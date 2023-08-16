Отобраны 16 мощных кандидатов на должности послов, - Кулеба

В МИД завершен открытый отбор на должности послов. Отобрано 16 кандидатов.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов.

Отбор начался в марте этого года. Мы получили и обработали огромное количество заявок, всего 1104. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% - ученые и преподаватели, 7% - ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% - действующие и бывшие дипломаты. А также адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие и другие.

Все всегда хотят скорых результатов. И я не исключение. Но мы понимали с самого начала, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры. Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более чем тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", - отметил министр.

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По словам Кулебы, отобранные кандидаты в послы - "очень разные люди, но все добились успехов в своих сферах и имеют амбиции и способность быть полезными Украине".