США по запросу Дании одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16

По запросу Дании США одобрили передачу Украине учебные материалы для истребителей F-16.

Об этом телеканалу CNN сообщили два американских чиновника, один из них – из администрации Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал один из чиновников.

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Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к началу непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.