних слизьких глистів у себе на зразок сєрьожи лещенка і публікувала посилання на брехню. Тобто бреше ж не УП, а хтось. А УП тільки публікує і таку точку зору.
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22.08.2023 15:01 Ответить
жовта преса
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18.08.2023 20:19 Ответить
Такое ощущение, что сейчас две реально сильные армии в мире: Украинская и кацапская. Послушаешь, что эти мягкотелые базарят из нато, уши вянут. Как они вообще с россией воевать собрались. Кацапы их раскатают как блин. Единственное что защищает польшу и прибалтику-это Украина. Но старый пердун это походу не понимает!
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18.08.2023 20:26 Ответить
Реєстрація 18 серпня 2023 року - серйозно?
"Реально сильна" кацапська армія аж настільки сильна, що маючи перевагу у ракетах дального радіусу, в авіації, у кількості чмобіків, бронетехніки, артилерії - вони за півтора року жодного великого міста не взяли?

Для тих, хто може на це купитись, пояснюю - будь-яка ядерна країна може взагалі не мати солдатів і все одно на неї не нападуть, бо нікому не хочеться отримати ядерною ракетою по макітрі. Небажання втягнутись у війну проти найбільшого ядерного арсеналу в світі - це інстинкт самозбереження. На жаль, ми не в НАТО і тому ми не настільки великі друзі, заради яких можна ризикувати втягненням у Третю світову і десятками мільйонів жертв. Якби хоча б не було такої корупції і розкрадання коштів, але ж "ні, синку, це фантастика"..........
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18.08.2023 20:40 Ответить
Чем раскатают, кацап? Коровьими лепешками? Ну, тогда оно, конечно...
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19.08.2023 09:17 Ответить
Какой ты не умеющий думать, кацап. Стыдно за тебя.
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19.08.2023 12:11 Ответить
От вам і хвалена - сама чесссна і принципова в мірє мля , закордонна преса ,, напали на Україну - з усіх сторін , як скажені пси . Бомбардують кацапськими наративами цілодобово , відробляють грошики ***** - аж з шкіри лізуть . Знову ці посилання на якісь - таємні джерела , на думки якихось " штірліців і бжеймсбондів" . Знову - нуно толька пєрєстать стрелять , і поіскать міра в глазах расєйскаго сЦаря .
Тьх-ху , гнидота . 🤮
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18.08.2023 20:26 Ответить
Ефективний удар - це удар по логістиці (залізничні вузли), по складам зброї, по ракетоносіям - літакам, кораблям з калібрами.

Коли знесли пару прольотів на мосту рік назад- то було непогано. Але зброю вони, скоріш за все, возять залізницею і вона досі стоїть ціла.

Потрібен "Сапсан" хоча б на 500 км. Може, якщо Україна показала б на власному прикладі, мовляв, дивіться - ми своїми ракетами знищуємо об'єкти на паРаші і жоден кінець світу не наступає, - то Захід перестав би так жахатися ядерної зброї та дозволив використовувати і свої ракети по території кацапів. Але Міноборони може лише розкрадати гроші і вкладатися у настільки "ефективні" дрони дального радіусу дії, що вони можуть час від часу аж вибивати вікна у московських будівлях.
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18.08.2023 20:30 Ответить
"Неназвані і високопоставлені" в котрий раз пистять із-под тішка - с понтом новость...
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18.08.2023 20:36 Ответить
У нас есть своя Администрация....сорри,"охвис"...
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18.08.2023 20:40 Ответить
Частково вони мають рацію, звичайно краще було б вийти на границю з Кримом і бити по ньому з артилерії, але все ж руйнування логістики, складів з ************ та інших важливих воєнних об'єктів на даний момент хоч не значно, але все ж дає певний результат.
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18.08.2023 20:40 Ответить
Мля. Дайте зброю, яку просять, і побачите. А не п..діть з-за океану. Хочете здати УКРАЇНУ так і скажіть
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18.08.2023 20:41 Ответить
Так, вони витратили десятки мільярдів доларів лише щоб "здати" Україну.
Досить вже кацапських наративів, будь ласка.
У них є свої спеціалісти, які бачать найбільш ефективні можливі дії на фронті саме з такою зброєю, яку вони надають. Україні хочеться всього і побільше, але є одна проблема - це не наші гроші, а як інші витрачають своїх гроші - вони вирішують самі.
Треба дякувати мудрому народу, який щось не заперечував проти здачі ядерної зброї - навіть переобрав Кучму, а комуняка Симоненко посів друге місце. Коли Кучма розпилював або дарував кацапам наші важкі бомбардувальники та неядерні ракети на 2,5 тис. км - щось всі мовчали. А де поділася вся радянська бронетехніка - взагалі невідомо.
Собі треба дякувати, своїм батькам, дядькам-тіткам, це вони і ви обирали комуняк, роззброювались, не хотіли в НАТО до 2014, а тепер "НАТО памагі".
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18.08.2023 20:59 Ответить
Стратегічну авіацію різали американські фахівці. Як і чому все відбувалось матеріалів в мережі достатньо. Вчи матчастину.
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18.08.2023 21:26 Ответить
У нас ніколи б не вистачило коштів 30 років тягнути ту стратегічну авіацію, і вона давно би ще до війни перетворилася би на меиалобрухт.
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18.08.2023 22:20 Ответить
"Експерд" перш ніж писати такі "експердні" коменти хоч трохи погугли інфу. Ядерку віддав кравчук, кучма лише виконував укладену попередником угоду. Стратегічна авіація була частково передана росії за борги , а частково утилізована і саме США її фінансували . Тодішньому американському послу навіть вручили шматок від останнього ТУ-22 як сувенір . Україна в 2008 році подавала заявку на вступ до НАТО, але меркель і саркозі її заблокували. Тому винні не тільки наші, затурканні совком батьки, але і хитри та підлі західні партнери.
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18.08.2023 22:44 Ответить
Эти идиоты и сами воевать разучились и Украине не дают.
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18.08.2023 20:56 Ответить
Праві амери.Що,після цієї вистави для плебсу міст рухнув,чи ворог перейшов до оборони на Харківщини?Ні,міст працює,ворог і далі тисне.Вперте інгнорування режимом розбудови власної ракетної програми,та масованих ударів по території кацапії (які можуть зупинити війну)на тлі безперервних меседжів,що війна буде тривати поки є мобілізаційний ресурс (а інкше ці заяви про війну до виходів на кордони 91-го року розцінювати не можна,бо війна на цьому не зупиниться-потрібно буде постійно захищатися) примушує багато про що замислитися.Наприклад,про певні домовленності.І не з американцями.
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18.08.2023 20:57 Ответить
Ти звідки виліз, касаб?
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18.08.2023 21:25 Ответить
Юра,йди зелемарофон дивись,мої коментарі не для твого мікроцефалічного мозку)
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18.08.2023 21:29 Ответить
Вперте ігнорування? Це свідомий саботаж привладного прокасапського режиму. Прочитайте що Бутусов каже в інтерв'ю радіо НВ у топ резонанс. Навіть елементарного нічого не робиться щоб змешити свої власні втрати людей на війні
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19.08.2023 03:47 Ответить
Ти звідки виліз, касаб?
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18.08.2023 21:30 Ответить
Когда кажется, что нет стратегии - закуси огурцом.
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18.08.2023 21:36 Ответить
Ну да, попукать над крымским мостом и раз в месяц ударить по Чонгару, в результате чего там появляются понтоны или латаются дырки и гордо заявить, что это перерезает логистику - верх стратегии.
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18.08.2023 21:45 Ответить
Когда рельсы приплавляются к колёсам горящих цистерн на керченском мосту - это не "попукать".
А когда обваливается пролёт автомобильной части - громко пукают сами московиты.
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18.08.2023 21:53 Ответить
Тобі про два різні удари написано, не тупи.
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18.08.2023 22:18 Ответить
Я в курсе. Только ЖД пути не на мосту ремонтируются очень быстро, поэтому ко времени написания этого комментария это уже не актуально.
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18.08.2023 22:22 Ответить
Зато прилететь может ещё.
И мощнее.
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18.08.2023 22:45 Ответить
Не шукай актуальності в обговорені того до чого ти як і я жодним боком. Це сама неактуальна гілка коментарів
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18.08.2023 22:59 Ответить
Нихрена не понял, как они посчитали, что по трети полуострова можно достать HIMARS'ами. Меньше 100 км до Крыма нет ни от какой точки на подконтрольной территории
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18.08.2023 21:06 Ответить
Подумай ще раз.
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19.08.2023 09:19 Ответить
Як сказала Галя - мосту буде п-да ля-ля:

