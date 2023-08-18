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Новости Политика Украины
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МИД (6653) посол (1727) дипломаты (609) Кулеба Дмитрий (2634)

Кулеба пригласил ветеранов войны приходить на работу в МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украино-российской войны работать в МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Опыт ветеранов нужен МИД и дипломатии военного времени. Я всех призываю: приходите, подавайте, у нас на сайте есть раздел "вакансии". В частности, я хочу, чтобы у нас работали ветераны, которые не могут продолжать быть на передовой из-за потери здоровья  или конечностей", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что МИД заинтересован в том, чтобы брать ветеранов на работу.

"Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", – подчеркнул чиновник.

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Топ комментарии
+29
А мінетчиці вже не потрібні?
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18.08.2023 21:30
+13
І замаратися в зелене лайно.
А вони не пройдуть ''контролю'', адже зеленим ''карабєльниє сосни'' потрібні.
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18.08.2023 21:31
+13
Кулеба зовсім збожеволів - з усією повагою до ветеранів - де вони а де дипломатія?

На дипломатів вчитися треба.

Піпець - якийсь нескінченний зелений фільм жахів
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18.08.2023 21:45
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А мінетчиці вже не потрібні?
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18.08.2023 21:30 Ответить
Ордени мінетчицям вже видавали, то за потреби і документи УБД та статус ветерана зроблять, відтак, ці можуть не турбуватися - їх завжди прилаштують.
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18.08.2023 21:35 Ответить
ЭТО КУХЛЕБА--ПОГАРЯЧИЛСЯ!
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18.08.2023 21:58 Ответить
подейкують за відсторонення, бо нема результатів, як і в воєнкоматах, то тим самим шляхом вносить свіжий струмінь в роботу...
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18.08.2023 22:41 Ответить
сьогодні парад уродів-ухилячнтів вночі видали пособіє?
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18.08.2023 23:11 Ответить
ГРАМОТНЫЕ дипломаты профессионалы НЕ нужны !!! После сексологов потребовались фронтовики (взводные , ротные , ... ?? ) - Как комиссары в 1918 г. " исходя из военной целесообразности " .
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19.08.2023 00:51 Ответить
І замаратися в зелене лайно.
А вони не пройдуть ''контролю'', адже зеленим ''карабєльниє сосни'' потрібні.
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18.08.2023 21:31 Ответить
Да….хотя сама идея отрадная… но не проходная при ЗЕвласти
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18.08.2023 22:06 Ответить
Нет! Это очень плохая идея! Дипломатией должны заниматься профессионалы.
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18.08.2023 23:06 Ответить
Лану Зеркаль позови на свое место--- пока народ туда не занёс ее или кого ещё. И дергай сам с тех мест. И другим пора приготовится.
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18.08.2023 21:34 Ответить
Гнать ее метлой. К себе на роботу забери.
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18.08.2023 22:34 Ответить
А кардинал Джуліо-Раймондо Єрмак вкурсі,що Кулеба запрошує когось без його відома?Всі вакансії вже зайняті ескортницями,які пройшли кастінг в ОП
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18.08.2023 21:35 Ответить
Чекаємо коли дь'Єрмак запросить ветеранів на роботу в ОПу презика

Чи Воїнам самим прийти із трофейною зброєю !? 👿
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18.08.2023 21:38 Ответить
Досить піаритись мудаки. Ви краще профінансуйте все що повинні профінансувати для цих людей. А то візьмуть двух військових і будуть піаритись на їх іменах .
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18.08.2023 21:35 Ответить
💯єто точно ! Работать с ними себя не уважать ! ЗДРАВОМыслящие давно поняли , что с ними работать ,можно только ,превратившись в болванчиков « чего изволите?» и прикрывать их преступления и ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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18.08.2023 21:51 Ответить
іще недавно виборці слуг з їх очільником запитували, чому не чути, наприклад, тимошенко...
от саме х цієї причини й нема, щоб не повязували з їх діяльністю, досягненнями і результатом...
до воїнів інше ставлення, але не давайте їм підстав перекласти відповідальність
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18.08.2023 22:47 Ответить
а шо такоє? ніхто не хоче йти у команду зелених невігласів і ділєтантів? Відкрийте знов курси в університеті Rixos-Prykarpattya.
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18.08.2023 21:38 Ответить
Це так завуальовано повідомляється, що "ветеран" Резніков поїде послом до Королівства?
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18.08.2023 21:39 Ответить
Это на те 7К грн, которые тут же недавно озвучили для секретаря 3-го ранга? Мммм... вкусное предложение.
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18.08.2023 21:42 Ответить
Зазвичай, у державних структурах тіло зарплати роблять невисоким, щоб можна було піаритись що чиновники страждають разом з народом. Там просто кожного місяця доплати різноманітні і не в процентах до платні, а в разах. Так що 7к гривень можна на 10 множити як мінимум.
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18.08.2023 21:48 Ответить
Кулеба зовсім збожеволів - з усією повагою до ветеранів - де вони а де дипломатія?

