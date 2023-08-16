Відібрано 16 потужних кандидатів на посади послів, - Кулеба

У МЗС завершено відкритий відбір на посади послів. Відібрано 16 кандидатів.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів.



Відбір почався у березні цього року. Ми отримали та опрацювали величезну кількість заявок, загалом 1104. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% - науковці та викладачі, 7% - ветерани, військові, сектор безпеки та оборони, 7% - чинні та колишні дипломати. А також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші.



Всі завжди хочуть швидких результатів. І я не виняток. Але ми розуміли з самого початку, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури. Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую Президента про результати відкритого відбору", - зазначив міністр.

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За словами Кулеби, відібрані кандидати в посли - "дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні".