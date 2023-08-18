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Россияне обстреляли из артиллерии Никопольщину, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

никополь

Вражеская армия выпустила по Никопольщине десяток снарядов из тяжелой артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Укринформ.

"День за днем российское железо летит на Никопольщину. И сегодня снова под огнем вражеской артиллерии – районный центр. По нему террористы выпустили с десяток снарядов", - написал он.

Пока известно, что люди не пострадали. Информация по разрушениям уточняется.

В других городах и селах области день прошел тихо.

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18.08.2023 20:10 Ответить
 
 