На дипломатів вчитися треба.

Піпець - якийсь нескінченний зелений фільм жахів
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18.08.2023 21:45 Ответить
Так да . Хіба що киздити їх лядєй
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18.08.2023 21:48 Ответить
Пристайко , крошка ЦАХЕС уволил , ни за , что , ни про , что ! И уже 20 дипломатов не захотели возвращаться в ДЕРЬМАКОВСКИЙ ШАПИТОВНИК , где сам Кулеба ничего не решает !
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18.08.2023 22:04 Ответить
Огризко та Клімкін характеризують Пристайка як надзвичайного професіонала із спеціалізацією по англо-саксонським країнам


А наш посол у Франції не знає французької і тому його перестали запрошувати на французське ТБ.
Натомість кацапи там пасуться.... 😕
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18.08.2023 23:51 Ответить
Ну так, зараз, очевидно, для того, щоб бути дипломатом, ні міжнародного права, ні мови, ні історії, ні політології знати не треба. Головне, бути відданим партії слуг та Зе і компані.
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18.08.2023 22:16 Ответить
А де відкриті професійні конкурси на державні посади? Катма, бо тоді тупі зелені нездари залишилися б в дупі.
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18.08.2023 21:50 Ответить
діма, можно ще в "кварталі-95" пошкукать діпломатів.
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18.08.2023 21:50 Ответить
"з ким поведешся , в того й наберешся "-Кулєба "рашистський дрон" в українському МЗС
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18.08.2023 21:51 Ответить
Набір проституток вже закінчився.
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18.08.2023 21:53 Ответить
Нічого ви не розумієте, читайте між рядків, кулеба запросив звільнених военкомів на роботу,
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18.08.2023 21:53 Ответить
Ага, туда придут ветераны насиженного геморроя из числа недавно уволенных военкомов
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18.08.2023 21:56 Ответить
А головний з кадрiв Ермак у курсi твоiх запрошень?
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18.08.2023 21:58 Ответить
Тоді, може запросимо на роботу продавця х ринку Троєщина. Навіщо вчитися в інституті міжнародних відносин, робити кар'єру дипломата, коли кожну кухарку можна поставити послом. Піда.. Ленін аплодує стоячи.
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18.08.2023 22:01 Ответить
Ну да: Саня с рынка Троещина на "бумере" калькулятором владеет? Владеет. Правльно бабос считать умеет? Умеет. Значит Саня имеет понятие об экономике - приглашаем Саню на должность заместителя главы Нацбанка
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18.08.2023 22:06 Ответить
Шутки шутками. Но я тут недавно узнал одну вещь: оказывается, наш посол во ФРАНЦИИ не знает французского!... И это не шутка - это 100% факт. Естественно, что общаться с французскими СМИ он может только с переводчиком - собственно говоря, именно поэтому с ним никто не общается. А вот кацапы с удовольствием участвуют в различных политических шоу на французских каналах. Как думаете, у кого лучше получается доносить свою позицию? С такими дипломатами мы скоро вообще без поддержки окажемся...
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18.08.2023 22:47 Ответить
Та да...
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18.08.2023 22:49 Ответить
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18.08.2023 22:55 Ответить
Дипломаты люди не глупые. Изгадить свою карьеру сотрудничеством зелёными криворогулями - потом не отмоешся.
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18.08.2023 22:02 Ответить
На стовпах оголошення розклейте, довбури.
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18.08.2023 22:21 Ответить
Бредота. Бредота. Бредота....
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18.08.2023 22:24 Ответить
Колеба тіки вигляд робить що робить призначення. Це ж відомо що всі кабінетні посади продаються, то звідки у ветеранів на це грощі? Хіба що "інвалідні" інвестувати у цю сумнівну справу?
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18.08.2023 22:30 Ответить
У посольствах працюють не тількі посли і консули , там ще е завгоспи ( наприклад) , які забезпечують ремонти, прибирання , закупки і т п.

