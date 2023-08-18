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Дания (443) F-16 (300)

США по запросу Дании одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f-16

По запросу Дании США одобрили передачу Украине учебные материалы для истребителей F-16.

Об этом телеканалу CNN сообщили два американских чиновника, один из них – из администрации Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал один из чиновников.

Также читайте: Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа, - Минобороны Дании

Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к началу непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
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Топ комментарии
+3
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18.08.2023 21:59
+2
nareszcie
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18.08.2023 22:06
+2
як ви вже ******* з цим... ******* - камікадзе. ******* навіть смерті в очі...
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18.08.2023 22:53
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Поспішають, як мертвий сере.
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18.08.2023 21:52 Ответить
Еще год назад выделили 100 млн. долларов на обучение и только сейчас проснулись,проще пойти старым проверенным способом нанять"добровольцев-интернационалистов".
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18.08.2023 21:59 Ответить
Терміново зателефонуй Залужному. Він про це не знає...
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18.08.2023 22:05 Ответить
Это не в его компетенции,такие дела решают выше.
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18.08.2023 22:32 Ответить
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18.08.2023 21:59 Ответить
nareszcie
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18.08.2023 22:06 Ответить
Над Полтавою бачили штук 100 літаків F-16. Ішли ключем. Мабуть у вирій... Рускоязика Полтава від страху колективно обпісяляся.
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18.08.2023 22:10 Ответить
Чем тебе Полтава не угодила?Косяк видать крепкий попался.
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18.08.2023 22:35 Ответить
Твоєю мовою.
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19.08.2023 07:28 Ответить
С мовою люди на фронте воюют и в начале войны улицы были добровольцами забиты так что сиди с своими пятикопеечнымив глубоком тылу и трынди на своего любимого Зелю а людей не обсирай а то так и скоро на "Азов" с русскоязычными бойцами гадости начнешь гнать.
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19.08.2023 07:53 Ответить
"Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык!"
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19.08.2023 08:14 Ответить
А що скаже Саллі ?
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18.08.2023 22:35 Ответить
Ок
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18.08.2023 22:38 Ответить
як ви вже ******* з цим... ******* - камікадзе. ******* навіть смерті в очі...
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18.08.2023 22:53 Ответить
Учитывая,что многие за 30 лет украинский не выучили на английским им понанобится лет 50.
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18.08.2023 23:29 Ответить
Для того что бы управлять ф16 английский вообще НЕ нужен.

Нужны переводчики с английского на Украинский для обучающихся групп пилотов.
Один переводчик на класс.

Амкогда они взлетят то общаться и управлять будут на мови.

Вдалого полювання, хлопці!
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19.08.2023 06:42 Ответить
Фигня полная,военные летчики и раньше обучались английскому а в последние годы тем более,так как многие после службы или сокращения а точнее уничтожения армии уходили в гражданскую авиацию и многие работали в других странах.
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19.08.2023 07:58 Ответить
А Венгрия разрешила?
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19.08.2023 11:04 Ответить
 
 