Кулеба пригласил ветеранов войны приходить на работу в МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украино-российской войны работать в МИД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Опыт ветеранов нужен МИД и дипломатии военного времени. Я всех призываю: приходите, подавайте, у нас на сайте есть раздел "вакансии". В частности, я хочу, чтобы у нас работали ветераны, которые не могут продолжать быть на передовой из-за потери здоровья или конечностей", - заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что МИД заинтересован в том, чтобы брать ветеранов на работу.
"Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", – подчеркнул чиновник.
Пожалуйста, подождите...
А вони не пройдуть ''контролю'', адже зеленим ''карабєльниє сосни'' потрібні.
Чи Воїнам самим прийти із трофейною зброєю !? 👿
от саме х цієї причини й нема, щоб не повязували з їх діяльністю, досягненнями і результатом...
до воїнів інше ставлення, але не давайте їм підстав перекласти відповідальність
На дипломатів вчитися треба.
Піпець - якийсь нескінченний зелений фільм жахів
А наш посол у Франції не знає французької і тому його перестали запрошувати на французське ТБ.
Натомість кацапи там пасуться.... 😕
ЧОМУ би ветеранам фронту не поїхати і не працювати там на Славу Україні? Чи тількі БЛАТНИМ можно їздити у посольствах працювати ?
Кулеба молодець
Ви не зовсім в курсі що робиться у посольствах . Усі 30 років у посольства посилали людей НЕ ВОЛОДІЮЧИХ МОВАМИ КРАІН КОМАНДИРОВОК. Так що зараз більшисть послів ще призначена попередньою владою тому що командировка тривае 5 років , а зелені у владі тількі 4 роки .
но те, що посли мають вододити мовою країни в яку ідуть працювати - це я згодна . А ось завгоспам володіти мовою країни необов'язково - їх задача содержати майно у порядку.
‼️У посольствах працюють посли , працюють помічникі послів ( обов'язково розвідники) , працюють секретарі, консули . Обов'язки консула - спілкувння з громадянами країни , видача паспортів, регистрація, виришення проблем громадян- рутинна праця. Тут знати мову треба українську. І хочу вам сказати, що 50% посольств досі не спілкуються з громадянами мовою держави . Та більшисть персоналу було напхано ще ригами і в них ПАТРИОТИЗМУ- нуль.
так що нехай ідуть ветерани працювати
Кулеба, а професіоналів запросити не пробував? Може б тоді не сралися з нашими партнерами, чи в цьому і задумка?
А кандидаток у послиці, серед корабельних СОСН…, папіки не пускають??