Кулеба пригласил ветеранов войны приходить на работу в МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украино-российской войны работать в МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Опыт ветеранов нужен МИД и дипломатии военного времени. Я всех призываю: приходите, подавайте, у нас на сайте есть раздел "вакансии". В частности, я хочу, чтобы у нас работали ветераны, которые не могут продолжать быть на передовой из-за потери здоровья или конечностей", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что МИД заинтересован в том, чтобы брать ветеранов на работу.

"Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", – подчеркнул чиновник.

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