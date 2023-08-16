УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4970 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 570 103
МЗС (3559) посол (1006) дипломати (530) Кулеба Дмитро (3165)

Відібрано 16 потужних кандидатів на посади послів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба

У МЗС завершено відкритий відбір на посади послів. Відібрано 16 кандидатів.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів.

Відбір почався у березні цього року. Ми отримали та опрацювали величезну кількість заявок, загалом 1104. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% - науковці та викладачі, 7% - ветерани, військові, сектор безпеки та оборони, 7% - чинні та колишні дипломати. А також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші.

Всі завжди хочуть швидких результатів. І я не виняток. Але ми розуміли з самого початку, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури. Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую Президента про результати відкритого відбору", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через відкритий набір ми знайшли майже 30 дуже сильних кандидатів на посади послів, - Кулеба

За словами Кулеби, відібрані кандидати в посли - "дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
сексологи и кинологи будут?
показати весь коментар
16.08.2023 22:33
+38
Так закройте тогда свой грёбаный КИМО! если на клерка с консульство в зажопье нужно 5 лет учиться, а послов по объявлению набирают. Зелёные дол....бы!
показати весь коментар
16.08.2023 22:46
+29
Бл@, когда этот цирк закончится. Послами могут быть только люди, окончившие соответствующий ВУЗ и проработавшие много лет в дип. службе. Очень неплохо иметь опыт работы в данной стране и знание языка. И среди таких людей уже и проводить конкурсы, чтобы потом стыдно не было.
показати весь коментар
16.08.2023 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У завгоспа закінчилися свої люди? Не вірю
показати весь коментар
17.08.2023 09:01 Відповісти
Саме слово "потужних" для дипломатії не прийнятне. Фактично це намагання "головного дипломата" якимось чином виправдатися за свої попередні дебільні корупційні призначення, які фактично остаточно нівеліювали МЗС.
показати весь коментар
17.08.2023 09:04 Відповісти
А у меня есть один ма-аленький вопросик: а знают ли эти потужни кандидаты ЯЗЫК будущей страны пребывания?
показати весь коментар
17.08.2023 09:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 