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Новости Политика Украины
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МИД (6653) посол (1727) дипломаты (609) Кулеба Дмитрий (2629)

Отобраны 16 мощных кандидатов на должности послов, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба

В МИД завершен открытый отбор на должности послов. Отобрано 16 кандидатов.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов.

Отбор начался в марте этого года. Мы получили и обработали огромное количество заявок, всего 1104. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% - ученые и преподаватели, 7% - ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% - действующие и бывшие дипломаты. А также адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие и другие.

Все всегда хотят скорых результатов. И я не исключение. Но мы понимали с самого начала, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры. Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более чем тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", - отметил министр.

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По словам Кулебы, отобранные кандидаты в послы - "очень разные люди, но все добились успехов в своих сферах и имеют амбиции и способность быть полезными Украине".
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Топ комментарии
+49
сексологи и кинологи будут?
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16.08.2023 22:33
+38
Так закройте тогда свой грёбаный КИМО! если на клерка с консульство в зажопье нужно 5 лет учиться, а послов по объявлению набирают. Зелёные дол....бы!
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16.08.2023 22:46
+29
Бл@, когда этот цирк закончится. Послами могут быть только люди, окончившие соответствующий ВУЗ и проработавшие много лет в дип. службе. Очень неплохо иметь опыт работы в данной стране и знание языка. И среди таких людей уже и проводить конкурсы, чтобы потом стыдно не было.
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16.08.2023 22:50
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У завгоспа закінчилися свої люди? Не вірю
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17.08.2023 09:01 Ответить
Саме слово "потужних" для дипломатії не прийнятне. Фактично це намагання "головного дипломата" якимось чином виправдатися за свої попередні дебільні корупційні призначення, які фактично остаточно нівеліювали МЗС.
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17.08.2023 09:04 Ответить
А у меня есть один ма-аленький вопросик: а знают ли эти потужни кандидаты ЯЗЫК будущей страны пребывания?
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17.08.2023 09:27 Ответить
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