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18.08.2023 21:12 Ответить
Издевательство......все равно что если бы Украина просила дать дрель или долото чтобы проломить бетонную стену а вместо этого запад ей дал отвертку и ходить рядом ноет - шо то медленно колупаеш ,неправильно отвертку направляеш и т,п.
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18.08.2023 21:13 Ответить
За 30 років міг би і свою дриль придбати.
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18.08.2023 22:24 Ответить
Удары по мосту нужны, даже психологически. Американцам насрать, но это их бред, как и то, что Хаймарс может достать до Крыма. Атакамсом -да, но ковбойцы позабыли, что их не дают. Они просто несут чушню. так как не понимают реалий да и не жедая понимать.
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18.08.2023 21:14 Ответить
в Україні навіть бабки-пенсіонерки, які слухають Жданова, знають що таке "изоляція поля бою"
натомість американські військові чиновники рассуждають про користь ракет на війні
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18.08.2023 21:31 Ответить
порівняйте:
"американські військові та чиновники" із "українські Воїни" 👿
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18.08.2023 21:27 Ответить
Удары по Крыму мягко, без эскалации намекают московитам, что Крым - не их.
Это не наша идея - это их собственные мысли, сгенерированные ватным мозгом,
и подтвеждённые многокилометровыми пробками на выезде из Крыма.
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18.08.2023 21:33 Ответить
"без эскалации" 🤣🤣🤣🤣🤣😍🤣
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18.08.2023 21:49 Ответить
все вірно !

кожна ракета чи безпілотник, навіть якщо він просто впав десь в Криму, кажуть:
"Крим не ваш. Ви віддасьте Крим. Домікі нє спасут. Пора валіть..."

американським військовим чиновникам було б варто знати що означає низький моральний стан противника
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18.08.2023 22:39 Ответить
До чого тут "єскалація"?)Хіба кацапня не змітала села та міста України ще до ударів по Криму ?
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18.08.2023 23:20 Ответить
Та ні до чого.

Наші систематичні удари по Криму, як і по Москві, до речі, це якраз деескалація - десакралізація недоторканості рашки та Криму і розмивання межі використання ЯО
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18.08.2023 23:34 Ответить
Це все так,але окрім цих питань,потрібно вирішувати і суто військові-знищення ворожого потенціалу на його території.
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18.08.2023 23:41 Ответить
Чергове фейкньюс?
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18.08.2023 21:50 Ответить
"За словами неназваного високопоставленого представник оборонного відомства Джерело: https://censor.net/ua/n3438344"
йдемо звідси бо немає про що спілкуватися...
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18.08.2023 21:58 Ответить
Х.. Р їм до рота
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18.08.2023 22:03 Ответить
Коли перестануть фінансувати то хер той у нас буде. Кожні 60 копійок з гривні це кошти американських платників податків
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18.08.2023 22:27 Ответить
снн, неназвані чиновники і УП

Всі nigapacu в зборі.
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18.08.2023 22:18 Ответить
Типу вони в цій темі розбираються? Ні. За 3 дня Київ і просратий Афган є доказом.
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18.08.2023 22:24 Ответить
тому вони - "військові чиновники", а
не Воєначальники чи, ти більше, Полководці
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18.08.2023 22:41 Ответить
Коли журналюга пише за бабки, то він хаває інфу за "неназваною особою". так само коли інфа бредова. Як би в минулому році "непротівлєнци" передбачили скільки складів підіймуть Хаймерси, точно не дали б.
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18.08.2023 22:47 Ответить
Схоже на дезу, чекайте на посилення тиску на місток.
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18.08.2023 22:51 Ответить
Скептично?
А чим ми маємо бити щоб не було скептично?
Ви ж не надаєте ракети середньої дальності, тим більше великої! Не надаєте літаки, а ті що надаєте старі не модернізовані.
Це називається "на тобі Боже що мені не гоже".
Те саме і з іншою технікою.
Головне щоб по тениторії раші не били! Тьфу!!! Це як грати у бутбол на своїй половині поля і не пересікати центральну лінію. Спробуйте виграти!
А ще при тому що і свої нічого не роблять, лиш крадуть мільярдами!
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18.08.2023 23:20 Ответить
Ложь, ****@ж и провокация.
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18.08.2023 23:31 Ответить
а що хіба Україна не зосереджена на так званому "контрнаступі"? про що взагалі ця стаття?
удари по окупованому Криму - це просто десерт до контрнаступу! про які "ресурси" взагалі мова?
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19.08.2023 03:03 Ответить
янкі менше треба умнічати там за океаном,а дати нам дальнобійні ракети,а остальне не ваше діло.
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19.08.2023 09:55 Ответить
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