ЧОМУ би ветеранам фронту не поїхати і не працювати там на Славу Україні? Чи тількі БЛАТНИМ можно їздити у посольствах працювати ?

Кулеба молодець
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18.08.2023 22:42 Ответить
Кулеба - зелений ідіот. Трохи вище пояснив, чому саме.
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18.08.2023 22:54 Ответить
18.08.2023 22:47

Ви не зовсім в курсі що робиться у посольствах . Усі 30 років у посольства посилали людей НЕ ВОЛОДІЮЧИХ МОВАМИ КРАІН КОМАНДИРОВОК. Так що зараз більшисть послів ще призначена попередньою владою тому що командировка тривае 5 років , а зелені у владі тількі 4 роки .

но те, що посли мають вододити мовою країни в яку ідуть працювати - це я згодна . А ось завгоспам володіти мовою країни необов'язково - їх задача содержати майно у порядку.
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19.08.2023 00:21 Ответить
Вы читали всю статью или только заголовок? ""Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", - подчеркнул чиновник." О каких завхозах, кухарках и т.д. вы говорите? Кулеба из военных, у которых у всех после войны будет посттравматический синдром, собирается кроткими курсами сделать дипломатов! Ну это полный бред и окончательные похороны украинской дипломатии!
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19.08.2023 00:19 Ответить
Може він називае дипломатами усіх працівників закордоном ? Але це необов'язково посли і консули . Раз працюе у посольстві- значит дипломат
‼️У посольствах працюють посли , працюють помічникі послів ( обов'язково розвідники) , працюють секретарі, консули . Обов'язки консула - спілкувння з громадянами країни , видача паспортів, регистрація, виришення проблем громадян- рутинна праця. Тут знати мову треба українську. І хочу вам сказати, що 50% посольств досі не спілкуються з громадянами мовою держави . Та більшисть персоналу було напхано ще ригами і в них ПАТРИОТИЗМУ- нуль.

так що нехай ідуть ветерани працювати
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19.08.2023 00:28 Ответить
Шапіто...
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18.08.2023 22:43 Ответить
Країною правлять кухарки, як членін заповів. Результат- наЛітцо.
Кулеба, а професіоналів запросити не пробував? Може б тоді не сралися з нашими партнерами, чи в цьому і задумка?
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18.08.2023 22:45 Ответить
Дааа..."ср@тися", з ваших слів, то вже зовсім опа в дипломатії, але ж і принижуватись народ України їх не уповноважував.
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18.08.2023 23:28 Ответить
Ніхто з партнерів нас не принижував. По меншій мірі, я такого не чула.
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18.08.2023 23:44 Ответить
З поваги до того, що люди й самі вже зрозуміли, не побоюсь цього слова - свої проколи - категорично не хочу заглиблюватись в пояснення. А, якщо хтось знову розпочне на українців через постать президента, як моя онука п'яти років, говорить - батон крошить, то тоді вже й згадаю.
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19.08.2023 00:33 Ответить
Уже три года как профессиональных дипломатов гнобят, заменяя их дилетантами с сомнительным прошлым. И главный дипломат у нас - завхоз офиса президента. И он раздает должности послов как награду за оказанные коррупционные (и интимные?) услуги.
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18.08.2023 22:48 Ответить
Задумка правильна, але час покаже!
А кандидаток у послиці, серед корабельних СОСН…, папіки не пускають??
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18.08.2023 22:59 Ответить
Цій владі професійні дипломати потрібні як зайцю ржавий голос і знімальну бригаду кожен день.
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18.08.2023 23:03 Ответить
****..ті...
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19.08.2023 00:21 Ответить
 
 